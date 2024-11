Philips 5500 LatteGo, el mejor café de forma rápida, limpia y barata

Probamos la mejor cafetera superautomática de Philips, una forma rápida y limpia de disfrutar el mejor café incluso para los más exigentes, con 20 recetas de bebidas calientes y frías, una pantalla a color con la que culaquiera puede preparar cualquier tipo de café, y todo ello al precio más barato posible por taza de café.

Hay dos tipos de personas: los que disfrutan el café y los que lo toman únicamente por que lo necesitan, y en casa estamos esos dos tipos de personas. Mi mujer toma el café por la mañana por necesidad, a mi me gusta disfrutarlo de verdad, sobre todo después de comer. Dada esta situación desde hace años opté por una cafetera de cápsulas pensando en que era la mejor forma de cubrir las dos necesidades: una forma rápida, limpia y sencilla de preparar el café matutino de mi mujer, sin complicaciones, y una manera de poder disfrutar de un buen café a mediodía, comprando cápsulas de calidad. O al menos eso es lo que yo pensaba.

Después de año y medio usando la Philips 2200 LatteGo las cafeteras superautomáticas me convencieron por completo al demostrarme que son igual de rápidas y limpias que las cafeteras de cápsulas, prácticamente igual de fáciles de utilizar, pero mucho más barato prepararte el café al poder comprarlo en grano, y sobre todo, con una calidad infinitamente mejor, y además sin generar residuos como las cápsulas. Con todo esto el salto a la Philips 5500 LatteGo fue muy simple, al ofrecerme la mismas ventajas que la 2200 pero con muchas más opciones de cafés para realizar y mejores prestaciones.

Características

20 variedades de café, incluyendo bebidas frías y calientes

Sistema LatteGo para preparar leche caliente con espuma

40% más silenciosa con el sistema SilentBrew

Sistema de inicio rápido QuickStart

Pantalla TFT para interfaz visual e intuitiva

4 perfiles de usuario para guardar las modificaciones de recetas y modo de invitado

Sistema Extra Shot para dosis extra de café

Molinillo cerámico regulable

Filtro AquaClean para facilitar el mantenimiento de la cafetera (5000 tazas por filtro)

Depósito de café en grano con capacidad para 275 gramos (30 tazas aproximadamente)

Compartimento para usar con café molido

Presión 15 bares

Aplicación para smartphone HomeID

Este modelo 5500 viene con el Sistema LatteGo, una forma rápida de poder preparar leche caliente y con espuma, perfecta para tu capuchino del desayuno o para un Latte Macchiato y que se limpia en un momento. Además en la caja se incluye un filtro AquaClean que se coloca en el depósito de agua (1,8 litros) que elimina la cal del agua antes de pasar por el circuito de la cafetera, lo que facilita mucho el mantenimiento de la misma y que la limpieza no tenga que ser tan frecuente. Según el fabricante ese filtro te dará para 5000 tazas de café, te olvidarás de que tienes filtro antes de que tengas que cambiarlo. También hay una cuchara dosificadora para utilizar café molido, perfecto para cuando quieras usar otro tipo de café diferente al que tienes en el depósito de grano, por ejemplo, descafeinado. Se completa el contenido con un pequeño tubo de grasa para el mantenimiento de la cafetera y una tira para poder comprobar la dureza del agua durante la configuración de la cafetera.

La cafetera tiene un diseño moderno y elegante, con plástico de calidad como principal material en su construcción. Lo que más destaca en la cafetera es su frontal, con una pantalla TFT en el centro, rodeada de los botones táctiles para controlar el funcionamiento de la cafetera. Esta pantalla es una maravilla porque facilita mucho el manejo de la misma. Mi antigua 2200 era fácil de utilizar a la hora de preparar el café, pero tenía muchas menos opciones y cuando querías hacer otras tareas como la limpieza o el cambio de filtro, siempre tenía que mirar las instrucciones porque no me acordaba de cómo hacerlo. Con esta pantalla todo es mucho más intuitivo ya que los menús en castellano y las instrucciones que aparecen en pantalla no necesitarás las instrucciones para nada. Algo que tampoco tenía mi anterior cafetera era la luz frontal, más útil de lo que pueda parecer para prepararte el café por la mañana.

En la parte superior tenemos el depósito de granos de café, con capacidad para 275 gramos que son suficientes para unas 30 tazas de café, dependiendo de la intensidad de café y el tipo de bebida que suelas preparar. Ahí mismo tenemos la rueda giratoria para regular el grado de molienda, con molinillo cerámico que es mucho más duradero que el de acero. Dispones de 12 niveles de molienda para que lo ajustes a tu gusto dependiendo de si quieres un café más intenso y amargo (más fino) o más suave (más grueso). Yo siempre lo tengo puesto en el nivel más fino. También tienes en la parte superior una pequeña compuerta para usar café molido, que es útil para cuando te quedes sin café en grano, o para usar un café diferente. En mi caso lo utilizo para cuando quiero preparar un café descafeinado. La tapa del depósito de café cierra de forma hermética para conservar el aroma y la calidad del grano.

En la parte frontal tenemos el dispensador de café que es regulable en altura (8-14 centímetros) para poder ajustarlo al tipo de taza que coloquemos, el sistema de agua caliente que podemos utilizar para conseguir una taza de agua para prepararnos un té, al que se acopla el Sistema LatteGo para preparar la leche. También la bandeja de recogida de agua, necesaria ya que este tipo de cafeteras gastan bastante agua por todos los ciclos de limpieza que hace del circuito tanto antes como después de preparar el café y que se extrae deslizando hacia delante para poder vaciarla. Al extraerla también tendremos el depósito de café molido que podemos vaciar fácilmente. El depósito de agua está en el lateral pero se extrae por el frontal, lo cual permite colocar la cafetera pegada a la pared o mueble, como ocurre en mi caso. el depósito de agua es grande (1,8 litros) pero como decía antes, se consume bastante agua así que tendrás que rellenarlo frecuentemente. La cafetera te indicará cuando no hay agua en la pantalla, pero también puedes ver el nivel porque en el lateral el depósito es transparente.

Preparación del café

Una de las grandes ventajas de esta cafetera es la capacidad para preparar hasta 20 tipos de bebidas diferentes, no sólo calientes, también frías. Esto último tiene letra pequeña, porque el café siempre sale caliente, pero te dará las instrucciones de si tienes que añadir hielo y ajusta la cantidad de café a la bebida. Las recetas además incluyen café con leche en diferentes modaliadades (Capuchino, Latte Macchiato, Iced Latte, Café Latte, etc). Algunas de estas recetas tienen su botón propio en el frontal, las más populares, el resto deberás seleccionarlas del menú en pantalla. Las recetas están ya definidas, pero siempre podrás modificar la intensidad de café, la cantidad y proporción de café y leche, así como elegir una o dos tazas. Para estas modificaciones son útiles los perfiles, podrás guardar las recetas a tu gusto en tu perfil, y así no tendrás que reajustar cada vez que te preparas el café. Yo soy el perfil amarillo, mi mujer el azul, mi hijo mayor el rojo con el descafeinado. Además de los 4 perfiles de usuario hay otro perfil de invitado que no guarda las configuraciones.

El tiempo de preparación del café dependerá del tipo de bebida que hayas seleccionado. Un expreso tarda unos 40 segundos, las recetas con leche tardan algo más. Mi receta de capuchino que incluye un «Extra shot» (otra dosis adicional de café) y 180ml de leche tarda. unos 2 minutos en prepararse. Poder preparar la leche con espuma de forma tan simple es una gran ventaja, aunque hay que admitir que la espuma no es tan fina como me hubiera gustado. Poder regular la cantidad de café y de leche es algo que no podía hacer con mi anterior 2200 y es otro punto muy a favor de esta 5500, porque ahora si me apetece una taza grande de café con leche o un americano no tengo que añadir agua o leche tras terminar la preparación de la cafetera. Además de las modificaciones de recetas podemos modificar la temperatura del café desde los ajustes del sistema, incluso podemos configurar un precalentado al inicio del a cafetera.

La calidad del café es realmente buena, mucho mejor que la de cualquier café de cápsula que haya probado, y he probado muchos. Y además todo ello por un precio muy inferior al de cada cápsula. Un café de muy buena calidad como el Lavazza Oro te cuesta unos 20 céntimos por taza, y es de los cafés en grano más caros que puedes comprar (dejo fuera de los cafés gourmet). Las cápsulas Nesspreso cuestan unos 50 céntimos por taza, y si nos vamos a cápsulas más baratas como las Hacendado serían unos 17 céntimos. No hay color. Dependiendo del número de cafés que prepares al día, la amortización de la cafetera está asegurada, y encima disfrutando de un café mucho mejor.

Limpieza de la cafetera

El único elemento que debes limpiar después de cada uso es el sistema LatteGo, si es que lo has utilizado. Su limpieza se hace en pocos segundos bajo el grifo gracias a que no tiene ningún tipo de tubo que limpiar. Se desmonta en dos piezas (+ la tapadera) y se puede incluso meter en el lavavajillas. Si al preparar la leche te ha sobrado, puedes usar la función QuickClean del menú para un enjuague rápido y guardar el LatteGo con la leche en el frigorífico para volver a usarlo más tarde. La bandeja de recogida del agua y el depósito de café molido deberás limpiarlo cuando la cafetera te lo indique, lo cual ocurrirá más o menos frecuentemente dependiendo de tu uso, pero lo normal es cada dos días.

Hay otras limpiezas más profundas que debes realizar, como la limpieza del sistema interno de preparación de café que se debe realizar cada semana, desengrasar la unidad con pastillas desengrasantes cada mes y lubricar el grupo de preparación del café cada dos meses. El cambio del descalcificado AquaClean debe realizarse cuando la máquina lo indique, al igual que la descalcificación de la cafetera. Todo ello podemos verlo con instrucciones paso a paso en la pantalla de la cafetera, o dentro de la aplicación HomeID para nuestro smartphone.

Aplicación HomeID

La cafetera tiene una aplicación que es muy interesante que instales. HomeID está disponible tanto en iPhone (enlace) como en Android (enlace). Además de poder acceder al manual de instrucciones, ver vídeos sobre cómo realizar la limpieza y conocer detalles importantes como la importancia del grado de molienda o la temperatura del café, podrás ver recetas especiales como café marroquí, café caliente con Nutella o Espresso Tonic.

Opinión del editor

La cafetera superautomática 5500 de Philips es el modelo más avanzado de la marca. Su pantalla y panel de control táctil, la enorme variedad de recetas disponibles, la facilidad de uso y la posibilidad de modificar parámetros de tu café como la temperatura o cantidad de café y leche se añaden al hecho de que conseguirás un café de calidad, recién molido y con todo su sabor, y todo ello al menor precio posible. Si te gusta el café y quieres disfrutarlo sin complicaciones, no tienes una opción mejor. Puedes comprarla en Amazon por 699€ (enlace)

Valoración del editor

Puntuación 4.5 estrellas

Excepcional €699 80% LatteGo 5500

Reseña de: Luis Padilla

Publicado el:

Última modificación: Diseño Editor: 80%

Manejo Editor: 90%

Sabor Editor: 90%

Calidad-Precio Editor: 80%

Pros Fácil de manejar gracias a pantalla frontal

Sistema LatteGo de fácil limpieza

Mantenimeinto sencillo

20 recetas incluyendo bebidas frías

Descalcificador incorporado