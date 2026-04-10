Ojo al precio del iPhone Fold, no va a dejar indiferente a nadie

Apple todavía no ha presentado su iPhone plegable, pero ya empieza a dar más miedo el precio que la bisagra. Según una información publicada por Applesfera a partir de datos de Mark Gurman, el primer plegable de Apple superará los 2.000 dólares, una cifra que en Europa difícilmente se quedará en una conversión simple y que, vista la política habitual de Apple, apunta más bien a un rango por encima de los 2.200 euros.

La propia lectura tiene bastante lógica: si finalmente acaba llamándose iPhone Fold, el mensaje sería clarísimo desde el minuto uno. En Apple, “Ultra” nunca ha significado “un poco mejor”, sino “lo más exclusivo y, de paso, lo más caro”.

Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque una cosa es esperar un precio alto y otra muy distinta entrar en territorio casi experimental para el bolsillo del usuario medio. Applesfera plantea una comparación bastante reveladora: el salto entre un Apple Watch normal y un Ultra prácticamente duplica el precio, y si aplicamos esa lógica al iPhone, el plegable se colocaría en una zona muy poco habitual incluso para Apple. Además, el artículo recuerda algo que a veces se olvida cuando se filtran precios en dólares: en Estados Unidos suelen mostrarse sin impuestos, mientras que en España Apple juega otra partida, con IVA, márgenes y esa costumbre tan suya de redondear siempre hacia arriba. También se desliza una posible ventana de presentación en septiembre, junto a los iPhone 18 Pro, aunque la disponibilidad real podría irse a diciembre por problemas de fabricación, algo que no suena nada descabellado viendo el historial de Apple cuando entra en categorías nuevas.

En mi caso, lo más llamativo no es que vaya a ser carísimo, porque eso se daba por hecho, sino que Apple parece estar preparando un producto que no busca venderse en masa, sino marcar territorio. Algo así como decir: “sí, llegamos tarde al plegable, pero vamos a hacerlo a nuestra manera y cobrando como si hubiéramos inventado la categoría”.

Y sinceramente, eso encaja bastante con la estrategia de la compañía. La duda real no está en si habrá compradores, porque los habrá, sino en si Apple conseguirá justificar ese precio con una experiencia que de verdad cambie algo en el día a día. Porque un plegable puede impresionar en la keynote, pero si luego no aporta comodidad real, autonomía solvente o una durabilidad a la altura, el efecto se queda en fuegos artificiales muy caros. Y Apple puede vender lujo tecnológico, sí, pero incluso dentro de su ecosistema hay cifras que empiezan a doler más de la cuenta.