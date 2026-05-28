Bienvenidos una semana más a Podcast Actualidad iPhone, el espacio donde desgranamos el presente y el futuro del ecosistema de la manzana con la máxima rigurosidad editorial. Hoy nos adentramos en un panorama fascinante donde la inteligencia artificial y la evolución del hardware de Apple marcan un ritmo frenético. Desde el reciente despliegue de la primera beta de iOS 26.6 para desarrolladores hasta los ambiciosos planes para las futuras generaciones de dispositivos, analizamos qué significan estos movimientos estratégicos para el usuario final.

La actualidad no espera, y la llegada de iOS 26.6 abre un período de transición clave justo antes de que la WWDC desvele las grandes apuestas de la compañía. En este episodio evaluamos cómo las sutiles mejoras del sistema operativo actual conviven con las filtraciones más potentes de los laboratorios de Cupertino, perfilando un ecosistema más maduro, eficiente y, sobre todo, inteligente.

1. Actualidad de Software: iOS 26.6, iOS 27 y Apple Sports

iOS 26.6 Beta 1: Lanzamiento para desarrolladores y el nuevo aviso al alcanzar el límite de contactos bloqueados.

Lanzamiento para desarrolladores y el nuevo aviso al alcanzar el límite de contactos bloqueados. Rumores de iOS 27: La llegada de la generación de fondos de pantalla personalizados con inteligencia artificial.

La llegada de la generación de fondos de pantalla personalizados con inteligencia artificial. Apple Sports: Actualización de la app con soporte completo para el Mundial de Fútbol 2026.

2. El Futuro de Hardware: iPhone y Apple Watch

Línea iPhone 18 Pro: Filtración de todos los cambios que traerán los próximos modelos profesionales.

Filtración de todos los cambios que traerán los próximos modelos profesionales. El bache del iPhone Ultra: Más problemas reportados en su cadena de fabricación.

Más problemas reportados en su cadena de fabricación. Evolución de materiales: Apple estudia regresar al titanio en sus futuros modelos de iPhone.

Apple estudia regresar al titanio en sus futuros modelos de iPhone. iPhone 19 Pro (Edición 20 Aniversario): Primeros detalles que apuntan a bordes curvos y una pantalla completamente limpia, sin notch.

Primeros detalles que apuntan a bordes curvos y una pantalla completamente limpia, sin notch. Apple Watch Ultra 4: Rumores de un rediseño completo con un cuerpo más estilizado y nuevas funciones de salud.

Rumores de un rediseño completo con un cuerpo más estilizado y nuevas funciones de salud. Sensor de glucosa de Apple: Avances significativos en el desarrollo del sensor tras un cambio de liderazgo estratégico en el equipo médico.

3. El Tema de la Semana: La encrucijada de Google y la IA

¿Fin de la gallina de los huevos de oro?: Análisis de cómo la transformación del buscador tradicional hacia la IA puede poner en jaque el millonario modelo de negocio publicitario de Google.

Análisis de cómo la transformación del buscador tradicional hacia la IA puede poner en jaque el millonario modelo de negocio publicitario de Google. «Pregúntale a YouTube»: Cómo funciona el nuevo buscador conversacional con IA de la plataforma de vídeo.

Cómo funciona el nuevo buscador conversacional con IA de la plataforma de vídeo. El beneficiado inesperado: Cómo los masivos anuncios de IA de Google están impulsando con fuerza las descargas del navegador DuckDuckGo en el iPhone por parte de usuarios preocupados por la privacidad.

4. La aplicación de la Semana

AllTrails, perfecta para realizar rutas de senderismo, compatible con iPhone y Apple Watch (enlace)

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