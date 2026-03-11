En el episodio de hoy analizamos las novedades de software con iOS 26.3.1 y la nueva beta de iOS 26.4, además de desgranar la hoja de ruta de hardware de Apple para 2026: desde el iPad 12 hasta el esperado iPhone plegable y la nueva estrategia «Ultra». Cerramos con un análisis profundo sobre la seguridad en macOS y la convergencia de los chips Apple Silicon. ¡No te lo pierdas!

TEMAS DEL EPISODIO

Intro y Actualidad iOS Lanzamiento de iOS 26.3.1 : Correcciones clave y soporte de hardware. Leer más iOS 26.4 Beta 4 : Nuevos emojis y mejoras en el protocolo RCS. Leer más

Rumores y Futuros Lanzamientos (2026) Calendario de lanzamientos: iPad 12, HomePod mini y Apple TV . Leer más Retraso del Apple Smart Home Hub hasta septiembre de 2026. Leer más Impresión 3D en chasis de aluminio para iPhone y Apple Watch. Leer más Primeros renders realistas del iPhone plegable . Leer más La nueva estrategia de Apple: Tres dispositivos «Ultra» para 2026. Leer más

Sección de Análisis ¿Necesita el Mac un antivirus ? Realidad vs. Marketing. Leer análisis Estrategia de Silicio: La convergencia total entre dispositivos. Leer análisis

La App de la Semana: Picmal El conversor y compresor definitivo para macOS (imágenes, vídeo y audio). Ligero, rápido y 100% privado. Descarga aquí.



Además de las noticias y la opinión acerca de las novedades de la semana, también responderemos a las preguntas de nuestros oyentes. Tendremos durante toda la semana activo en Twitter el hashtag #podcastapple para que nos preguntéis lo que queráis, nos hagáis sugerencias o lo que se os pase por la cabeza. Dudas, tutoriales, opinión y review de aplicaciones, cualquier cosa tiene cabida en esta sección que ocupará la parte final de nuestro podcast y que queremos que nos ayudéis a hacer todas las semanas.

