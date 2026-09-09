Nuevos AirPods 5, poca chicha y más cancelación de ruido

Apple renueva sus auriculares más populares con los nuevos AirPods 5, una generación que mantiene prácticamente intacto el diseño conocido para concentrar las novedades en aquello que realmente afecta a la experiencia de uso. No tendremos, por tanto, una revolución estética, aunque Apple asegura haber trabajado en la ergonomía para conseguir que se adapten correctamente a una mayor variedad de orejas. Esto puede parecer secundario hasta que recuerdas que unos auriculares pueden sonar de maravilla y seguir siendo incómodos si no encajan bien. A ello se suma una nueva ecualización adaptativa, que ajusta el sonido para ofrecer una reproducción más equilibrada dependiendo del contenido y de cómo llevemos colocados los AirPods.

La otra gran evolución está en la cancelación activa de ruido, que mejora hasta un 50% respecto a la generación anterior. Es una diferencia considerable para unos auriculares pensados precisamente para acompañarnos durante todo el día, ya sea trabajando, viajando en transporte público o simplemente caminando por la calle. Apple también mantiene y mejora el Audio Adaptativo, una función que mezcla de forma inteligente la cancelación de ruido y el modo ambiente en función de lo que sucede a nuestro alrededor. En lugar de obligarnos a cambiar constantemente entre modos, son los propios AirPods los que deciden cuánto ruido exterior necesitamos escuchar en cada momento. Pero el salto más interesante puede acabar llegando gracias a Siri AI. La integración del nuevo asistente permite realizar consultas y acciones de una forma más natural directamente desde los auriculares, aprovechando además el contexto personal y las nuevas capacidades de inteligencia artificial del ecosistema Apple.

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Los AirPods 5 parecen uno de esos productos donde Apple ha decidido que no hacía falta cambiar por cambiar. Personalmente, prefiero que mantengan un diseño reconocible si a cambio mejoran aspectos como el ajuste, la cancelación de ruido o la adaptación automática del sonido. Un 50% más de ANC puede notarse mucho más en un avión o en el metro que cualquier modificación puramente estética. Y la integración con Siri AI podría terminar siendo incluso más importante, especialmente si consigue que podamos utilizar muchas funciones del iPhone sin tener que sacarlo del bolsillo. No parecen unos AirPods destinados a sorprender en una fotografía, pero sí una generación que busca ser más cómoda, más inteligente y, sobre todo, más útil en el día a día.