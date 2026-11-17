Uno de nuestros fabricantes favoritos de accesorios, Nomad, ha iniciado esta semana su campaña promocional de Black Friday 2026, ofreciendo rebajas de hasta el 30% en una amplia selección de productos para dispositivos Apple. Las ofertas ya se encuentran disponibles y permanecerán activas durante toda la Cyber Week, finalizando el próximo 1 de diciembre.
Descuentos en fundas para iPhone 18 Pro y correas de Apple Watch
La promoción incluye rebajas directas en las principales líneas de protección y personalización de la marca, permitiendo equipar los modelos más recientes a precios inferiores a los habituales:
- Fundas para iPhone 18 Pro: Destacan opciones como la Sport Case por 33€ (enlace), la Mag Leather Back por 44€ (enlace), la Clear Leather Case por 41€ (enlace) y la Traditional Leather Case por 67€ (enlace).
- Correas para Apple Watch: La selección abarca desde la Sport Band por 47€ (enlace) y la Modern Band por 59€ (enlace), hasta opciones de gama alta como la Rocky Point Band por 67€ (enlace), la Stratos Band por 143€ (enlace) y la Titanium Band por 183€ (enlace).
Rebajas en estaciones de carga, cables y localizadores
En el apartado de energía y accesorios diarios, la campaña recorta el precio de soluciones de escritorio y movilidad:
- Bases de carga MagSafe y adaptadores: La estación 2 en 1 Stand One baja a 82€ (enlace) y el modelo 3 en 1 Stand One Max se sitúa en 101€ (enlace). También se rebajan el cable USB-4 con recubrimiento de Kevlar y velocidades de 20Gbps a 29€ (enlace) y el cable USB-C a USB-C con cargador para Apple Watch integrado a 56€ (enlace).
- Accesorios y red Buscar: Se incluyen descuentos en las tarjetas de rastreo Tracking Card Air a 21€ (enlace) y Tracking Card Pro a 31€ (enlace), además de la cartera magnética Leather Mag Wallet con soporte para Buscar por 67€ (enlace) y la funda de piel para AirPods Pro 3 por 27€ (enlace).
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