¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Actualidad iPhone. Hoy nos ponemos las gafas de ver el futuro porque Apple ha soltado el bombazo del calendario, pero también tenemos lanzamientos inmediatos y un toque de realidad sobre el ecosistema del hogar inteligente. Aquí tenéis el guion y las notas detalladas de lo que vamos a desgranar hoy:

El Evento del Año:

WWDC 2026 Apple ha confirmado las fechas: La semana del 8 de junio volveremos al Apple Park. iOS 27 en el horizonte: Los rumores apuntan a que será el nuevo «Snow Leopard», centrándose 100% en la estabilidad tras unos años de cambios frenéticos.

Siri vuela sola: Veremos por fin a Siri como una aplicación independiente tanto en iOS como en macOS.

Software y Siri:

Lo que llega YA iOS 26.4 disponible: La gran estrella es Playlist Playground, una función impulsada por IA para crear listas de reproducción de forma creativa en Apple Music.

La «Nueva Siri»: Se rumorea que una versión vitaminada del asistente podría aterrizar este mismo mes de marzo. ¿Será el preámbulo de lo que veremos en junio?

Hardware:

Renovaciones esperadas (y tardías) AirPods Max 2: Han tardado cuatro años, pero ya están aquí. Analizamos si la espera ha merecido la pena o si Apple se ha quedado corta.

iPad 12: El modelo de entrada se renovará en 2026 con el chip A18, un salto de potencia brutal para el estudiante y el usuario básico.

HomePod & Apple TV: Apple tiene listos un nuevo Apple TV 4K y el esperado HomePod mini 2.

Profesionales y Servicios

Apple compra MotionVFX: Un movimiento maestro para blindar Final Cut Pro y Creator Studio. Apple quiere que los creadores de contenido no miren a ninguna otra plataforma.

AppleCare One: El seguro unificado que triunfa en EE. UU. cruza el charco y llega a Europa. Un solo plan para gobernarlos a todos

El futuro:

iPhone Fold Más retrasos:Parece que el iPhone plegable se nos va más allá del iPhone 18 Pro.

Tecnología punta: Se filtran detalles de una pantalla tipo «sandwich» y, lo más increíble, propiedades auto-reparables para evitar las marcas del pliegue.

Realidad y Problemas del Usuario

La trampa de Matter: Analizamos por qué el estándar que prometía unir todo el hogar inteligente sigue siendo un caos de compatibilidad.

Ghost Touch en el HomePod: Existe un fallo de hardware que Apple parece ignorar. Os contamos en qué consiste y qué soluciones (caseras) hay.

Además de las noticias y la opinión acerca de las novedades de la semana, también responderemos a las preguntas de nuestros oyentes. Tendremos durante toda la semana activo en Twitter el hashtag #podcastapple para que nos preguntéis lo que queráis, nos hagáis sugerencias o lo que se os pase por la cabeza. Dudas, tutoriales, opinión y review de aplicaciones, cualquier cosa tiene cabida en esta sección que ocupará la parte final de nuestro podcast y que queremos que nos ayudéis a hacer todas las semanas.

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