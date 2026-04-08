¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Actualidad iPhone! Esta semana repasamos todas las novedades del ecosistema Apple, desde las nuevas betas hasta el fin de una era en el hardware profesional.

Temas del episodio:

SOFTWARE: iOS 26.5 Y EL FUTURO DE iOS 27

iOS 26.5 Beta 1: Apple Maps estrena funciones sociales y por fin llega el cifrado de extremo a extremo para el estándar RCS con Android.

Siri 2.0 en iOS 27: Multitarea real para pedirle varias cosas a la vez y el proyecto «Campos», que permitirá integrar otros chatbots como extensiones de Siri.

Autocorrección inteligente: El teclado de iOS se renueva con IA para una escritura mucho más fluida.

HARDWARE: IPHONE 18 Y EL IPHONE AIR 2

iPhone 18 Pro: Filtraciones sobre una Dynamic Island más pequeña gracias a sensores bajo la pantalla.

iPhone Air 2: El modelo ultra delgado llegaría este otoño con el potentísimo chip A20 Pro de 2nm.

El drama del iPhone Fold: Foxconn ya está en pruebas, pero nuevos problemas de ingeniería retrasan de nuevo el plegable de Apple.

ADIÓS AL MAC PRO

Apple descontinúa oficialmente su torre profesional. Analizamos por qué el Mac Studio ha sentenciado al mítico Mac Pro y qué significa esto para los usuarios «Power».

CONECTIVIDAD Y ACCESORIOS

WhatsApp en CarPlay: Probamos la nueva interfaz nativa para gestionar mensajes y llamadas de forma segura.

MagSafe y Qi2: El estándar universal ya es una realidad, permitiendo carga rápida magnética sin accesorios oficiales de Apple.

BONUS: EXPLORACIÓN ESPACIAL

Comentamos las impresionantes imágenes de la NASA y el sobrevuelo lunar de la misión Artemis II

APP DE LA SEMANA: LOORA

Mejora tu habla en inglés (o cualquier otro idioma) con esta app (enlace)

Además de las noticias y la opinión acerca de las novedades de la semana, también responderemos a las preguntas de nuestros oyentes. Tendremos durante toda la semana activo en Twitter el hashtag #podcastapple para que nos preguntéis lo que queráis, nos hagáis sugerencias o lo que se os pase por la cabeza. Dudas, tutoriales, opinión y review de aplicaciones, cualquier cosa tiene cabida en esta sección que ocupará la parte final de nuestro podcast y que queremos que nos ayudéis a hacer todas las semanas.

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