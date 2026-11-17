Uno de nuestros fabricantes favoritos de accesorios, Nomad, ha iniciado esta semana su campaña promocional de Black Friday 2026, ofreciendo rebajas de hasta el 30% en una amplia selección de productos para dispositivos Apple. Las ofertas ya se encuentran disponibles y permanecerán activas durante toda la Cyber Week, finalizando el próximo 1 de diciembre.

Descuentos en fundas para iPhone 18 Pro y correas de Apple Watch

La promoción incluye rebajas directas en las principales líneas de protección y personalización de la marca, permitiendo equipar los modelos más recientes a precios inferiores a los habituales:

Fundas para iPhone 18 Pro: Destacan opciones como la Sport Case por 33€ (enlace), la Mag Leather Back por 44€ (enlace), la Clear Leather Case por 41€ (enlace) y la Traditional Leather Case por 67€ (enlace).

Destacan opciones como la (enlace), la (enlace), la (enlace) y la (enlace). Correas para Apple Watch: La selección abarca desde la Sport Band por 47€ (enlace) y la Modern Band por 59€ (enlace), hasta opciones de gama alta como la Rocky Point Band por 67€ (enlace), la Stratos Band por 143€ (enlace) y la Titanium Band por 183€ (enlace).

Rebajas en estaciones de carga, cables y localizadores

En el apartado de energía y accesorios diarios, la campaña recorta el precio de soluciones de escritorio y movilidad: