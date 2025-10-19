Apple ha renovado su iPad Pro con una actualización centrada en el rendimiento, la eficiencia y la experiencia de uso profesional. Este nuevo modelo de 2025 incorpora el potente chip M5, mejoras en la memoria, la conectividad y la pantalla, manteniendo el diseño elegante que caracteriza a la gama Pro. Aunque a primera vista parece continuista, lo cierto es que el salto técnico es notable, sobre todo para quienes utilizan el iPad como herramienta de trabajo o dispositivo principal.

Más potencia con el chip M5 El nuevo chip Apple M5 promete un rendimiento superior gracias a una CPU de diez núcleos y una GPU más eficiente, preparada para tareas de inteligencia artificial y edición avanzada. Esto se traduce en una ejecución más fluida de aplicaciones creativas y un rendimiento gráfico de nivel profesional. Además, Apple ha optimizado la gestión energética, ofreciendo más potencia sin comprometer la autonomía, lo que convierte al iPad Pro en una opción aún más equilibrada para el día a día.

Más memoria y almacenamiento más rápido Otro de los grandes avances llega con la ampliación de memoria RAM, que ahora alcanza los 12 GB en los modelos base y 16 GB en las configuraciones superiores. También se ha mejorado la velocidad del almacenamiento interno, que duplica el rendimiento respecto a la generación anterior. En la práctica, esto significa una multitarea mucho más fluida, tiempos de carga más cortos y una experiencia más estable incluso en los proyectos más exigentes, como la edición de vídeo o el modelado 3D.

Conectividad de nueva generación El nuevo iPad Pro incorpora Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y compatibilidad con redes 5G más rápidas. Apple ha incluido nuevos chips dedicados a la conectividad, lo que mejora la estabilidad de la señal y reduce la latencia en entornos de trabajo colaborativos o de streaming. Para los usuarios que utilizan el iPad en movilidad, el modelo con conectividad celular ofrece velocidades de descarga significativamente superiores, una mejora clave para quienes trabajan o crean contenido desde cualquier lugar.

Pantalla más eficiente y brillo mínimo mejorado La pantalla Ultra Retina OLED del nuevo iPad Pro sigue siendo uno de sus grandes atractivos, pero ahora puede reducir su brillo hasta un solo nit, lo que mejora la experiencia en entornos oscuros o durante sesiones de edición nocturnas. Además, el soporte para frecuencias de actualización de hasta 120 Hz se extiende también a pantallas externas, lo que lo convierte en una herramienta más versátil para quienes utilizan monitores de alta tasa de refresco en su flujo de trabajo.

Carga más rápida y diseño continuista Apple mantiene el diseño de bordes finos y acabados en aluminio, disponible en Space Black y Plata, pero añade una carga más veloz capaz de alcanzar el 50 % en apenas media hora. Este detalle refuerza la idea de un dispositivo enfocado a la productividad, siempre listo para acompañar al usuario en cualquier momento. Aunque no hay cambios visuales drásticos, la renovación interna deja claro que Apple ha apostado por un iPad más preparado para el futuro y con margen para las próximas generaciones de iPadOS y funciones de inteligencia artificial.