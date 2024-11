Pitaka Tactile Woven Case, superdelgadas pero seguras

Probamos las nuevas fundas Tactile Woven Case de Pitaka para los iPhone 16, fabricadas en fibra de aramida, con un diseño superdelgado pero ofreciendo mayor seguridad que cualquier otra funda similar que puedas encontrar.

Con el tamaño que tiene el iPhone, sobre todo los nuevos modelos 16 que son aún mayores que sus predecesores, encontrar una funda delgada que permita proteger tu teléfono sin que su tamaño aumente aún más es algo que muchos usuarios buscan, pero claro, la protección es importante, así que encontrar un equilibrio en ambas características es fundamental. Pitaka es experta en esto, y gracias al uso de la fibra de aramida en sus fundas, consigue que con grosores inferiores a 1mm la protección de nuestro terminal sea adecuada. Y además de delgadez y protección cuidan otros detalles importantes: diseño y acabados.

En su catálogo encontramos fundas ultradelgadas (Ultra Slim Case) y con mayor protección (Military Grade Protective Case), pero nos quedamos en esta review con su modelo más equilibrado, Tactile Woven Case. Para su fabricación utilizan una tecnología propia denominada «Fusion Weaving» en la que tejen las fibras de aramida consiguiendo ese diseño único combinando diferentes colores para crear dibujos y conseguir esa textura de tejido, pero a la vez con un tacto muy agradable. Y qué hablar de los acabados… el marco sobrellevado de la cámara fabricado en aluminio anodizado le da un aspecto imponente.

Las fundas que podéis ver en el artículo y vídeo son los modelos Sunset Moonrise y StarPeak, con pequeñas diferencias entre uno y otro, prácticamente inapreciables a la vista. El modelo Sunset es más delgado (0,88mm en su parte más delgada) que el modelo StarPeak (1,04mm), pero por lo demás no hay diferencias salvo el color. Las fundas Tactile Woven Case dejan al descubierto los botones del iPhone mediante recortes en la funda perfectamente calculados. No hay otra forma de hacerlo en una funda tan delgada. Sin embargo, al contrario de años anteriores, la parte inferior del teléfono sí que está cubierta, protegiendo la zona del conector USB-C, altavoz y micrófono.

En la parte frontal la funda sólo sobresale del frontal del iPhone en las esquinas, para poder colocarla sobre superficies boca abajo sin problemas. El módulo de cámara también está protegido con el marco de aluminio anodizado. El agarre de la funda es muy bueno, nada resbaladizo. La resistencia del material está fuera de toda duda después de haber usado fundas similares de la marca durante años, se mantienen impecables después de un año de uso, incluso con alguna caída al suelo.

Por supuesto no falta la compatibilidad con el sistema MagSafe. La funda es tan delgada que no se pueden ocultar los imanes en el grosor de la funda, así que no queda otra alternativa que dejarlos visibles, pero recubiertos por una fina lámina transparente que evita que puedan dañar la parte trasera de cristal del iPhone. Revisando todas las uniones entre diferentes materiales, esquinas y bordes, es difícil encontrar un mínimo defecto en las fundas. Pitaka ha hecho un trabajo en su diseño y fabricación excelente.

Opinión del editor

Valoración del editor

Puntuación 4.5 estrellas

Excepcional €59,99 80% Tactile Woven Case

Reseña de: Luis Padilla

Publicado el:

Última modificación: Diseño Editor: 90%

Durabilidad Editor: 90%

Acabados Editor: 90%

Calidad-Precio Editor: 80%

Pros Fibra de aramida, súper resistente

Acabados excelentes

Diseño súper delgado

Excelente tacto