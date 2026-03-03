Apple ha renovado su línea de monitores externos con la actualización de la Studio Display y el lanzamiento de la nueva Studio Display XDR. Estos movimientos suponen una reestructuración del catálogo de pantallas de la compañía, donde se integran nuevas tecnologías de panel y estándares de conexión más veloces para alinearse con las capacidades de los nuevos procesadores M5. Ambos modelos mantienen la diagonal de 27 pulgadas, pero se diferencian sustancialmente en su tecnología de retroiluminación y rendimiento visual.

Studio Display XDR: El nuevo estándar profesional

La incorporación de la Studio Display XDR marca la llegada de la tecnología Mini-LED al formato de 27 pulgadas. Este monitor alcanza un brillo máximo de 2.000 nits en contenido HDR y sustituye oficialmente al antiguo Pro Display XDR de 32 pulgadas, que ha sido descatalogado. Una de las especificaciones más relevantes es la inclusión de ProMotion, lo que permite una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, una característica hasta ahora ausente en los monitores independientes de la marca.

En el apartado de conectividad, este modelo estrena puertos Thunderbolt 5, capaces de ofrecer un ancho de banda de hasta 120 Gb/s. El puerto principal permite además una entrega de potencia de 140W, suficiente para alimentar la carga de un MacBook Pro bajo flujos de trabajo intensos. Se mantiene la resolución 5K nativa, garantizando la densidad de píxeles necesaria para la interfaz de macOS.

Actualización de la Studio Display estándar

Por su parte, la Studio Display convencional recibe una actualización técnica centrada en la cámara y la conectividad. Aunque mantiene el panel IPS de 5K sin Mini-LED, el dispositivo incorpora ahora una nueva cámara de 12 Mpx con soporte para Center Stage mejorado y, de igual forma, adopta puertos Thunderbolt 5. Esta mejora permite que el monitor funcione como un hub de alta velocidad para periféricos de última generación, manteniendo el diseño de aluminio y el sistema de seis altavoces con audio espacial.

Ambos modelos conservan las opciones de configuración de vidrio, permitiendo elegir entre el acabado estándar o la nanotextura para la reducción de reflejos. También se mantienen las opciones de soporte, incluyendo el soporte con inclinación ajustable (Studio Display), el soporte con inclinación y altura regulables (Studio Display XDR y opcional en el otro modelo), o el adaptador de montaje VESA (opcional).

Comparativa de especificaciones y precios en España

Detallamos a continuación las diferencias técnicas y los precios de venta oficial para el mercado español en sus configuraciones base:

Especificación Studio Display (Actualizada) Studio Display XDR (Nueva) Tecnología de panel LCD IPS estándar Mini-LED Resolución 5K (5120 x 2880) 5K (5120 x 2880) Tasa de refresco 60 Hz ProMotion 120 Hz Brillo máximo 600 nits 2.000 nits (HDR) Conectividad Thunderbolt 5 Thunderbolt 5 Precio España 1.699 € 3.499 €

Disponibilidad y plazos

Los nuevos monitores estarán disponibles para reserva a partir del 4 de marzo en la tienda oficial de Apple. El lanzamiento comercial y las primeras entregas a usuarios en España comenzarán el 11 de marzo. Con esta doble propuesta, Apple cubre el espectro de usuarios que buscan una solución de escritorio equilibrada y aquellos que requieren las especificaciones de referencia del ecosistema XDR.