Nuevos Apple Watch Ultra 4 y Series 12 cargados de novedades

Apple renueva su familia de relojes con los nuevos Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4, dos modelos que vuelven a poner el foco en la salud, el deporte y el seguimiento continuo de nuestro cuerpo. Hay nuevos procesadores, como cabría esperar en una nueva generación, pero esta vez el salto más interesante está en el sistema de sensores. Apple ha rediseñado parte de este conjunto para ofrecer una mayor superficie de electrodos, algo que permite recoger más información y hacerlo, además, con mayor precisión. Es justo el tipo de mejora que no se ve a simple vista, pero que puede terminar teniendo mucho más valor que un cambio puramente estético.

Según Apple, este nuevo sistema puede ofrecer hasta un 60% más de precisión y recopilar hasta 24 veces más datos que la generación anterior. Evidentemente, más datos no sirven de demasiado si después no somos capaces de entenderlos, así que aquí entra también buena parte del trabajo de software. Una de las nuevas funciones permitirá detectar variaciones en la frecuencia cardiaca, buscando cambios que puedan resultar relevantes a lo largo del tiempo en lugar de limitarse a mostrarnos una cifra aislada. También llegan nuevas funciones relacionadas con la forma física, además de nuevas esferas y aplicaciones centradas en el descanso y el sueño. El objetivo parece bastante claro: que el Apple Watch no solo nos diga cuánto hemos caminado o cuántas calorías hemos quemado, sino que sea capaz de interpretar mejor cómo responde nuestro cuerpo durante las 24 horas del día.

Análisis de la edad de nuestro cuerpo según biometría.

Pruebas de VO2 máximo.

Personalmente, creo que aquí está el terreno donde el Apple Watch tiene más margen para seguir evolucionando. Hace años que contar pasos o registrar una carrera dejó de ser especialmente sorprendente, pero medir mejor, detectar tendencias y ofrecer contexto sí puede cambiar la forma en la que usamos estos dispositivos. Eso sí, habrá que comprobar cuánto de ese 60% adicional de precisión se nota realmente en el día a día y cuánto se queda en una cifra de presentación. Tanto el Apple Watch Series 12 como el Ultra 4 parecen avanzar hacia un reloj que observa de forma más constante y silenciosa, con especial atención al corazón, el descanso y la recuperación. Y ahí sí puede haber una diferencia importante para quienes utilizan el Apple Watch no solo para entrenar, sino también para entender mejor cómo se encuentran.