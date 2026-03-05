En el episodio de hoy desgranamos la ambiciosa hoja de ruta de Apple para este año. Desde la revolución de la gama de entrada con el iPhone 17e y el sorprendente MacBook Neo, hasta la potencia bruta de los chips M5 y el salto del iPad Air al M4. Analizamos precios, estrategias y la última polémica: el adiós al cargador en los Mac.
iPhone 17: La nueva familia
-
iPhone 17e: El nuevo estándar de entrada. Chip A19, 256 GB de base, MagSafe y cámara de 48 MP. Todo desde 709€.
-
Análisis de gama: ¿17e, 17 Air o 17 Pro? Comparamos el diseño ultra-fino del Air frente a la potencia ProMotion de los modelos Pro.
iPad Air: Ahora con esteroides (Chip M4)
-
Renovación total: El iPad Air salta al chip M4, incluye 12 GB de RAM para IA y estrena Wi-Fi 7.
-
Air vs. Pro: ¿Merece la pena pagar la diferencia? Analizamos si la pantalla OLED del Pro justifica el precio frente al nuevo Air.
El desembarco del Chip M5 y el MacBook Neo
-
MacBook Air y Pro M5: Nuevos techos de rendimiento, Thunderbolt 5 y hasta 24 horas de autonomía.
-
Estrategia M5: ¿Es un salto real o solo una evolución térmica? Analizamos el enfoque de Apple para 2026.
-
MacBook Neo: La gran sorpresa. Un Mac por 699€ con chip de iPhone (A18 Pro). ¿Es el sustituto del iPad?
Pantallas y Sector Profesional
-
Studio Display XDR: Apple renueva sus monitores con tecnología mini-LED y brillo extremo.
-
Apple en la medicina: El Pro Display XDR ahora es compatible con el estándar DICOM para uso médico.
La Polémica: Sin cargador en la caja
-
Normativa Europea: Apple deja de incluir el adaptador de corriente en los MacBook. Analizamos las consecuencias para el usuario.
