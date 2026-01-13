Pixelmator Pro llega al iPad con toda la potencia de la versión para Mac

Apple ha confirmado oficialmente la llegada de Pixelmator Pro al iPad, un movimiento que muchos usuarios llevaban años esperando. Hasta ahora, la app era una referencia clara en macOS para quienes buscaban edición de imagen potente, rápida y bien integrada con el sistema. Su desembarco en iPad no llega solo: forma parte del impulso creativo que Apple ha presentado junto a Apple Creator Studio, dejando claro que el iPad quiere seguir consolidándose como una herramienta profesional real, no solo como un dispositivo complementario.

Diseñada desde cero para el iPad y el Apple Pencil

Pixelmator Pro para iPad no es una simple adaptación de la versión de Mac. Apple y el equipo de Pixelmator han trabajado en una interfaz pensada específicamente para pantallas táctiles, con controles accesibles, gestos naturales y una integración profunda con Apple Pencil. Dibujar, retocar, seleccionar o clonar elementos se siente directo y preciso, algo clave para ilustradores, fotógrafos y diseñadores que trabajan de forma más manual. La app aprovecha además el rendimiento de los iPad con chip Apple Silicon, permitiendo trabajar con archivos grandes y capas complejas sin sacrificar fluidez.

Herramientas profesionales sin renunciar a la sencillez

Una de las señas de identidad de Pixelmator Pro siempre ha sido ofrecer herramientas avanzadas sin una curva de aprendizaje excesiva, y esa filosofía se mantiene intacta en el iPad. La aplicación incluye edición por capas, ajustes de color precisos, compatibilidad con formatos profesionales y funciones inteligentes para seleccionar sujetos, eliminar fondos o mejorar imágenes de forma rápida. Todo ello con un enfoque muy alineado con Apple: potente por dentro, pero accesible en el uso diario, incluso para quienes no son diseñadores de formación.

Integración total con Apple Creator Studio

El lanzamiento de Pixelmator Pro en iPad cobra todavía más sentido al formar parte de Apple Creator Studio. Esto permite combinar la edición de imagen con flujos de trabajo más amplios que incluyen vídeo, música y presentaciones. Por ejemplo, es posible preparar gráficos o ilustraciones en Pixelmator Pro y llevarlos directamente a Final Cut Pro o Keynote sin fricciones. Esta integración refuerza la idea de Apple de ofrecer un ecosistema creativo coherente, donde las apps no funcionan de forma aislada, sino como piezas de un mismo proceso.

Disponibilidad y modelo de acceso

Pixelmator Pro para iPad estará disponible a través del App Store y se podrá utilizar como parte de la suscripción Apple Creator Studio. Para quienes prefieran la compra individual, Apple mantiene el modelo clásico en otras plataformas, aunque el atractivo del paquete completo es evidente si se usan varias apps creativas. La llegada al iPad también supone que proyectos iniciados en Mac pueden continuarse fácilmente en movilidad, algo especialmente útil para quienes trabajan entre dispositivos.