El Pebble Time 2 regresa renovado, ofreciendo una pantalla más grande y a todo color, mejor duración de batería y un diseño elegante que honra la esencia de los primeros modelos que conquistaron a los amantes de los relojes inteligentes. Esta nueva versión continúa con la filosofía de sencillez funcional y usabilidad enfocada, con notificaciones claras y una interfaz intuitiva que se mantiene fiel al estilo Pebble, mientras introduce nuevas mejoras técnicas para competir en el mercado actual.

Para quienes, como yo, fueron fans desde el principio y tuvieron en sus manos el Pebble original y el Pebble Steel original, este lanzamiento tiene un valor especial. La evolución que representa el Pebble Time 2 conecta el legado de esos relojes pioneros con la tecnología actual, manteniendo esa sensación de ligereza y autonomía que encantaba, pero incorporando una pantalla mejorada y nuevas capacidades que hacen que el dispositivo sea útil y atractivo en 2025. No será un smartwatch que compita con el Apple Watch ni otros relojes inteligentes punteros, está destinado a usuarios de otro perfil muy diferente que buscan algo más simple con un diseño icónico y sin complicaciones.

Mi Pebble Steel

El Pebble Time 2 cuenta con una pantalla e-paper a color de mayor resolución, lo que mejora la visibilidad incluso bajo la luz directa del sol, y una batería que dura hasta 30 días, una marca difícil de igualar en la industria. Además, su diseño pulido con materiales de calidad refleja el espíritu resistente que caracterizó al Pebble Steel, pero con un toque moderno y más cómodo para uso diario. Este smartwatch mantiene la compatibilidad con la amplia biblioteca de aplicaciones Pebble y soporta nuevas integraciones con asistentes de voz y plataformas de salud, haciendo que siga siendo un dispositivo funcional para quienes buscan un smartwatch sencillo, sin saturación de funciones, pero confiable y eficaz, y sobre todo, una gran autonomía.