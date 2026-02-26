Durante años, el cliente de OneDrive en macOS ha sido una herramienta útil, pero con un aspecto y un comportamiento que delataban claramente su procedencia de Windows. Cumplía con la sincronización, sí, pero se percibía más como un añadido obligado que como una pieza bien integrada en el ecosistema de Apple.

Un OneDrive más integrado: SwiftUI, diseño nativo y foco en la experiencia

La pieza central del cambio es el nuevo Activity Center, esa pequeña ventana que se abre al pulsar el icono de OneDrive en la barra de menús. Microsoft ha decidido rehacerla desde cero utilizando SwiftUI, el framework de interfaces moderno de Apple, para lograr una experiencia más fluida, coherente y ajustada a las guías de diseño de macOS.

Este enfoque supone que las animaciones, las transiciones y la jerarquía visual se sientan mucho más en línea con el resto del sistema. No se trata solo de cambiar colores o iconos, sino de que todos los componentes se comporten como lo haría cualquier otra aplicación nativa en el escritorio del Mac, algo que muchos usuarios venían reclamando desde hace tiempo.

Microsoft acompaña este rediseño de un objetivo muy claro: que la sincronización sea una especie de infraestructura invisible. Es decir, que mientras todo funcione bien, el usuario apenas tenga que pensar en OneDrive, pero que en el momento en que haya dudas o problemas, el Activity Center ofrezca información clara y accesible sin generar distracciones innecesarias.

Para profesionales, estudiantes y usuarios particulares de España y el resto de Europa, esta aproximación puede marcar la diferencia en el día a día. Al convivir con Finder e iCloud Drive, cualquier desajuste visual o de comportamiento se nota enseguida, y el hecho de que OneDrive dé este salto hacia una interfaz más cuidada reduce fricciones en entornos donde se trabaja constantemente con servicios de almacenamiento en la nube.

Además, la compañía ha subrayado que todo este esfuerzo visual no viene solo: la actualización se ha diseñado teniendo en cuenta el soporte nativo para Apple Silicon y la optimización de recursos, con la idea de mejorar tanto el rendimiento como el consumo de batería en los portátiles más recientes de Apple.

Activity Center renovado: SwiftUI, Liquid Glass y más claridad

El cambio más visible para el usuario está en cómo se presenta el centro de actividades. La nueva ventana adopta por completo el estilo Liquid Glass introducido por Apple en macOS 26, con transparencias, capas y profundidades que encajan mejor con el resto de elementos del sistema, tanto en modo claro como en modo oscuro.

Esta integración con Liquid Glass no se limita a un efecto estético: también afecta a cómo se organiza la información. Los distintos estados de sincronización, los archivos recientes y los avisos se distribuyen de forma más ordenada, con una jerarquía visual que ayuda a identificar rápidamente qué está pasando con los documentos que se encuentran en la nube.

Según explica Microsoft, el Activity Center se ha diseñado para funcionar correctamente en todas las versiones de macOS en las que OneDrive está disponible, aunque es en macOS 26 y posteriores donde el nuevo lenguaje visual brilla más. En estas versiones, la coherencia con el resto de elementos de la barra de menús es mayor, lo que hace que la ventana parezca un componente propio del sistema.

La sensación general es que el panel deja atrás aquel aspecto genérico, casi de “port” de Windows, y se alinea con lo que los usuarios de Mac esperan de una herramienta que aparece constantemente en su flujo de trabajo. El resultado es una interfaz menos ruidosa, con más foco, que facilita saber en todo momento qué archivos se están subiendo, cuáles se han modificado y si hay algún conflicto.

Este rediseño también tiene en cuenta la velocidad. Al estar construido con SwiftUI, el Activity Center debería responder de manera más ágil, reduciendo tiempos de carga y ofreciendo transiciones suaves incluso cuando se manejan muchas operaciones de sincronización simultáneas.

Lista de actividad más compacta, miniaturas y gestión de errores

Más allá del aspecto visual, uno de los cambios prácticos que se notan enseguida está en la forma en que OneDrive muestra la actividad reciente de archivos. La lista de cambios se ha hecho más compacta y fácil de leer, con el objetivo de aprovechar mejor el espacio de esa pequeña ventana sin obligar al usuario a desplazarse continuamente.

Una mejora especialmente útil es la incorporación de miniaturas para imágenes y vídeos cuando están disponibles. De este modo, quienes trabajan a diario con fotografías, material gráfico o clips de vídeo pueden identificar de un vistazo qué elemento se ha modificado o sincronizado, sin necesidad de abrirlo o buscarlo manualmente en Finder.

Este enfoque más visual también ayuda a distinguir de forma clara qué se ha sincronizado correctamente, qué archivos siguen en proceso y si hay algún elemento en conflicto. La idea es que la lista de actividad deje de ser un simple listado de texto y se convierta en una vista rápida del estado de la nube, algo especialmente útil en entornos de trabajo colaborativo muy dinámicos.

Microsoft también ha revisado la manera de mostrar los errores y bloqueos de archivos. Cuando algo falla, las notificaciones intentan ser más descriptivas, indicando con mayor precisión qué documento está causando problemas o por qué una sincronización no se ha completado. El objetivo es reducir la frustración y evitar mensajes genéricos que obligan al usuario a hacer trabajo extra de diagnóstico.

Para quienes combinan OneDrive con otros servicios como iCloud Drive, esta claridad adicional puede ser determinante a la hora de mantener la confianza en el servicio, especialmente en empresas y centros educativos europeos donde la gestión de documentos compartidos y versiones es parte del día a día.

Diálogos nativos, accesibilidad mejorada y controles propios de macOS

Otro de los puntos en los que se notan los cambios es en los diálogos de sistema de OneDrive, esos cuadros que aparecen al borrar archivos, configurar carpetas compartidas o mostrar avisos importantes. Hasta ahora, muchos de esos elementos recordaban demasiado a la estética de Windows y rompían con la continuidad visual a la que están acostumbrados los usuarios de Mac.

Con la nueva versión, Microsoft ha reescrito estos diálogos utilizando controles nativos de macOS. Eso implica que los botones, las tipografías, las animaciones y las confirmaciones responden igual que cualquier otro cuadro de diálogo del sistema, respetando además el tema oscuro, las transparencias y el resto de ajustes de apariencia que el usuario haya configurado.

Este cambio es importante no solo a nivel estético. Al basarse en componentes nativos, OneDrive puede integrarse mejor con las herramientas de accesibilidad de macOS. Las mejoras anunciadas incluyen un funcionamiento más fino con VoiceOver y un acceso completo por teclado más consistente, clave para usuarios que dependen de estas funciones para trabajar o estudiar.

En la práctica, esto significa que al gestionar permisos, resolver conflictos de sincronización o aceptar cambios en carpetas compartidas, la interacción se percibe más natural y fluida. La aplicación deja de dar la sensación de “capa extra” sobre el sistema y se aproxima más a lo que sería una pieza propia del entorno de Apple.

En un contexto europeo en el que la regulación sobre accesibilidad digital es cada vez más exigente, este tipo de avances resultan especialmente relevantes para organizaciones públicas, universidades y empresas que necesitan asegurar que sus herramientas cumplen con determinados estándares de usabilidad para todo tipo de usuarios.

Despliegue, rendimiento y apuesta de Microsoft por el ecosistema Mac

La actualización que introduce todas estas novedades comenzó llegando primero a quienes participan en el programa Insider de OneDrive, con la build 26.017, y se está desplegando de manera progresiva mediante actualizaciones en segundo plano. En muchos casos, los usuarios irán encontrando el nuevo Activity Center y los diálogos renovados sin necesidad de hacer nada, más allá de tener la aplicación al día.

Microsoft está animando a quienes ya tienen acceso a esta versión a utilizar la opción de «Enviar comentarios» desde el propio Activity Center para informar de fallos o sugerir ajustes. Esa recogida de feedback es especialmente útil antes de extender el rediseño a toda la base de usuarios, incluyendo aquellos que utilizan OneDrive en entornos profesionales y académicos de España y el resto de Europa.

Desde el punto de vista técnico, la empresa destaca que esta revisión forma parte de una estrategia más amplia para optimizar el uso de recursos en los Mac, con especial atención a los equipos con procesadores Apple Silicon. La meta es que la app pueda trabajar en segundo plano sin penalizar de forma notable la batería ni el rendimiento general del sistema.

Resulta llamativo que, mientras en Windows muchas aplicaciones de la propia Microsoft se apoyan cada vez más en tecnologías web y contenedores híbridos, en macOS la compañía haya decidido apostar por una experiencia claramente nativa, apoyándose en SwiftUI y en el nuevo lenguaje visual de Apple. Esta decisión puede interpretarse como un intento de mejorar la percepción de sus servicios dentro del ecosistema de Apple, donde los usuarios suelen valorar especialmente la coherencia entre aplicaciones.

Para quienes utilizan OneDrive como eje de su trabajo colaborativo en la nube, estos retoques no cambian la base del servicio, pero sí la forma en la que se relacionan con él en el día a día: la sincronización sigue siendo el núcleo, solo que ahora se presenta con una interfaz más integrada, accesible y acorde con lo que se espera de una app que vive en la barra de menús del Mac.

Con el salto a un Activity Center construido en SwiftUI, la adopción de Liquid Glass y la renovación de los diálogos con controles nativos, OneDrive para Mac refuerza su posición como herramienta de sincronización clave dentro de macOS, ganando terreno en integración visual, claridad informativa y cuidado por la accesibilidad, aspectos que se agradecen tanto en el uso doméstico como en equipos de trabajo repartidos por toda Europa.