Podcast 17×17: Especial Novedades Apple Marzo 2026

Luis Padilla

3 minutos

En el episodio de hoy desgranamos la ambiciosa hoja de ruta de Apple para este año. Desde la revolución de la gama de entrada con el iPhone 17e y el sorprendente MacBook Neo, hasta la potencia bruta de los chips M5 y el salto del iPad Air al M4. Analizamos precios, estrategias y la última polémica: el adiós al cargador en los Mac.

iPhone 17: La nueva familia

  • iPhone 17e: El nuevo estándar de entrada. Chip A19, 256 GB de base, MagSafe y cámara de 48 MP. Todo desde 709€.

  • Análisis de gama: ¿17e, 17 Air o 17 Pro? Comparamos el diseño ultra-fino del Air frente a la potencia ProMotion de los modelos Pro.

iPad Air: Ahora con esteroides (Chip M4)

El desembarco del Chip M5 y el MacBook Neo

Pantallas y Sector Profesional

La Polémica: Sin cargador en la caja

  • Normativa Europea: Apple deja de incluir el adaptador de corriente en los MacBook. Analizamos las consecuencias para el usuario.

