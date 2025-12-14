Una filtración de un firmware interno de iOS 26 ha destapado buena parte de la hoja de ruta de Apple para las próximas versiones del sistema del iPhone. En ese código, destinado a pruebas privadas de los ingenieros, aparecen referencias directas a funciones en desarrollo para iOS 26.4 y la futura versión iOS 27, así como alguna pincelada de lo que llegaría más adelante con iOS 28 y macOS 28.

Este tipo de compilaciones incluyen las conocidas «feature flags», pequeñas marcas que activan o desactivan características en fase de pruebas y que, además, indican a qué actualización pública aspira Apple a asociar cada novedad. Aunque los planes pueden cambiar y nada está garantizado, el conjunto de referencias ofrece una visión bastante clara de las prioridades de Apple en inteligencia artificial, salud, privacidad y mejoras de su ecosistema de dispositivos, también relevantes para usuarios de España y del resto de Europa. Para entender qué novedades podrían llegar más adelante, conviene revisar cómo Apple ha confirmado que algunas funciones de iOS 26 se liberarían en actualizaciones posteriores.

Qué revela la filtración de iOS 26 sobre iOS 26.4

El foco principal del código filtrado está puesto en iOS 26.4, una versión prevista para primavera de 2026 que, pese a ser una actualización intermedia, apunta a un salto importante en funciones prácticas del día a día. Apple está utilizando un build interno de iOS 26.0 para probar adelantos que, según las marcas internas, se liberarían más adelante con esta versión 26.4.

Entre las novedades más repetidas aparecen una Siri renovada con Apple Intelligence, una profunda revisión de la app Salud, nuevos mecanismos de seguridad antes de iniciar sesión con Apple ID y iCloud, así como funciones orientadas a mejorar pagos, deporte en Apple TV y organización en aplicaciones como Freeform. Algunas de las mejoras reflejan ideas ya vistas en versiones previas como iOS 26.1 y sus betas.

La nueva Siri: más contexto y acciones avanzadas dentro de las apps

Buena parte de las referencias internas apuntan a que Siri vivirá un salto importante con iOS 26.4 gracias a Apple Intelligence y al soporte de un modelo de lenguaje de gran tamaño. La asistente ganaría varias capacidades clave: comprensión del contexto personal, mayor conciencia de lo que ocurre en pantalla y la posibilidad de ejecutar acciones complejas dentro de las aplicaciones.

En los comentarios del código se describen funciones como «In-app Actions», «Personal Context Awareness» y «On-Screen Awareness». Traducido a la experiencia diaria, esto significaría poder pedir a Siri que añada un producto a una lista de la compra en una app concreta, que localice un podcast mencionado en un chat dentro de Mensajes o que actúe en función de lo que el usuario esté viendo en ese momento en el iPhone, sin tener que ir guiándole paso a paso. Algunas de estas ideas ya aparecieron en betas anteriores, como se detalló cuando se mostraron las novedades de iOS 26 beta 2.

La filtración también menciona que este nuevo Siri con Apple Intelligence se apoyaría en un gran modelo de lenguaje similar a Google Gemini, integrado bajo la infraestructura de Apple para preservar la privacidad. Parte del procesamiento se haría en el propio dispositivo y, cuando sea necesario usar la nube, entraría en juego su sistema de Private Cloud Compute, diseñado para minimizar el envío de datos personales y cumplir mejor con normativas como el Reglamento General de Protección de Datos en Europa.

Revolución silenciosa en la app Salud y posible servicio Health+

Otro bloque importante del código filtrado está relacionado con una revisión profunda de la app Salud. En iOS 26 e iOS 27 aparecen banderas que hacen referencia a un nuevo diseño de la interfaz, con una organización distinta de las categorías y un registro de métricas más sencillo y menos confuso que el actual. Muchas de estas entradas guardan relación con los cambios observados en las betas más recientes, como iOS 26 beta 6.

Estas referencias encajan con los rumores sobre un futuro servicio «Health+», un modelo de suscripción que añadiría funciones avanzadas sobre la base de la app Salud. La idea sería ofrecer un asistente con IA especializado en bienestar y medicina básica, capaz de interpretar los datos del usuario (como actividad, sueño o constantes registradas por Apple Watch) y devolver explicaciones, recomendaciones personalizadas y contenidos educativos en forma de vídeos o guías. Algunas de estas capacidades aparecieron ya en versiones preliminares como iOS 26.1 beta.

De cara a Europa, donde la regulación sanitaria y de datos es especialmente estricta, será clave ver cómo encaja Apple estas funciones con las exigencias de transparencia y seguridad. La compañía ya ha insistido en que el procesamiento de datos sensibles se hará, siempre que sea posible, de manera local o en servidores bajo un fuerte control criptográfico, algo que será objeto de especial atención por parte de los reguladores europeos.

Más seguridad antes de acceder a Apple ID e iCloud

La filtración también detalla un nuevo sistema de validación de la integridad del dispositivo que Apple está preparando para iOS 26.4. Según el código, antes de permitir el inicio de sesión en la cuenta de Apple o el acceso a iCloud, el sistema comprobaría si el iPhone ha sufrido modificaciones no autorizadas, como ciertos tipos de jailbreak o cambios en componentes clave. Este tipo de comprobaciones han ido apareciendo en distintas build internas, incluyendo referencias en el release candidate de iOS 26.1.

Este control adicional persigue evitar que dispositivos manipulados puedan conectarse a los servicios en la nube de Apple y comprometer la seguridad de las cuentas, algo especialmente relevante en contextos de robo, mercado gris o fraude. Para usuarios en España y el resto de Europa, donde los robos de móviles siguen siendo un problema recurrente, este tipo de medidas pueden resultar útiles, si bien también reabre el debate sobre hasta qué punto Apple limita modificaciones de terceros o reparaciones no oficiales.

Pagos más cómodos: tarjetas en apps de terceros e iCloud Llavero

Otro cambio práctico que esconden las referencias internas de iOS 26.4 está relacionado con la gestión de tarjetas bancarias. Apple está probando un sistema por el cual el iPhone podrá detectar cuándo se introduce una tarjeta en una app de terceros y ofrecer guardarla directamente en iCloud Llavero, de manera similar a lo que ya hace Safari con el autocompletado. Esta función guarda relación con modificaciones detectadas en betas como iOS 26 beta 5.

Esto permitiría que más aplicaciones, incluidas las de bancos y comercios que operan en España y Europa, aprovechasen el almacenamiento seguro de iCloud Llavero sin depender de soluciones separadas. A la vez, las propias apps podrían usar de forma más sencilla las tarjetas ya almacenadas, reduciendo la necesidad de introducir datos cada vez que se realiza una compra o se suscribe un servicio.

Freeform gana carpetas y se acerca a una herramienta profesional

La app Freeform, el lienzo colaborativo de Apple, aparece también destacada en el código filtrado. Los ingenieros han activado banderas que indican la llegada de un sistema completo de carpetas para organizar tableros, con sincronización a través de iCloud entre todos los dispositivos del usuario. Estas mejoras se integran en el conjunto de ajustes presentes en betas como iPadOS 26 / iOS 26 beta 3.

La falta de una estructura de carpetas ha sido una de las principales críticas de quienes utilizan Freeform para trabajo o estudio. Con iOS 26.4, la aplicación se aproximaría más a una herramienta de productividad seria, permitiendo agrupar proyectos, separar trabajos personales y profesionales o clasificar materiales educativos, algo que muchos usuarios en entornos académicos y empresariales europeos vienen reclamando desde su lanzamiento.

Nuevo nivel deportivo en la app Apple TV

En el terreno del entretenimiento, el código interno menciona un «Sports Tier» asociado a la app Apple TV. Por ahora los detalles son escasos, pero todo apunta a un nuevo nivel de suscripción centrado en contenidos deportivos, probablemente con acceso ampliado a competiciones o servicios en directo.

Apple lleva tiempo invirtiendo en derechos deportivos, sobre todo en Estados Unidos, pero la aparición de esta referencia abre la puerta a que la compañía consolide una oferta más clara también para otros mercados. Habrá que ver qué alcance tiene en Europa y en España, donde los derechos de ligas como LaLiga o la Champions se reparten entre distintas plataformas y la fragmentación es la norma. El éxito o fracaso de este nivel deportivo dependerá, en gran medida, de los acuerdos que Apple logre cerrar en cada país y de cómo integre alertas, estadísticas y contenidos complementarios dentro de iOS y tvOS.

iOS 27: mejoras en Fotos y nuevo sistema de emparejado para AirPods

Mirando algo más allá en el tiempo, la misma filtración incluye referencias a funciones que Apple atribuye a iOS 27. Entre ellas destacan mejoras en la app Fotos y cambios en el proceso de emparejado de los AirPods, con la idea de hacerlo aún más rápido y fiable. Para seguir los rumores y expectativas sobre esa versión conviene revisar los rumores sobre novedades de iOS 27.

En Fotos aparecen banderas ligadas a colecciones mejoradas, posiblemente impulsadas por inteligencia artificial para agrupar recuerdos, personas o lugares de manera más precisa. Esto encaja con el objetivo de Apple de ofrecer una búsqueda y organización más inteligente, sin que el usuario tenga que etiquetar casi nada de forma manual. Para quienes manejan grandes bibliotecas fotográficas a lo largo de años, es un cambio especialmente relevante.

En paralelo, el código menciona un nuevo sistema de emparejado para AirPods. Aunque el emparejado actual ya es relativamente sencillo, las referencias apuntan a ajustes internos para hacerlo más estable, evitar desconexiones puntuales y permitir una gestión más fina entre varios dispositivos Apple. En un entorno en el que muchos usuarios alternan a diario entre iPhone, iPad, Mac y Apple TV, una lógica de cambio entre dispositivos mejorada puede marcar la diferencia. Algunas betas previas como iOS 26 beta 3 ya mostraron mejoras en el sistema de audio y conectividad.

Localización más precisa para AirPods en la red Buscar

Además de ese nuevo emparejado, el build interno de iOS 26 incluye menciones a una función llamada «Precise Outdoor Location» para AirPods. Esta característica permitiría localizar los auriculares con mayor precisión en exteriores a través de la app Buscar, apoyándose en un chip de banda ultraancha más avanzado, como el U2 que montan los AirPods Pro 3. Referencias similares aparecieron en betas anteriores como iOS 26 beta 2.

La filtración sugiere que esta localización mejorada podría ser exclusiva de los modelos más recientes, creando así cierto escalón de funciones dentro de la gama de auriculares de Apple. Para usuarios en ciudades europeas, donde la pérdida o robo de dispositivos es un problema habitual, disponer de una ubicación más exacta podría ser especialmente útil, aunque al mismo tiempo refuerza la división entre dispositivos nuevos y generaciones anteriores que quedan sin algunas de las novedades.

Primeras pistas de iOS 28: sueño más detallado y Salud en el Mac

Aunque el grueso de la información se centra en iOS 26.4 e iOS 27, el código filtrado incluye también algunas referencias adelantadas a iOS 28. Entre ellas, destaca la idea de ampliar las métricas de sueño registradas con Apple Watch, añadiendo datos más específicos como el tiempo en cama además de la duración o las fases de sueño. Aspectos similares sobre métricas avanzadas han ido apareciendo en versiones beta como iOS 26.1 beta 2.

Este tipo de información ofrecería una imagen más completa de los hábitos de descanso, algo que interesa tanto a usuarios particulares como a profesionales de la salud que trabajan con datos agregados. En Europa, donde el interés por el bienestar y la prevención crece de forma constante, una monitorización del sueño más rica y visualizable podría convertir el Apple Watch y la app Salud en herramientas más útiles a medio plazo.

La misma filtración apunta a que la app Salud llegaría por fin al Mac con macOS 28. De este modo, los usuarios podrían revisar sus gráficos y tendencias en una pantalla mayor, preparar informes o compartir datos de forma más cómoda con profesionales sanitarios. Esta disponibilidad en macOS cerraría el círculo del ecosistema, permitiendo que la información de salud viaje de forma segura entre iPhone, Apple Watch, iPad y ordenador. Algunos de los cambios relacionados con sincronización y continuidad aparecieron en iOS 26 beta 4.

Privacidad, IA y el calendario de lanzamientos

Más allá de cada función concreta, la filtración dibuja una estrategia clara: Apple quiere reforzar su apuesta por la inteligencia artificial sin apartarse de su discurso de privacidad. El uso de modelos avanzados tipo Gemini, combinados con procesamiento local y su infraestructura de nube privada, busca ofrecer funciones comparables a otros asistentes sin convertir al usuario en un simple generador de datos para terceros. Algunas mejoras de privacidad y procesado local se vieron ya en builds preliminares como iOS 26 beta 1.

El calendario que se desprende de estas marcas internas encaja con el esquema habitual de Apple. iOS 27 se presentaría en una WWDC a mediados de 2026, con lanzamiento público en torno al otoño junto al nuevo iPhone de ese año. Mientras tanto, iOS 26.4 se colocaría como gran actualización de primavera, sirviendo de puente entre las novedades introducidas con iOS 26 y los cambios de más calado reservados para la siguiente gran versión.

El código filtrado de iOS 26 deja entrever un ecosistema en plena transición hacia una mayor integración de la IA, mejoras de seguridad y más protagonismo de la salud digital. Si los planes se mantienen, las próximas iteraciones de iOS irán añadiendo piezas: desde una Siri más capaz y consciente del contexto hasta un seguimiento del sueño más completo o un acceso más cómodo a los datos de salud desde el Mac. Todo ello refuerza el papel del iPhone como centro de la experiencia, a la vez que Apple prepara el terreno para futuros dispositivos y servicios que encajen en esta misma hoja de ruta.