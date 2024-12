Nuevas correas NOMAD para el Apple Watch Ultra

Probamos las nuevas correas Rocky Point Band de Nomad, con diseño deportivo ideal para el Apple Watch Ultra y fabricadas con materiales de primera calidad, incluyendo el titanio para el cierre de la correa.

Como ocurre con las fundas, hay mucha vida más allá de Apple cuando buscamos accesorios para sus productos. Y Nomad es una de esas marcas que siempre destacan porque sus productos cuentan con diseños fantásticos que se combinan con materiales de primera calidad y acabados muy premium, incluso cuando hablamos de correas deportivas. Las nuevas Rocky Point son un ejemplo perfecto de esto, con cinco colores disponibles (negro, verde, azul, negro y una edición limitada naranja), y con los elementos metálicos disponibles en titanio natural y en titanio negro, igual que los Apple Watch Ultra. No es común encontrar correas con titanio en sus elementos metálicos, pero Nomad aquí quiere marcar la diferencia. Además del Apple Watch Ultra funciona también con los modelos normales (44/45/49mm)

La correa en sí está fabricada con FKM, un caucho sintético fluorado que gracias a su proceso de fabricación dispone de alta resistencia a las temperaturas, al agua y productos químicos, así que la durabilidad de la correa está garantizada. Son correas más rígidas que las de Apple, pero esto no supone ninguna merma en su comodidad. Nomad ha optado por un cierre más convencional, con la correa sobrante por fuera de la muñeca, alcontrario de los diseños de Apple que la correa sobrante se introduce por dentro. Una correa de este material y grosor no sería cómoda con el diseño de Apple. Además el cierre tiene un tamaño grande, lo que combina a la perfección con un reloj del diseño y tamaño del Apple Watch Ultra. La trabilla metálica de titanio que se añade al cierre le da un aspecto aún más deportivo, e incluye un discreto logo de Nomad.

En los detalles se nota la calidad, y en estas correas no faltan detalles. En la parte interior de la correa encontramos un dibujo rayado que hace que si mojamos la correa el agua se pueda secar más rápidamente, igual que el sudor, y así evitaremos posibles irritaciones de la piel por la humedad. Otro detalle importante es el ajuste de la correa con el Apple Watch Ultra, que es tan suave como con las correas originales. Introducir la correa por las ranuras del Apple Watch no requiere forzar nada, y una vez en su sitio sólo se puede sacar pulsando el botón correspondiente del Apple Watch, así que no hay riesgo de que se puedan salir con los movimientos, lo que supondría la caída y casi segura rotura del Apple Watch. Podemos estar tranquilos.

Si buscas una correa deportiva de calidad, las nuevas Rocky Point de Nomad son perfectas para el Apple Watch Ultra. Materiales premio, resistentes y ligeras, su diseño deportivo las convierte en perfectas para practicar deporte o para usarlas en el día a día, y dispones de una buena variedad de colores para elegir. Puedes comprarlas en la web de Nomad (enlace).

Materiales de calidad

Excelentes acabados

Diseño robusto y deportivo

Cierre de titanio

Cómodas y ligeras