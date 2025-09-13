Nuevos Apple Watch con 5G… pero no en todos los países

Los nuevos Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 y Apple Watch SE 3 presentados hace casi una semana aterrizan con una importante novedad: conectividad 5G gracias a un módem y una antena rediseñados. Sin embargo, no todo el mundo podrá aprovecharla desde el primer día.

Dónde sí habrá 5G en el Apple Watch Series 11, Ultra 3 y SE 3

Aunque Apple ha destacado la llegada del 5G al Apple Watch como uno de los grandes avances de esta generación, la función no estará disponible de lanzamiento en varios países clave, incluyendo Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, México, Arabia Saudí y otras naciones de Europa, Sudamérica, África y Asia.

En el lanzamiento, el 5G sí estará operativo en países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Suiza, España, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, Japón, China, Singapur o India, entre otros.

Durante el evento, Apple mostró un listado de operadoras que activarán el servicio desde el primer día: Verizon, AT&T, T-Mobile, EE, Orange, Three, Sunrise, AIS, SoftBank, NTT Docomo, au, SmarTone, CSL, CTM, Singtel, M1, Zain, du, Boost Mobile, US Cellular, Metro by T-Mobile, China Unicom, China Mobile, China Telecom y Jio.

En cambio, las grandes operadoras de Canadá (Telus, Bell, Rogers) y Australia (Telstra, Vodafone, Optus) no aparecieron en la lista, lo que confirma que de momento no ofrecerán soporte 5G para el reloj de Apple.

¿Por qué no está disponible en todos los países?

Apple no ha dado explicaciones oficiales, pero todo apunta a cuestiones regulatorias o a falta de soporte de las operadoras locales. Lo curioso es que Apple no fabrica modelos distintos por regiones (salvo en China), por lo que es muy probable que los relojes vendidos en estos países sí incorporen el módem 5G, aunque este permanezca desactivado hasta que las operadoras lo habiliten en el futuro.

En los países donde el 5G no está activado, los nuevos Apple Watch seguirán funcionando mediante conectividad LTE, como hasta ahora. Así que podrás usarlos con red móvil, pero no disfrutarás de la velocidad y eficiencia energética que promete el salto al 5G.