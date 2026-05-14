Analizamos a fondo una de las semanas más intensas para el ecosistema Apple. Desde el lanzamiento de iOS 26.5, que por fin soluciona una deuda histórica con la privacidad en la mensajería RCS, hasta las filtraciones masivas de iOS 27 que prometen cambiar para siempre nuestra interacción con Siri y las apps nativas como Cámara y Safari.

También ponemos el foco en la polémica decisión de Apple de eliminar el Mac mini de 256 GB en Europa, una maniobra que eleva el muro de entrada al ecosistema Mac. Además, exploramos el futuro de la computación espacial con las novedades de visionOS 27 y la noticia de que no veremos nuevo hardware de Vision Pro hasta 2028. Cerramos el episodio con el acuerdo histórico entre Apple e Intel y la multimillonaria multa que Cupertino deberá pagar por su gestión de la IA.

En este episodio detallamos:

iOS 26.5: El nuevo cifrado RCS y los cambios en la publicidad de Mapas.

El nuevo cifrado RCS y los cambios en la publicidad de Mapas. Adiós al Mac mini básico: Apple encarece el acceso al Mac en el mercado europeo.

Apple encarece el acceso al Mac en el mercado europeo. Filtraciones de iOS 27: La nueva Siri y el rediseño de las apps del sistema.

La nueva Siri y el rediseño de las apps del sistema. Vision Pro: Novedades de visionOS 27 y hoja de ruta hasta 2028.

Novedades de visionOS 27 y hoja de ruta hasta 2028. Estrategia y Legal: El primer iPhone plegable, el acuerdo de fabricación con Intel y la sanción por Apple Intelligence.

¿Qué opinas del nuevo precio de entrada al Mac mini? ¿Es 512 GB el estándar mínimo aceptable en 2026 o Apple está forzando demasiado el margen de beneficios? Te leemos en los comentarios.

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