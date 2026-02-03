OpenAI lanza una app independiente de Codex para macOS

OpenAI ha dado un nuevo paso en la integración de la inteligencia artificial en el desarrollo de software con el lanzamiento de una aplicación nativa e independiente de Codex para macOS. La compañía sitúa así a su asistente de programación basado en IA directamente en el escritorio de los desarrolladores, sin necesidad de depender únicamente del navegador o de integraciones externas.

La firma ha confirmado que esta nueva app estará disponible por tiempo limitado para todos los usuarios de ChatGPT, incluidos quienes utilizan la modalidad gratuita. De esta forma, tanto profesionales como estudiantes y equipos pequeños en España y el resto de Europa podrán probar sin coste adicional un entorno pensado para coordinar múltiples agentes de IA centrados en programación.

Un centro de mando para agentes de IA en macOS

OpenAI describe la nueva aplicación como un “centro de mando para agentes”, una interfaz diseñada para gestionar sin esfuerzo varios agentes de IA al mismo tiempo. Estos agentes son sistemas de software que, apoyándose en los modelos de OpenAI, pueden asumir objetivos complejos y ejecutar tareas en nombre del usuario, reduciendo parte del trabajo manual habitual en el desarrollo.

En la práctica, cada agente se ejecuta en subprocesos independientes organizados por proyectos. Esto permite cambiar de una tarea a otra sin perder el contexto, revisar lo que ha hecho cada agente, comentar los cambios y, cuando es necesario, abrir directamente los archivos en el editor de código para realizar ajustes manuales. La idea es que el programador pueda supervisar “equipos” de IA de forma similar a cómo coordinaría a colaboradores humanos.

La aplicación está pensada para tareas de larga duración y trabajo en paralelo, como diseñar la arquitectura de una aplicación, mantener proyectos de software complejos o automatizar partes del ciclo de vida del desarrollo. Codex puede encargarse de varios frentes a la vez —por ejemplo, corrección de errores, preparación de despliegues o generación de pruebas— mientras el desarrollador supervisa el avance desde una interfaz unificada en macOS.

Además de ese enfoque multiagente, la herramienta incluye una interfaz específica para crear y administrar “habilidades”, es decir, capacidades que amplían lo que los agentes pueden hacer. El usuario puede indicar qué habilidades quiere que se utilicen en cada tarea o dejar que el sistema las active de forma automática cuando detecta que son necesarias.

Acceso ampliado y crecimiento del uso de Codex

Con este movimiento, la compañía refuerza la estrategia de hacer que Codex sea accesible a un espectro más amplio de desarrolladores. Hasta ahora, el asistente estaba ligado sobre todo a planes concretos y entornos relativamente restringidos, lo que dejaba fuera a parte de la comunidad, especialmente a quienes trabajan desde pequeños estudios, startups o proyectos personales.

OpenAI ha señalado que, durante un periodo limitado, Codex se incluirá en ChatGPT Free y Go, y que además se han duplicado los límites de velocidad de uso en planes de pago como Plus, Pro, Business, Enterprise y Edu. Esta medida abre la puerta a que equipos técnicos europeos puedan evaluar la herramienta en contextos reales, desde laboratorios universitarios hasta departamentos de desarrollo corporativo.

Los datos internos de la compañía apuntan a un crecimiento significativo: el uso de Codex se ha duplicado desde el lanzamiento del modelo GPT‑5.2‑Codex, introducido a mediados de diciembre. En el último mes, más de un millón de desarrolladores han interactuado con la herramienta, lo que sugiere una adopción acelerada de asistentes de IA especializados en programación.

Este aumento de uso refleja una tendencia de fondo: el paso de soluciones de autocompletado simples a agentes expertos capaces de intervenir en distintas fases del ciclo de desarrollo. En vez de limitarse a sugerir líneas de código, Codex se posiciona como un sistema que puede coordinar tareas complejas —desde la planificación hasta el mantenimiento— siempre bajo la supervisión del equipo humano.

Para el ecosistema europeo de software, donde abundan las pymes tecnológicas y las startups, disponer de un entorno de este tipo integrado en macOS puede resultar especialmente atractivo, ya que muchos desarrolladores utilizan equipos Mac como estación de trabajo principal.

Cómo funciona Codex: CLI, multiagente e integraciones

Más allá de la nueva app para macOS, Codex se apoya en un núcleo técnico basado en un CLI (Command Line Interface) que se ejecuta de forma local tanto en macOS como en Linux. Desde la terminal, el usuario puede indicar el directorio de trabajo y solicitar a los agentes que editen, ejecuten o reorganicen el código, manteniendo un control explícito sobre el entorno en el que actúa la IA.

Este enfoque local ofrece mayor sensación de control sobre los cambios en el proyecto, algo especialmente valorado en entornos donde se manejan repositorios sensibles o código propietario. Aunque se menciona un soporte experimental para Windows, los entornos más maduros de Codex siguen siendo macOS y Linux, lo que encaja con el perfil de muchos equipos de desarrollo profesionales y de investigación en Europa.

Junto al CLI, OpenAI ha impulsado integraciones con editores de código populares como Visual Studio Code, Cursor o Windsurf. A través de extensiones, Codex puede realizar revisión de código, generación de propuestas de pull request y ejecución de comandos desde una barra lateral interactiva, facilitando que los agentes colaboren con el desarrollador sin obligarle a abandonar su entorno habitual.

La nueva aplicación nativa de macOS pretende servir como capa visual que concentra esas capacidades. Desde un mismo panel, el usuario puede crear nuevos proyectos, lanzar agentes, revisar su actividad y coordinar su trabajo con los editores y herramientas de línea de comandos que ya utiliza a diario.

En este contexto, la gestión multiagente cobra especial relevancia para equipos que necesitan abordar en paralelo tareas de devops, QA o automatización interna. Startups y empresas tecnológicas europeas que operan con recursos limitados podrían encontrar en esta aproximación una forma de aliviar parte de la carga repetitiva sin renunciar al control directo sobre el código.

Biblioteca de habilidades y tareas que puede asumir Codex

Una de las piezas clave de la propuesta de OpenAI es la biblioteca de habilidades integrada en Codex, un conjunto de herramientas y flujos de trabajo preconfigurados que los agentes pueden utilizar según las necesidades de cada proyecto. Entre las opciones destacadas, la compañía señala varias orientadas a diseño, despliegue y documentación.

En primer lugar, se incluye una habilidad para implementar diseños obteniendo datos y recursos de Figma, generando código de interfaz de usuario listo para producción con una correspondencia visual cercana al diseño original. Esta función puede resultar útil para estudios de diseño y agencias digitales en España y el resto de Europa que buscan acortar la distancia entre prototipo y código funcional.

También se incorporan capacidades para gestionar proyectos a través de herramientas como Linear, permitiendo clasificar errores, seguir lanzamientos, organizar la carga de trabajo del equipo y mantener la trazabilidad de las tareas. De este modo, los agentes de Codex pueden interactuar con el sistema de gestión de incidencias y liberar tiempo a los responsables técnicos.

Otra de las áreas donde la herramienta quiere ganar terreno es el despliegue en la nube. La aplicación incluye habilidades para implementar aplicaciones web en proveedores populares como Cloudflare, Netlify, Render o Vercel, automatizando parte del proceso que va desde el código en el repositorio hasta el entorno de producción.

Además, Codex integra una función de generación y edición de imágenes basada en tecnología GPT Image, pensada para crear recursos gráficos que puedan utilizarse en sitios web, maquetas de interfaces, imágenes de producto o elementos visuales para videojuegos. Aunque esta vertiente no está centrada en programación pura, se alinea con las necesidades de muchos equipos multidisciplinares.

En el terreno documental, los agentes cuentan con habilidades para leer, crear y modificar archivos PDF, hojas de cálculo y documentos .docx con formato avanzado. Esto permite automatizar informes, documentación técnica o resúmenes de cambios, una tarea que suele consumir tiempo en proyectos de software de cierto tamaño.

Personalización, estilos de interacción y contexto europeo

La aplicación de Codex para macOS no solo actúa sobre el código, sino que permite ajustar la forma en que la IA se comunica con el desarrollador. OpenAI ha incluido al menos dos estilos de interacción: uno más conciso y pragmático, orientado a respuestas directas y breves, y otro más conversacional y empático, con explicaciones algo más desarrolladas, sin modificar las capacidades fundamentales del sistema.

Este tipo de personalización puede resultar útil en equipos diversos, donde algunos profesionales prefieren respuestas muy técnicas y al grano, mientras que otros valoran una guía más detallada, por ejemplo en entornos educativos o de formación interna. En universidades y centros de FP europeos, estos modos podrían adaptarse tanto a docentes como a estudiantes que se inician en la programación asistida por IA.

De cara a las startups tecnológicas, especialmente en ecosistemas con gran actividad como Berlín, París, Ámsterdam, Lisboa o Barcelona, Codex se presenta como una pieza más en la transición hacia flujos de trabajo apoyados en agentes. Menos énfasis en escribir cada línea a mano y más en definir objetivos, revisar propuestas y supervisar el resultado final.

Aunque la compañía sigue afinando sus capacidades multiagente, la combinación de aplicación de escritorio, CLI, integraciones con editores y biblioteca de habilidades apunta a un modelo de trabajo en el que la IA se integra de forma constante en el día a día del desarrollo. No se trata solo de pedir ayuda puntual, sino de tener varios agentes colaborando de forma continuada en segundo plano.

En este escenario, OpenAI insiste en la importancia de que los equipos sigan controlando, auditando y revisando el trabajo de los agentes, tanto por cuestiones de calidad del código como por motivos de seguridad y cumplimiento normativo, especialmente relevantes en la Unión Europea.

Con la llegada de la aplicación independiente de Codex para macOS, OpenAI refuerza la idea de que la inteligencia artificial se va a convertir en un componente estructural del desarrollo de software: un sistema capaz de gestionar agentes, habilidades y tareas complejas desde el propio escritorio, accesible incluso para usuarios de ChatGPT Free durante un tiempo limitado y con especial atractivo para los equipos de desarrollo que ya trabajan en entornos macOS en España y el resto de Europa.