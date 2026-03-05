En el episodio de hoy desgranamos la ambiciosa hoja de ruta de Apple para este año. Desde la revolución de la gama de entrada con el iPhone 17e y el sorprendente MacBook Neo, hasta la potencia bruta de los chips M5 y el salto del iPad Air al M4. Analizamos precios, estrategias y la última polémica: el adiós al cargador en los Mac.

iPhone 17: La nueva familia

iPhone 17e: El nuevo estándar de entrada. Chip A19, 256 GB de base, MagSafe y cámara de 48 MP. Todo desde 709€. Leer más sobre el iPhone 17e

Análisis de gama: ¿17e, 17 Air o 17 Pro? Comparamos el diseño ultra-fino del Air frente a la potencia ProMotion de los modelos Pro. Análisis de la gama iPhone 17



iPad Air: Ahora con esteroides (Chip M4)

Renovación total: El iPad Air salta al chip M4, incluye 12 GB de RAM para IA y estrena Wi-Fi 7. Detalles del nuevo iPad Air M4

Air vs. Pro: ¿Merece la pena pagar la diferencia? Analizamos si la pantalla OLED del Pro justifica el precio frente al nuevo Air. Comparativa iPad Air M4 vs. iPad Pro M4



El desembarco del Chip M5 y el MacBook Neo

Pantallas y Sector Profesional

Studio Display XDR: Apple renueva sus monitores con tecnología mini-LED y brillo extremo. Nuevas pantallas de Apple

Apple en la medicina: El Pro Display XDR ahora es compatible con el estándar DICOM para uso médico. Apple Pro Display XDR y la medicina



La Polémica: Sin cargador en la caja

Normativa Europea: Apple deja de incluir el adaptador de corriente en los MacBook. Analizamos las consecuencias para el usuario. Análisis: El Mac sin cargador



Además de las noticias y la opinión acerca de las novedades de la semana, también responderemos a las preguntas de nuestros oyentes. Tendremos durante toda la semana activo en Twitter el hashtag #podcastapple para que nos preguntéis lo que queráis, nos hagáis sugerencias o lo que se os pase por la cabeza. Dudas, tutoriales, opinión y review de aplicaciones, cualquier cosa tiene cabida en esta sección que ocupará la parte final de nuestro podcast y que queremos que nos ayudéis a hacer todas las semanas.

