Todas las novedades del nuevo Apple TV, ¿merece la pena?

Apple ha presentado hoy el nuevo Apple TV 4K con un precio de 349 euros. Esta subida de precio supone un 52% respecto al precio del modelo anterior, que ya subió en junio de este año. Una subida tan importante debería justificarse con una subida equiparable en cuanto a prestaciones. Te contamos cuales son las novedades de este nuevo Apple TV para que tu mismo valores si merece la pena el nuevo modelo.

Principales novedades del Apple TV 4K

La nueva generación del centro multimedia de Apple renueva su arquitectura interna con el procesador A19, que ofrece hasta un 50 % más de rendimiento de CPU y hasta el doble de potencia gráfica respecto al modelo anterior con chip A15. Asimismo, se apunta a una memoria unificada de 8 GB de RAM, el doble que los 4 GB de su predecesor. Lo que esta por ver es si esto se notará en la practica, porque el Apple TV 4K de tercera generación tiene un rendimiento excelente.

En el apartado funcional y de conectividad, los cambios clave incluyen:

Control por voz sin manos con Siri AI: El dispositivo integra tres micrófonos de campo lejano para interactuar directamente sin recurrir al mando. Para consultas que requieran contexto personal, el sistema se apoya en un iPhone o iPad compatible con Apple Intelligence. Apple ha confirmado además que Siri AI llegará a los modelos 4K de 2021 y 2022 a partir de tvOS 27.2, así que salvo por los micrófonos incorporados, tampoco hay un cambio sustancial.

El dispositivo integra para interactuar directamente sin recurrir al mando. Para consultas que requieran contexto personal, el sistema se apoya en un iPhone o iPad compatible con Apple Intelligence. Apple ha confirmado además que Siri AI llegará a los modelos 4K de 2021 y 2022 a partir de tvOS 27.2, así que salvo por los micrófonos incorporados, tampoco hay un cambio sustancial. Sonido envolvente con cuatro HomePod: Ahora es posible configurar un sistema multicanal con hasta cuatro altavoces HomePod (ya sean cuatro HomePod mini 2 o parejas coincidentes delanteras y traseras con HomePod 2), superando el límite previo de dos unidades. Al precio al que se venden los HomePod (399 euros) o los HomePod mini (169 euros) crear un conjunto envolvente no va a ser barato.

Ahora es posible configurar un sistema multicanal con (ya sean cuatro HomePod mini 2 o parejas coincidentes delanteras y traseras con HomePod 2), superando el límite previo de dos unidades. Al precio al que se venden los HomePod (399 euros) o los HomePod mini (169 euros) crear un conjunto envolvente no va a ser barato. Conectividad inalámbrica avanzada: Soporte para redes Wi-Fi 7 y conectividad Bluetooth 6 , además de compatibilidad con decodificación de vídeo AV1 y VP9 .

Soporte para redes y conectividad , además de compatibilidad con decodificación de vídeo . Configuración única: La gama prescinde del modelo básico de 64 GB y se comercializa exclusivamente en versión de 128 GB con puerto Ethernet integrado. Estéticamente, la luz de estado se ubica ahora en el centro del frontal y el chasis es un 1 % más pesado.

Un Siri Remote localizable mediante la red Buscar

El mando a distancia resuelve uno de los problemas más habituales del salón al incorporar compatibilidad con la red Buscar (Find My) y Búsqueda de Precisión. Esta última función requiere un iPhone 17 o posterior (excluyendo el 17e), iPhone Air o iPhone Duo para guiar al usuario hasta el mando en distancias cortas.

Para facilitar su localización acústica, el nuevo Siri Remote añade un altavoz integrado capaz de reproducir sonidos. El accesorio, que aumenta un 6 % su peso, mantiene compatibilidad retroactiva con todos los modelos de Apple TV HD y 4K lanzados desde 2015, así que si quieres usar el mando nuevo con tu viejo Apple TV, es posible.

Difícil de justificar

De todas las novedades que hemos mencionado, la única que realmente puede marcar una diferencia sustancial con los modelos anteriores es la incorporación de los micrófonos. Interactuar con Siri AI en el nuevo Apple TV será más fácil porque «está a la escucha», como los HomePod. Con los modelos anteriores debes recurrir al Siri Remote para poder hacer peticiones a Siri. Las mejoras de conectividad y rendimiento siempre son bienvenidas, pero los actuales Apple TV tienen un rendimiento fantástico a pesar de haber pasado ya varios años desde su lanzamiento.

Pocos usuarios de Apple TV actuales se plantearán cambiar al nuevo modelo con ese precio, y aquellos que nunca han tenido un Apple TV, difícilmente encontrarán motivos para probarlo a ese precio. El mercado de segunda mano del Apple TV va a experimentar un repunte importante, sin ningúna duda.