Apple acaba de sacudir el mercado de la informática profesional y de consumo con el lanzamiento simultáneo de los nuevos MacBook Air y MacBook Pro. Esta actualización, que llega a través de su habitual formato de nota de prensa, introduce la esperada familia de chips M5, M5 Pro y M5 Max. Los nuevos portátiles de Cupertino no solo aumentan su potencia bruta, sino que redefinen la arquitectura de silicio de la compañía para potenciar las tareas de inteligencia artificial y conectividad inalámbrica.

Arquitectura Fusion: El salto evolutivo del chip M5

La gran sorpresa de esta generación reside en la denominada Fusion Architecture aplicada a los chips M5 Pro y M5 Max. Por primera vez, Apple utiliza un diseño de doble matriz (die) interconectada mediante un empaquetado avanzado, lo que permite duplicar capacidades sin comprometer la eficiencia térmica. El M5 Pro cuenta con una CPU de 18 núcleos, mientras que el apartado gráfico da un salto de gigante: cada núcleo de la GPU incluye ahora un Neural Accelerator dedicado.

Esta mejora técnica permite que la ejecución de modelos de lenguaje (LLM) en local sea hasta 4 veces más rápida que en la generación anterior. Por su parte, el MacBook Air adopta el chip M5 estándar, manteniendo su diseño ultrafino sin ventiladores, pero beneficiándose de un aumento del 20% en el rendimiento de la CPU. Además, toda la gama Pro estrena el chip N1, que otorga soporte nativo para Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, situando a estos equipos a la vanguardia de la conectividad inalámbrica.

Adiós a los 512 GB: Más almacenamiento base

Nosotros destacamos un cambio muy solicitado por la comunidad profesional: el aumento del almacenamiento base. Los modelos MacBook Pro con chip M5 Pro parten ahora de 1 TB de SSD, mientras que las variantes con M5 Max inician su configuración en 2 TB. Este movimiento justifica el ligero incremento de precios en la App Store española, compensando al usuario con unidades de estado sólido que, según Apple, son el doble de rápidas que las de la generación M4, alcanzando velocidades de hasta 14,5 GB/s.

En el caso del MacBook Air, la configuración de entrada se mantiene en los 16 GB de memoria unificada, consolidando la estrategia iniciada el año pasado de abandonar definitivamente los 8 GB en toda la línea Mac. Esto garantiza que funciones avanzadas de macOS Tahoe y las futuras herramientas de Apple Intelligence funcionen con total fluidez en el ecosistema.

Comparativa de modelos y precios en España

A continuación, detallamos las especificaciones base y los precios oficiales para el mercado español de las configuraciones más representativas lanzadas hoy:

Modelo Chip Memoria RAM Almacenamiento Precio Oficial MacBook Air 13″ M5 (8 núcleos) 16 GB 512 GB 1.199 € MacBook Air 15″ M5 (8 núcleos) 16 GB 512 GB 1.499 € MacBook Pro 14″ M5 Pro (18 núcleos) 16 GB 1 TB 1.929 € MacBook Pro 14″ M5 Max (18 núcleos) 36 GB 2 TB 4.249 € MacBook Pro 16″ M5 Pro (18 núcleos) 24 GB 1 TB 3.049 € MacBook Pro 16″ M5 Max (18 núcleos) 48 GB 2 TB 5.049 €

Disponibilidad e impacto en el ecosistema

La llegada de estos equipos refuerza la integración con el resto de dispositivos. La inclusión de Wi-Fi 7 mejorará drásticamente la velocidad de funciones de continuidad como iPhone Mirroring o el uso del iPad como segunda pantalla vía Sidecar. Los nuevos modelos se pueden reservar desde mañana, 4 de marzo, y las primeras unidades llegarán a los usuarios y tiendas el próximo 11 de marzo.