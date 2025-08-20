Las últimas pistas halladas en código interno de Apple apuntan a un cambio importante en el reloj de la compañía: la llegada de Touch ID y un salto de hardware más ambicioso de lo habitual. Aunque los nuevos Apple Watch están a la vuelta de la esquina, los indicios señalan que lo realmente grande se estaría reservando para la próxima hornada.

Estas referencias, detectadas por publicaciones especializadas como Macworld y MacRumors, mencionan el nombre en clave AppleMesa (asociado históricamente a Touch ID) en desarrollos destinados a relojes futuros. El material es para uso interno y sugiere una fase de prototipo, por lo que no hablamos de una función confirmada ni inminente.

Touch ID en el Apple Watch: qué revela el código

En las cadenas examinadas aparecen alusiones a AppleMesa específicamente ligadas a la gama que se lanzaría en 2026, sin rastro de controladores relacionados con Touch ID en los modelos actuales o en los que llegan este año. Esta ausencia refuerza la idea de que la autenticación biométrica en el reloj sigue en pruebas internas.

Queda por ver cómo implementaría Apple el lector de huellas en un formato tan compacto. Entre los enfoques explorados se barajan un sensor en el botón lateral (apoyado por patentes ya registradas), una solución óptica integrada bajo la pantalla o incluso un lector en la cara inferior del reloj. Cada opción implica concesiones en precisión, consumo y espacio.

La incorporación de Touch ID facilitaría el desbloqueo cuando el reloj vuelve a la muñeca y añadiría una capa extra de seguridad a operaciones como Apple Pay, reduciendo la dependencia del PIN numérico. También puede agilizar la aprobación de compras o el acceso a datos sensibles sin recurrir al iPhone.

Conviene recordar que el hecho de aparecer en el software interno no garantiza su llegada al mercado: Apple podría retirar estas referencias o aparcar la función si no cumple sus estándares de experiencia, fiabilidad o costes.

Un salto de hardware: Watch8 y nuevo chip T8320

Junto a la pista biométrica, el código sugiere un cambio de generación más profundo. Los relojes previstos para 2026 se agrupan bajo la familia Watch8, mientras que Series 9, 10 y 11 comparten la denominación Watch7 por sus similitudes. Ese cambio de familia apunta a una evolución de calado en el hardware.

En concreto, se citan los modelos N237 (Series 12), N238 (Series 12 con celular) y N240 (Ultra 4), todos con un CPU identificado como T8320. Las generaciones recientes (S9, S10 y la esperada S11) comparten arquitectura T8310, por lo que el salto a T8320 anticipa una mejora significativa en la serie S del reloj.

Además de la parte de silicio, han circulado rumores de un rediseño notable el próximo año y de un aumento del número de sensores, con foco en salud y nuevas funciones. Aunque fuentes como DigiTimes no siempre aciertan, las nuevas referencias en el código dan cierta base a esa posibilidad e incluso se ha mencionado compatibilidad con Apple Intelligence como parte del paquete.

Qué cabe esperar de los relojes que llegan este año

Mientras tanto, en las próximas semanas deberían presentarse Apple Watch Series 11, Ultra 3 y un nuevo SE. Todo indica que mantendrán un procesador similar a la generación anterior y, según reportes previos, podrían estrenar por primera vez un chip propio de Wi‑Fi y Bluetooth. No hay indicios de Touch ID en esta hornada.

Los plazos encajan con la complejidad técnica de miniaturizar un lector fiable en un chasis tan ajustado: hay que cuadrar precisión biométrica, consumo y ergonomía. Con ese panorama, lo razonable es pensar en un desarrollo que todavía necesita tiempo antes de estar listo para producción.

La lectura de las filtraciones es consistente: Apple prueba Touch ID para el Apple Watch y prepara un cambio de generación con la familia Watch8 y el chip T8320, mientras los modelos de este año apuntan a una actualización más continuista; falta, eso sí, la confirmación oficial y queda margen para que la compañía ajuste o descarte partes del plan.