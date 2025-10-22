En el nuevo episodio del podcast de Actualidad iPhone repasamos una de las semanas más movidas del ecosistema Apple.

Empezamos con la nueva Beta 4 de iOS 26.1, donde el efecto Liquid Glass ahora se puede desactivar, un movimiento inesperado por parte de Apple. Después analizamos el lanzamiento de los nuevos dispositivos con chip M5, presentes en el iPad Pro, Vision Pro y MacBook Pro, con mejoras en potencia, autonomía y diseño. También comentamos las últimas filtraciones sobre el futuro del iPhone, con tres nuevos diseños que llegarán en 2026, 2027 y 2028.

Hablamos del posible precio del Hub doméstico de Apple, un nuevo dispositivo que podría combinar funciones de HomePod, Apple TV y pantalla inteligente. Como cada semana, cerramos con nuestra sección de recomendaciones, donde descubrimos Oliver Manager, una aplicación ideal para quienes gestionan peñas o equipos de fútbol amateur, permitiendo controlar partidos, estadísticas y convocatorias desde el iPhone.

Además de las noticias y la opinión acerca de las novedades de la semana, también responderemos a las preguntas de nuestros oyentes. Tendremos durante toda la semana activo en Twitter el hashtag #podcastapple para que nos preguntéis lo que queráis, nos hagáis sugerencias o lo que se os pase por la cabeza. Dudas, tutoriales, opinión y review de aplicaciones, cualquier cosa tiene cabida en esta sección que ocupará la parte final de nuestro podcast y que queremos que nos ayudéis a hacer todas las semanas.

