Nuevo Apple TV 4K: chip A19, Siri AI, precio y fecha de lanzamiento

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Apple ha presentado oficialmente una nueva generación del Apple TV 4K durante su evento especial «Welcome home». Cuatro años después de su última renovación, el centro multimedia de la marca se actualiza con un hardware más potente, integración de Siri AI y un nuevo mando a distancia. El dispositivo ya está disponible para reserva desde 349 euros y llegará a los usuarios el próximo 13 de noviembre.

Salto de rendimiento con el chip A19

El núcleo del nuevo Apple TV 4K es el chip A19, un procesador que mejora de forma notable el rendimiento respecto a la generación previa:

CPU hasta un 50 % más rápida , lo que agiliza la navegación por el sistema y la carga de aplicaciones exigentes.

, lo que agiliza la navegación por el sistema y la carga de aplicaciones exigentes. GPU el doble de rápida (2x), pensada para mejorar la fluidez gráfica y el rendimiento en videojuegos.

Micrófonos integrados y soporte para Siri AI

Una de las novedades más destacadas es la incorporación de micrófonos de campo lejano integrados en la propia unidad, permitiendo interactuar con el dispositivo mediante comandos de voz sin depender exclusivamente del mando. Esta mejora se complementa con la compatibilidad con Siri AI, la versión avanzada del asistente diseñada para ofrecer respuestas más conversacionales y un entendimiento contextual superior.

Nuevo Siri Remote con red Buscar y audio envolvente

El mando a distancia también recibe una actualización importante. El nuevo Siri Remote integra compatibilidad con la red Buscar y Búsqueda de Precisión, lo que facilita localizarlo dentro de casa directamente desde el iPhone si se pierde entre los cojines del sofá.

En el apartado sonoro, Apple añade soporte para configurar una experiencia de sonido envolvente con cuatro altavoces utilizando el HomePod mini 2, ampliando las opciones de audio doméstico para cine y series.

Precio y disponibilidad

El nuevo Apple TV 4K tiene un precio de 349 euros, una autentica barbaridad de precio si tenemos en cuenta que el modelo anterior, que ya subieron de precio el pasado mes de junio, costaba 229 euros. Las reservas ya están abiertas en la tienda oficial de Apple y los primeros envíos comenzarán el viernes 13 de noviembre.