En el programa de hoy analizamos el cambio más importante en la cúpula de Cupertino en 15 años: John Ternus se prepara para ser el nuevo CEO de Apple tras la salida de Tim Cook. Analizamos su perfil, el legado de continuidad y hacia dónde llevará a la compañía en esta nueva etapa.

Además, repasamos toda la actualidad del ecosistema Apple:

iOS 26.5 Beta 3: Ya disponible con novedades importantes en Mapas y ajustes específicos para cumplir con las normativas de la Unión Europea.

WhatsApp Plus llega a Europa: Todo sobre la nueva suscripción de pago y lo que implica para los usuarios.

WWDC 2026: Apple empieza a mostrar pistas del nuevo diseño de Siri que veremos en iOS 27.

iOS 27 y personalización: Apple prueba nuevas funciones para el iPhone, aunque también se confirma la lista de los cuatro modelos que dejarán de ser compatibles.

Proyecto N50: Se filtran los detalles de las gafas inteligentes de Apple, que llegarán con cuatro diseños distintos.

Rumores del iPhone 18: La llegada de la cámara de 200 MP, el nuevo color «Dark Cherry» para el modelo Pro y la estrategia de Apple para no subir precios recortando algunas prestaciones.

Recta final de año: Apple prepara una avalancha de nuevos productos para cerrar el 2026 por todo lo alto.

¿Qué esperas de la Apple de John Ternus? ¿Crees que veremos una revolución en el diseño con el nuevo CEO? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!

Además de las noticias y la opinión acerca de las novedades de la semana, también responderemos a las preguntas de nuestros oyentes. Tendremos durante toda la semana activo en Twitter el hashtag #podcastapple para que nos preguntéis lo que queráis, nos hagáis sugerencias o lo que se os pase por la cabeza. Dudas, tutoriales, opinión y review de aplicaciones, cualquier cosa tiene cabida en esta sección que ocupará la parte final de nuestro podcast y que queremos que nos ayudéis a hacer todas las semanas.

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