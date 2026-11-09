Apple Music ha proclamado a Olivia Dean su Artista del Año. El anuncio se hizo este lunes y la plataforma subraya que la cantante londinense es la primera artista del Reino Unido que recibe este título global, un reconocimiento que llega después de un curso en el que ha sumado el Grammy a mejor artista nuevo y cuatro premios BRIT.

El galardón no se apoya en un solo éxito, sino en un año entero. Su segundo álbum, The Art of Loving, se publicó en 2025 y ha seguido ganando oyentes mucho después del estreno, mientras su nombre pasaba de abrir cartel a llenar recintos como cabeza de gira.

Los cinco galardones que explican el año de Olivia Dean

El calendario de premios se concentró en muy pocas semanas. En febrero llegó el Grammy a mejor artista nuevo y, poco después, la gala de los BRIT le dejó cuatro estatuillas, entre ellas la de artista del año. Apple Music resume ese recorrido como el salto indiscutible a la fama de una artista que ha dejado huella.

La propia Dean ha reaccionado al anuncio sin grandilocuencia: «Ser reconocida como una artista que ha causado tal impacto se siente increíble», ha señalado la cantautora, que también ha descrito el momento como «muy guay».

¿Por qué Apple Music elige a Olivia Dean como Artista del Año?

La compañía justifica el premio en la continuidad de su éxito y en el tono de sus canciones. Los editores de Apple Music sitúan su música en la tradición del soul y el pop de los años sesenta, con ecos de la sensualidad de Sade, la audacia de Prince y la honestidad de Lauryn Hill.

Esa mirada conecta con el libro Todo sobre el amor, de bell hooks, publicado en 1999. La plataforma explica que la idea de fondo es que querer es una práctica activa que exige un esfuerzo consciente, y de ahí el carácter cálido y vulnerable de unas canciones que hablan de amor y de amistad.

El respaldo también se mide en cifras: «Man I Need» entró en la lista Daily Top 100 el 29 de agosto de 2025 y no ha vuelto a salir desde entonces, ni una sola jornada, de un catálogo con más de 100 millones de temas.

De telonera de Sabrina Carpenter a seis noches agotadas en el O2

El salto se mide sobre un mismo escenario. En otoño de 2025, Olivia Dean abrió los conciertos de Sabrina Carpenter en el Madison Square Garden de Nueva York; menos de un año después regresó a ese recinto con cuatro noches propias y todas las entradas vendidas.

En Londres firmó el otro gran hito de la temporada: seis fechas en el O2 Arena, todas con lleno total. La cantante ya no es una promesa en carteles ajenos, sino un nombre que sostiene sola varias noches seguidas en dos de los recintos más grandes del circuito internacional.

Qué incluye el premio y qué podrá ver el oyente

Como Artista del Año, Dean recibirá un trofeo físico cuya pieza central es una oblea de silicio con chips diseñados por Apple, suspendida entre vidrio pulido y aluminio anodizado. La compañía presenta el gesto como simbólico: es el mismo chip que mueve los dispositivos con los que se escuchan más de 100 millones de canciones.

Junto al anuncio, la plataforma ha habilitado una página especial dedicada a la artista. Esto es lo que encontrará quien entre en ella:

El vídeo en el que la propia Olivia Dean cuenta qué supone el premio.

Listas de reproducción dedicadas a su música.

Una selección de listas para repasar las canciones y voces que han marcado los últimos 12 meses.

El título llega, por tanto, con una británica en lo más alto por primera vez y con un álbum, The Art of Loving, que sigue encontrando oyentes meses después de su publicación. La temporada se cierra con cinco premios grandes, cuatro noches en el Madison Square Garden y seis en el O2 londinense, además de una canción que, de momento, sigue sin moverse de la lista diaria.