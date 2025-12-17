Apple lo ha vuelto a hacer. Un iPhone con una versión desconocida de iOS 26 Beta ha llegado a manos privadas y contenía todos los dispositivos que Apple tiene pensado lanzar próximanente. Te lo cuento todo. Además hablamos de las últimas actualizaciones y rumores.

Aplicación de la semana: CookNest

Además de las noticias y la opinión acerca de las novedades de la semana, también responderemos a las preguntas de nuestros oyentes. Tendremos durante toda la semana activo en Twitter el hashtag #podcastapple para que nos preguntéis lo que queráis, nos hagáis sugerencias o lo que se os pase por la cabeza. Dudas, tutoriales, opinión y review de aplicaciones, cualquier cosa tiene cabida en esta sección que ocupará la parte final de nuestro podcast y que queremos que nos ayudéis a hacer todas las semanas.

Os recordamos que que si queréis formar parte de una de las comunidades más grandes de Apple en español, entréis a nuestra comunidad de Telegram (enlace) donde podréis opinar, preguntar dudas, comentar las noticias, etc. Y aquí no cobramos por entrar, ni te tratamos mejor si pagas. Os recomendamos que os suscribáis en iTunes en iVoox o en Spotify para que los episodios se descarguen de forma automática en cuanto estén disponibles. También puedes escucharlo en Cuonda, tú eliges.