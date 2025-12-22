Pluribus adelanta el final de temporada en Apple TV

El fenómeno de Pluribus ha pillado por sorpresa incluso a Apple TV+, que ha visto cómo esta ficción de ciencia ficción se convertía en la serie más vista de la historia de su plataforma en muy pocas semanas. La producción creada por Vince Gilligan, responsable de títulos tan reconocidos como Breaking Bad o Better Call Saul, ha logrado enganchar al público con una propuesta tan rara como adictiva.

En España y el resto de Europa, muchos espectadores han hecho de los viernes su cita fija con Carol Sturka y ese mundo dominado por una mente colectiva en el que la felicidad se ha vuelto casi obligatoria. Sin embargo, la rutina semanal se rompe en el tramo final de la temporada: Apple TV ha decidido adelantar la llegada del último episodio para que el desenlace llegue justo a tiempo para las celebraciones navideñas.

Apple TV mueve ficha y adelanta el final de temporada

Desde su estreno a principios de noviembre, Pluribus se había consolidado como la serie de los viernes en Apple TV+, con un nuevo capítulo disponible cada fin de semana. El plan inicial de la plataforma era mantener este calendario hasta el final de la primera temporada, con el episodio definitivo previsto para el día 26.

Sin embargo, la compañía ha optado por un cambio de estrategia y el último capítulo de la temporada se podrá ver antes de lo esperado. El final se estrena el miércoles 24 de diciembre, adelantando así el desenlace un par de días respecto a la fecha marcada inicialmente, lo que permite que la conversación sobre la serie se cuele de lleno en las cenas de Nochebuena de muchos hogares.

Este movimiento no es del todo nuevo para Apple TV+, que ya había ajustado la emisión de Pluribus en otras semanas para esquivar festivos clave en Estados Unidos. El adelanto navideño busca, además, que la ficción no quede sepultada bajo otros grandes estrenos programados para esas fechas, liberando espacio para que su final tenga mayor protagonismo en redes y medios especializados.

Para los espectadores españoles y europeos, el cambio supone poder ver la season finale un miércoles, en lugar del habitual viernes, lo que puede alterar algunas rutinas seriéfilas pero también facilita maratones previos de cara a las fiestas. Después de casi dos meses siguiendo la historia de Carol, la plataforma ha optado por no prolongar más la espera.

El episodio 9: «La chica o el mundo» como final de temporada

El cierre de esta primera temporada llegará con el episodio 9, titulado «La chica o el mundo», que servirá como punto y aparte para la historia, no como final definitivo. Tras varias semanas dosificando pistas, el último capítulo promete tensar todavía más las cosas entre sus protagonistas.

Según la breve sinopsis oficial, en este tramo final Manousos llega a Albuquerque y las cosas se complican, mientras que Carol visita el que se presenta como «el último paraíso en la Tierra». Son apenas unas líneas, pero suficientes para anticipar un episodio con bastante carga dramática y decisiones difíciles.

La propia Rhea Seehorn, nominada recientemente a premios internacionales por su trabajo como Carol, ha reconocido en entrevistas que la season finale es, en sus palabras, «una auténtica locura». Contaba que cada vez que leía un nuevo guion su reacción era de incredulidad y que, al llegar al final de temporada, sintió una necesidad casi desesperada de ver ya la continuación.

Todo apunta a que «La chica o el mundo» no resolverá todos los misterios planteados durante la temporada, sino que dejará abiertas varias líneas para la continuación ya confirmada. Aun así, el episodio se plantea como un gran clímax emocional, con el esperado cara a cara entre Carol y Manousos como uno de los momentos más esperados por los seguidores.

Una premisa tan extraña como adictiva

Buena parte del éxito de Pluribus se explica por su arranque: la persona más miserable de la Tierra tiene que salvar al mundo de una epidemia de felicidad. Con ese punto de partida, la serie se sitúa en un Albuquerque contemporáneo que, poco a poco, se va alejando de cualquier idea de normalidad conocida.

En este mundo alternativo, casi toda la humanidad ha sido absorbida por una conciencia colectiva en apariencia feliz, mientras unos pocos resisten al contagio. Carol, interpretada por Rhea Seehorn, se convierte en el epicentro de la historia al ser una de esas voces disonantes en un entorno donde la uniformidad emocional roza lo inquietante.

La ficción mezcla drama, humor negro y ciencia ficción distópica, todo pasado por el filtro de Vince Gilligan, conocido por su facilidad para construir personajes dañados que se enfrentan a dilemas morales complicados. Aquí no faltan las situaciones incómodas ni los momentos de comedia amarga, lo que ha dado lugar a debates intensos entre los espectadores sobre la felicidad, el libre albedrío y la identidad.

La frase promocional «La felicidad es contagiosa» resume bien el tono de la campaña alrededor de la serie, que ha jugado con esa idea de que algo aparentemente positivo puede esconder consecuencias inquietantes. En España, el boca a boca y la conversación constante en redes han ayudado a que Pluribus se convierta en una de las series más comentadas del catálogo de Apple TV+.

El mayor éxito de Apple TV+ hasta la fecha

Apple TV+ llevaba tiempo apostando por la ciencia ficción como uno de sus géneros estrella, con títulos como Severance o Fundación, pero con Pluribus ha dado un salto notable. La serie se ha colocado como la producción más vista de la historia de la plataforma, un dato especialmente relevante en un mercado tan competitivo como el actual.

La plataforma adquirió la serie tras una intensa guerra de ofertas en 2022 y decidió ir con todo desde el principio: encargó dos temporadas de golpe, una señal clara de confianza en el potencial del proyecto y en la dupla Gilligan-Seehorn, que ya había demostrado su química en Better Call Saul.

En pantalla, el reparto se completa con nombres como Karolina Wydra, Carlos-Manuel Vesga, Miriam Shor, Samba Schutte, Karan Soni y Allan McLeod, entre otros, que dan forma a un universo coral en el que Carol se mueve entre personajes que, en muchos casos, parece que han renunciado a cualquier tipo de conflicto interior.

La primera temporada está concebida como un arco cerrado de varios episodios semanales, que ha mantenido a la audiencia pendiente de nuevas pistas semana tras semana. A pesar de algún tropiezo puntual con el doblaje —como el episodio que en España solo estuvo disponible durante unos días con audio latino al seleccionar el español de España, un problema que Apple ya solucionó—, el seguimiento se ha mantenido muy alto hasta este último tramo.

Lo que viene después: segunda temporada y futuro de la serie

El adelanto del final de temporada no significa, ni mucho menos, que Pluribus esté cerca de su cierre definitivo. Al contrario, Apple TV+ ha confirmado oficialmente una segunda temporada antes incluso de concluir la emisión de la primera, respaldando así el plan a largo plazo ideado por Vince Gilligan.

El creador ha explicado que su hoja de ruta pasa por un arco de cuatro temporadas, lo que implicaría que, por ahora, solo hemos visto una cuarta parte de la historia completa. De hecho, no descarta alargar el recorrido si aparecen nuevas ideas que encajen con el tono y el universo ya establecidos.

Por ahora no hay fecha de estreno aproximada para la temporada 2, y todo apunta a que la espera no será precisamente corta. Teniendo en cuenta los tiempos habituales de producción de Apple TV+ y el perfeccionismo con el que Gilligan y su equipo suelen trabajar, es razonable pensar que no veremos nuevos episodios en el corto plazo, algo que los propios implicados han dejado caer con cierta ironía.

Rhea Seehorn ha llegado a decir que seguiría adelante mientras la serie y su personaje lo permitan, y Gilligan se ha referido a ella como una intérprete que merece todo el reconocimiento que está recibiendo. El ambiente invita a pensar en una continuidad sólida, siempre que la respuesta del público se mantenga y que Apple siga apostando por este tipo de historias arriesgadas.

Así, los espectadores de España y el resto de Europa que ya están sufriendo por el «vacío» que dejará el último capítulo pueden respirar algo más tranquilos: la segunda temporada está en marcha, aunque toque armarse de paciencia hasta que aparezca la siguiente tanda de episodios.

Con todo este movimiento de fechas, las buenas cifras de audiencia y los planes a medio plazo ya sobre la mesa, Pluribus se consolida como uno de los proyectos clave de Apple TV+. El adelanto del final de temporada, pensado para encajar mejor en el calendario navideño y esquivar otros estrenos potentes, confirma que la plataforma quiere cuidar un título que le está dando visibilidad y conversación global, especialmente en mercados como el español, donde la serie se ha colado en las charlas de sobremesa con la misma naturalidad que cualquier superproducción más convencional.