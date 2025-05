La reciente adquisición de io, la startup de hardware centrada en inteligencia artificial fundada por Jony Ive, marca el movimiento más ambicioso de OpenAI hasta la fecha. Con esta operación valorada en unos 6.500 millones de dólares, OpenAI busca afianzar su posición y dar un giro estratégico: de ser conocida mundialmente por sus avances en software, se prepara ahora para entrar en el competitivo mundo de los dispositivos físicos inteligentes.

Jony Ive, reconocido por su papel fundamental en el diseño de productos revolucionarios de Apple como el iPhone, el iPad y el Apple Watch, se incorpora a este nuevo proyecto de la mano de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI. La colaboración entre ambos lleva gestándose más de dos años y resulta en la integración de io y su equipo —formado por unos 55 ingenieros, diseñadores y expertos en fabricación— en las filas de la compañía de inteligencia artificial con sede en San Francisco.

La compra de io supone la mayor operación realizada en la historia de OpenAI, y se financia en su totalidad con acciones. La empresa ya poseía un 23% de io desde el año pasado, pero ahora asume la propiedad completa. Figuras relevantes como Laurene Powell Jobs, Sutter Hill Ventures y Thrivel Capital también aparecen entre los inversores de la startup.

La idea principal tras este movimiento es crear una familia de productos que, según Altman, ofrezcan «un nivel de calidad nunca antes visto en el hardware de consumo». OpenAI y el equipo de Jony Ive quieren ir más allá del smartphone tradicional y plantear nuevas formas de interacción con la tecnología, sin que ello signifique la desaparición inmediata de los teléfonos móviles. Como señala Altman, «del mismo modo que los smartphones no hicieron desaparecer los portátiles, nuestro primer producto no quitará del mapa al móvil, pero será algo completamente distinto».

thrilled to be partnering with jony, imo the greatest designer in the world.

excited to try to create a new generation of AI-powered computers. pic.twitter.com/IPZBNrz1jQ

— Sam Altman (@sama) May 21, 2025