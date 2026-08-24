Roborock celebra su 12 aniversario con descuentos de hasta el 61%

Con motivo de su duodécimo aniversario, Roborock ha anunciado una campaña de promociones con descuentos de hasta el 61% y rebajas que alcanzan los 1.100 euros en buena parte de su catálogo. La campaña, bajo el lema «12 Years. Rocking Every Day With You», estará activa desde hoy, 24 de agosto, hasta el próximo 6 de septiembre de 2026 a través de su tienda oficial.
La compañía conmemora esta etapa consolidando su presencia global tras haber alcanzado a más de 30 millones de hogares y lanzado 19 dispositivos en el último año, reforzando además su visibilidad mediante su alianza oficial con el Real Madrid C.F.
Principales modelos en oferta y especificaciones clave
Dentro de esta selección de ofertas, encontramos opciones que cubren desde la gama más avanzada hasta alternativas equilibradas para quienes buscan automatizar la limpieza del hogar con soporte para estándares domóticos actuales como Matter. Todas las ofertas las tienes disponibles en su tienda oficial (enlace):
- Roborock Saros 20: El actual buque insignia destaca por su potencia de succión de 36.000 Pa y un perfil ultrafino de 7,98 cm. Incorpora el chasis AdaptiLift 3.0 para superar obstáculos de hasta 8,8 cm y una base RockDock que lava mopas con agua a 100 °C. Su precio original de 1.489,00 € baja a 969,00 € para usuarios registrados (35% de descuento).
- Roborock Saros 10R Set: Apuesta por la navegación StarSight 2.0 con cámara RGB e IA para identificar más de 100 tipos de obstáculos, además de compatibilidad con Siri, Alexa y Google Home. Pasa de 1.499,99 € a 699,99 € para usuarios registrados (53% de descuento).
- Roborock Qrevo Curv 2 Pro: Ofrece 25.000 Pa de succión, navegación RetractSense para limpiar bajo muebles bajos y base multifunción con autolavado higiénico. Rebajado de 1.299,00 € a 649,00 € para usuarios registrados (50% de descuento).
- Roborock Qrevo Edge 2: Equipado con 25.000 Pa, sistema antienredos dual y brazo extensible FlexiArm para esquinas, reduce su precio de 889,00 € a 599,99 €.
- Roborock QV 35A Set: Una de las alternativas más asequibles con base de autovaciado de hasta 7 semanas y control desde la muñeca, con un 50% de descuento directo pasando de 599,99 € a 299,99 €.
- Roborock Qrevo S Pro: Con 18.500 Pa y lavado térmico a 75 °C, disponible por 399,99 € frente a sus 589,99 € habituales.
Un paso adelante en la automatización del hogar
Estas promociones representan un momento idóneo para dar el salto a la limpieza conectada o renovar equipos antiguos aprovechando mejoras sustanciales en potencia, navegación precisa y mantenimiento autónomo sin intervención manual durante semanas.