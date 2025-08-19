Adiós a las fundas FineWoven, estas serás las nuevas fundas de Apple

Apple ha decidido dar un giro importante en sus fundas para el iPhone 17 tras el fracaso del FineWoven. Este material sintético, que reemplazó al cuero con la intención de ser más ecológico, no convenció porque se desgastaba rápido y perdía su aspecto con facilidad. Ahora la marca busca una solución más resistente sin perder su compromiso medioambiental, ofreciendo una alternativa que combine durabilidad y estilo.

La nueva funda tendrá una textura visible y un acabado más técnico, alejándose del lujo para ser más práctica. Estará disponible en colores mate como verde, naranja, azul y púrpura, aportando variedad y frescura para quienes quieren personalizar su iPhone. Este nuevo material promete aguantar mucho mejor el uso diario sin deteriorarse, manteniendo una buena apariencia y resistencia.

Junto a esta innovación, Apple quiere lanzar las fundas llamadas “Liquid Glass”. Estas están diseñadas para ser flexibles y resistentes a golpes, mejorando la protección ante caídas. Algunas versiones incluirían un lazo integrado para llevar el teléfono en la muñeca, lo que ayuda a evitar despistes y accidentes, algo que ya utilizan muchas fundas desde hace tiempo y que Apple podría incorporar a las suyas. ¿Vendrán esas cintas para la muñeca incorporadas en las fundas? ¿O habrá que adquirirlas de forma independiente? Hagan sus apuestas, yo ya tengo la mía: 29,99€ cada cinta para la muñeca.

Apple presentará las nuevas fundas en el evento de septiembre, junto a los nuevos iPhone. Se espera que además presente las clásicas fundas de silicona y fundas transparentes, con un nuevo diseño del sistema MagSafe, cuyo icónico círculo deberá modificarse en algunos modelos debido al nuevo módulo de cámaras que ocupará toda la anchura de la parte superior trasera de nuestros teléfonos, lo que provocará que el logo de Apple descienda. Va a ser un evento entretenido el del 9 de septiembre, eso seguro.