Las mejores ofertas de Aqara para el Black Friday

El Black Friday es uno de los mejores momentos del año para montar o ampliar tu hogar inteligente, y Aqara se ha sumado a las ofertas en Amazon España con descuentos muy agresivos en cerraduras, sensores, cámaras, termostatos y un buen número de accesorios. En este artículo recopilamos todos los productos del listado oficial de Aqara para Amazon ES, con su precio rebajado y un enlace directo para que puedas ir al producto en un solo clic.
Todos los precios que ves a continuación corresponden a la campaña de Black Friday/Cyber Monday 2025, vigentes hasta el 1 de diciembre de 2025, con descuentos que rondan entre el 10 % y el 40 % sobre el precio habitual. Algunos artículos requieren código promocional indicado por Aqara en la propia página de Amazon, así que conviene revisar bien la ficha del producto antes de completar la compra para asegurarte de que se aplica la rebaja correcta.
Listado completo de ofertas Aqara en Amazon España
A continuación tienes el listado completo de productos Aqara en oferta en Amazon España. Junto al nombre del producto te indicamos el precio de la oferta, el precio original y el descuento aproximado.
- Smoke Detector – Oferta: 33,74€ (antes 44,99€)
- Door & Window Sensor Bundle (3 pcs) – Oferta: 40,99€ (antes 52,99€)
- Temperature & Humidity Sensor Bundle (3 pcs) – Oferta: 45,99€ (antes 59,99€)
- Camera G100 – Oferta: 29,74€ (antes 34,99€)
- Smart Lock U200 – Oferta: 159,99€ (antes 269,99€)
- Hub M3 – Oferta: 99,99€ (antes 129,99€)
- Light Switch H2 EU (4 Buttons, 2 Channels) – Oferta: 35,99€ (antes 44,99€)
- Radiator Thermostat W600 – Oferta: 42,49€ (antes 49,99€)
- Smart Lock U200 Lite – Oferta: 89,99€ (antes 127,99€)
- Camera Hub G5 Pro (PoE) – Oferta: 149,99€ (antes 199,99€)
- Camera Hub G5 Pro (Wi-Fi) – Oferta: 134,99€ (antes 179,99€)
- Doorbell Camera Hub G410 – Oferta: 99,99€ (antes 129,99€)
- Video Doorbell G4 – Oferta: 79,99€ (antes 99,99€)
- Camera E1 – Oferta: 43,99€ (antes 54,99€)
- Camera Protect Kit Y100 – Oferta: 99,99€ (antes 139,99€)
- Camera Hub G3 – Oferta: 77,99€ (antes 109,99€)
- Camera Hub G2H Pro – Oferta: 51,99€ (antes 64,99€)
- Hub M2 – Oferta: 41,99€ (antes 59,99€)
- Hub E1 – Oferta: 25,99€ (antes 34,99€)
- Floor Heating Thermostat W500 – Oferta: 59,49€ (antes 69,99€)
- Radiator Thermostat E1 – Oferta: 39,99€ (antes 49,99€)
- Presence Sensor FP2 – Oferta: 58,09€ (antes 82,99€)
- Presence Sensor FP2 Bundle (with bracket) – Oferta: 76,49€ (antes 89,99€)
- Presence Sensor FP1E – Oferta: 42,49€ (antes 49,99€)
- Door & Window Sensor P2 – Oferta: 28,04€ (antes 32,99€)
- Door & Window Sensor – Oferta: 16,98€ (antes 19,99€)
- Climate Sensor W100 – Oferta: 33,99€ (antes 39,99€)
- Temperature & Humidity Sensor – Oferta: 19,54€ (antes 22,99€)
- Motion & Light Sensor P2 – Oferta: 28,89€ (antes 33,99€)
- Motion Sensor P1 – Oferta: 18,39€ (antes 22,99€)
- Water Leak Sensor – Oferta: 16,98€ (antes 19,99€)
- Water Leak Sensor Bundle (3 pcs) – Oferta: 45,99€ (antes 57,99€)
- Wireless Mini Switch – Oferta: 19,79€ (antes 21,99€)
- Wireless Switch H1 EU – Oferta: 25,48€ (antes 29,99€)
- Cube T1 Pro – Oferta: 23,79€ (antes 27,99€)
- LED Bulb T2 (E27, RGB CCT) – Oferta: 19,54€ (antes 22,99€)
- LED Bulb T2 (E27, CCT) – Oferta: 16,99€ (antes 19,99€)
- LED Bulb T2 (GU10, RGB CCT) – Oferta: 18,69€ (antes 21,99€)
- LED Bulb T2 (GU10, CCT) – Oferta: 16,14€ (antes 18,99€)
- Ceiling Light T1M – Oferta: 126,99€ (antes 149,99€)
- LED Strip T1 – Oferta: 39,99€ (antes 49,99€)
- Light Switch H2 EU (2 Buttons, 1 Channel) – Oferta: 33,59€ (antes 41,99€)
- Dimmer Switch H2 EU – Oferta: 42,49€ (antes 49,99€)
- Wall Outlet H2 EU – Oferta: 31,99€ (antes 39,99€)
- Dual Relay Module T2 – Oferta: 26,99€ (antes 34,99€)
- Smart Plug – Oferta: 19,99€ (antes 24,99€)
- Roller Shade Driver E1 – Oferta: 44,99€ (antes 59,99€)
- Valve Controller T1 – Oferta: 55,99€ (antes 69,99€)