La llegada de la pantalla de 120Hz al iPhone 17 estándar marca un punto de inflexión en la gama de entrada de Apple. Hasta ahora, quienes querían disfrutar de una experiencia realmente fluida en iOS tenían prácticamente asumido el salto a los modelos Pro; con esta generación, el modelo base da por fin ese paso que muchos usuarios llevaban años esperando.

Para quienes están valorando renovar móvil en los próximos meses en España o en otros países europeos, la decisión ya no es solo entre comprar el último iPhone o el del año anterior, sino entre quedarse en los 60Hz del iPhone 16 o apostar por los 120Hz del iPhone 17 como inversión a largo plazo. La diferencia no se queda en un simple número: afecta a cómo se ve, cómo se siente y cuánto tiempo aguantará cómodo este teléfono antes de quedarse corto.

Pantalla de 60Hz frente a 120Hz: el salto que cambia la sensación de uso

En la generación anterior, el iPhone 16 estándar se mantenía fiel a la receta clásica de Apple: panel de 6,1 pulgadas con tasa de refresco de 60Hz. Una configuración suficiente para la mayoría, pero claramente por detrás de lo que ofrecen otros móviles de gama media y alta en Europa desde hace años, donde los 90Hz y 120Hz se han convertido casi en norma.

El iPhone 17 sube el listón con una pantalla de 6,3 pulgadas y tecnología ProMotion a 120Hz, la misma cifra que equipan los modelos Pro y que Apple llevaba tiempo reservando para la gama más cara. Esta decisión rompe de forma clara la barrera que separaba al iPhone de entrada del resto de la familia en lo que a fluidez se refiere.

En el día a día, el aumento de tasa de refresco se nota especialmente al desplazarse por redes sociales, navegar por webs o moverse entre menús. Las animaciones parecen más suaves, el texto acompaña mejor al movimiento del dedo y la sensación general es de un dispositivo más ágil, incluso cuando el procesador no supone un cambio drástico en potencia absoluta.

También en juegos la diferencia es evidente, sobre todo en títulos que ya ofrecen soporte para tasas de refresco altas. Quienes usan el móvil como principal dispositivo de ocio verán cómo el iPhone 17 saca más partido de los 120Hz en escenas rápidas, shooters y juegos de carreras, algo que hasta ahora obligaba a pasar sí o sí por la gama Pro.

Más que fluidez: tamaño, brillo y comodidad visual

El cambio de pantalla no se limita a la tasa de refresco. El salto de 6,1 a 6,3 pulgadas coloca al iPhone 17 en un punto intermedio interesante para el mercado europeo, donde muchos usuarios pedían más espacio sin renunciar por completo a la manejabilidad. Es un crecimiento contenido, pero suficiente para que ver vídeos, escribir mensajes largos o trabajar con documentos resulte algo más cómodo.

La mejora de brillo máximo, especialmente importante en exteriores, también juega a favor del nuevo panel. Aunque Apple ya ofrecía niveles correctos en el iPhone 16, el iPhone 17 está mejor preparado para uso bajo luz solar directa, algo que en países como España, Italia o Grecia se nota en cuanto llega el verano y la pantalla de 60Hz puede resultar más apagada o difícil de ver con claridad.

El uso de ProMotion, además, permite que el sistema ajuste de forma variable la frecuencia de refresco según el contenido. Esto implica que, en escenas estáticas como leer noticias, consultar el correo o revisar documentos, el iPhone 17 puede bajar los Hz para reducir el consumo, reservando los 120Hz para los momentos en los que realmente aportan una mejora visible.

Para personas sensibles al parpadeo o que pasan muchas horas delante del móvil, la combinación de brillo, tasa adaptativa y mejor gestión del movimiento puede traducirse en una menor fatiga visual. No es una solución mágica, pero sí un paso adelante respecto al panel de 60Hz del modelo anterior.

Rendimiento, almacenamiento y cámara: cómo acompaña el hardware a la nueva pantalla

La pantalla de 120Hz del iPhone 17 no llega sola. El interior del dispositivo también cambia para sostener esa experiencia más exigente. Apple estrena el chip A19 en esta generación, mientras que el iPhone 16 se quedaba en el A18. Sobre el papel, la mejora de potencia es notable, pero en la práctica lo más relevante es que el nuevo procesador está mejor preparado para mover con soltura la interfaz a 120Hz y gestionar funciones avanzadas de cámara y software.

Otro movimiento clave es la duplicación del almacenamiento base. El iPhone 17 arranca directamente en 256 GB, frente a los 128 GB del iPhone 16. Para el usuario medio europeo, que combina fotos, vídeos, apps de mensajería, redes sociales y algo de contenido descargado, esta cifra se ajusta mejor a la realidad actual y alarga la vida útil del dispositivo sin obligar a pasar por el iCloud de pago tan pronto.

En el apartado fotográfico, Apple refuerza la cámara frontal del iPhone 17 hasta los 18 megapíxeles, subiendo desde los 12 MP del modelo anterior. Más resolución no siempre significa mejor calidad, pero ayuda a obtener más detalle en videollamadas, selfies y contenido para redes sociales, ámbitos en los que los usuarios europeos son especialmente activos.

La combinación de este sensor frontal mejorado con la tasa de refresco de 120Hz también se aprecia en las videollamadas y grabación de vídeo: la imagen se ve más fluida y nítida, sobre todo en escenas con mucho movimiento o al grabar a personas caminando, practicando deporte o en conciertos.

El sistema de carga rápida también da un salto: el iPhone 17 alcanza los 40W, permitiendo cargar alrededor del 50% de la batería en unos 20 minutos. Para un uso intensivo con mucho consumo de pantalla, poder recuperar medio día de autonomía en ese tiempo es una ventaja práctica que se nota en jornadas de trabajo, viajes o escapadas de fin de semana.

Autonomía y gestión térmica con 120Hz: ¿se resiente la batería?

Una de las dudas habituales cuando se habla de pantallas de 120Hz es el impacto sobre la autonomía. En el caso del iPhone 17, Apple compensa este mayor consumo potencial con una batería de más capacidad y una gestión más eficiente. La marca sitúa al nuevo modelo en torno a las 30 horas de uso, frente a las 22 horas aproximadas del iPhone 16.

En condiciones reales, para un usuario europeo que combine WhatsApp, redes sociales, navegación, algo de vídeo y fotografía, la sensación es de un margen de autonomía más holgado incluso aprovechando los 120Hz. Quienes ven muchas series en streaming o juegan a títulos exigentes seguirán necesitando pasar por el cargador al final del día, pero con más tranquilidad que con el modelo anterior.

La mejora en la gestión térmica, inspirada en parte en lo que Apple ha hecho con los modelos Pro Max, ayuda a que el iPhone 17 mantenga un rendimiento estable durante sesiones largas. Aunque no llega al nivel de los sistemas de refrigeración por cámara de vapor de los Pro Max, sí se aprecia un comportamiento más controlado bajo carga respecto al iPhone 16, que podía calentarse más en determinadas circunstancias.

El hecho de que la pantalla ajuste dinámicamente la tasa de refresco también contribuye a contener el consumo. No se mantienen los 120Hz de forma constante, sino que el sistema reduce la frecuencia cuando no aporta beneficio real. Esto es especialmente útil en lectura, consultas rápidas o tareas de productividad, típicas en el entorno laboral europeo.

Precio, posicionamiento y a quién le compensa dar el salto

El cambio de pantalla y el resto de mejoras llegan acompañados de una subida de precio. El iPhone 16 se lanzó con un precio de partida de 699 dólares, mientras que el iPhone 17 aumenta esa cifra hasta los 799 dólares. En Europa, la conversión y los impuestos propios de cada país elevan aún más estas cantidades, pero la diferencia relativa entre generaciones se mantiene.

En el catálogo actual, el iPhone 16 queda posicionado como la opción para quienes buscan un teléfono fiable, con buena autonomía y cámara suficiente, pero sin necesidad de la última tecnología de pantalla ni de pagar el sobreprecio que supone. Es una elección lógica para usuarios que ven el móvil como herramienta y no como dispositivo clave de ocio o trabajo multimedia.

El iPhone 17, por su parte, se dirige claramente a quienes priorizan una experiencia visual más moderna: fluidez de 120Hz, mayor brillo, mejor cámara frontal y más batería. Para creadores de contenido, jugadores móviles, personas que consumen muchas series o que simplemente quieren un teléfono que se sienta «actual» durante varios años, la nueva pantalla puede justificar el incremento de precio.

Quienes dudan entre aprovechar ofertas del iPhone 16 o ir directos al iPhone 17 deberían valorar cuántas horas pasan mirando la pantalla y qué tipo de uso hacen. Si el teléfono se usa para lectura intensiva, redes sociales, vídeo y juego, los 120Hz son un salto cualitativo que se nota cada día. Si el uso es más esporádico y centrado en llamadas, mensajería y navegación básica, el modelo anterior sigue siendo una opción coherente.

Con esta generación, Apple cierra una brecha histórica: la pantalla de 120Hz deja de ser patrimonio exclusivo de los iPhone Pro y aterriza en el modelo estándar, acercando la experiencia de la gama alta a un público más amplio. Para el mercado europeo, donde la competencia lleva tiempo ofreciendo tasas altas incluso en gamas medias, este movimiento era casi obligado y coloca al iPhone 17 en una posición más competitiva frente a Android. Para quien esté pensando en cambiar de móvil en los próximos meses, la pantalla se convierte en el factor que, más que nunca, puede inclinar la balanza.