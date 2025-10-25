El ambicioso proyecto de iPad plegable de gran tamaño en el que trabaja Apple tardará más de lo esperado en llegar al mercado. Según fuentes de Bloomberg, la compañía habría decidido retrasar su lanzamiento hasta 2029, después de haber previsto inicialmente su presentación para 2028. El motivo principal serían dificultades en el desarrollo del panel OLED y el peso del dispositivo, que sigue siendo superior al objetivo marcado por la marca.

El iPad plegable de Apple de 18 pulgadas, pospuesto a 2029

Diversas filtraciones coinciden en que Apple está preparando un dispositivo de unas 18 pulgadas, con una pantalla flexible fabricada por Samsung, que permitiría combinar las funciones de un iPad y un portátil Mac. El diseño apostaría por un chasis de aluminio y un formato sin teclado físico, lo que lo situaría a medio camino entre una tableta profesional y un equipo de productividad portátil.

Cuando está plegado, el dispositivo recordaría a un MacBook cerrado, mientras que, al desplegarlo, ofrecería una superficie similar a un MacBook Air de 13 pulgadas, pero sin bisagra visible ni teclado integrado. Las versiones de prueba pesan en torno a 1,5–1,6 kg, lo que lo hace más pesado que los modelos actuales de iPad Pro.

El precio será uno de los factores que marcarán su exclusividad: los analistas estiman que el iPad plegable podría costar entre 3.500 y 3.900 dólares, triplicando el coste del iPad Pro de 13 pulgadas. Este sobreprecio se debe al alto coste de los paneles OLED plegables y a la complejidad de ensamblaje del dispositivo. Hay que tener en cuenta que, por tanto, Apple no plantea que este dispositivo sea un dispositivo para todos los públicos sino que el elevado coste, al igual que las Vision Pro, alejará el producto del ciudadano medio.

Por otra parte, Apple también sigue trabajando en su primer iPhone plegable, previsto inicialmente para 2026, aunque los retrasos del proyecto del iPad podrían repercutir en su calendario.

Imagen – Concepto Nikki Youtube