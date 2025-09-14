Podrás ver Netflix en tu coche con la Lamtto RC23

Imagina entrar al coche y, en lugar de ver el menú habitual de radio o mapas limitados, encontrarte con un cine personal. Esa es la promesa del Lamtto RC23, una caja “mágica” diseñada para convertir tu sistema de infoentretenimiento con CarPlay (o Android Auto) con cable en uno inalámbrico, y al mismo tiempo abrirlo para ver series, vídeos y apps de streaming como Netflix, YouTube, TikTok y más. ¿Vale la pena aventurarse con ella? Vamos viendo.

¿Qué aparato es este?

El RC23 se presenta como un dispositivo compacto (unos 110 g) hecho principalmente de plástico. Sus dimensiones rondan los 12 × 9,5 × 2,2 cm, que lo hacen discreto dentro del vehículo. En los laterales hay rejillas de ventilación, y en la parte superior un LED que da cierta señal visual de estado. Se incluyen además dos cables (uno USB-C, otro con adaptadores) para conectarlo al puerto USB del coche.

El plástico no es precisamente premium, pero no pretende competir con materiales de alta gama: su virtud es ser discretamente funcional. La caja no altera demasiado la estética del interior (siempre que tengas espacio para el cableado), y es suficientemente ligera para que no moleste.

¿Cómo funciona?

Este pequeño dispositivo soporta CarPlay inalámbrico y Android Auto inalámbrico, pensado para coches que originalmente sólo ofrecen CarPlay con cable. Incorpora Wi-Fi de doble banda (2,4 GHz y 5 GHz), lo que ayuda a un streaming fluido, y Bluetooth para emparejar el móvil. También ofrece salida HDMI para pantallas externas y la posibilidad de reproducir contenido offline desde una memoria USB.

Todo este abanico de conectividad lo convierte en una especie de navaja suiza multimedia. Si el coche es compatible, la instalación resulta sencilla y rápida: basta con enchufarlo, emparejarlo y comenzar a usarlo. Desde ese momento, se convierte en el intermediario entre el coche y nuestro mundo digital, con la ventaja de que no estamos atados al cable.

La reproducción de vídeo con apps instaladas (Netflix, YouTube…) suele ser buena si tienes buena señal de Wi-Fi o un hotspot sólido. En lugares con señal débil, la función de USB es un buen salvavidas para llevar contenido precargado. Al final, lo que marca la experiencia es la estabilidad de la conexión, y eso no depende únicamente del dispositivo.

Basado en Android

La interfaz del RC23 corre sobre una versión de Android muy adaptada al coche. No permite instalar libremente cualquier aplicación de Google Play, sino que viene con un conjunto cerrado de apps de streaming y multimedia, además de un gestor de archivos básico. Existe la posibilidad de instalar APKs, aunque no es un sistema abierto en su totalidad, sino más bien una plataforma pensada para un uso controlado y seguro.

Para qué sirve

El Lamtto RC23 está claramente orientado a quienes pasan bastante tiempo en el coche, ya sea en viajes largos o en esperas estacionado. Para los pasajeros se convierte en un auténtico centro de entretenimiento sobre ruedas, mientras que para el conductor ofrece la comodidad de olvidarse de cables y mantener el sistema más limpio y moderno.

También resulta útil en escenarios familiares, cuando los acompañantes quieren ver contenido multimedia durante trayectos largos. Y, aunque no está pensado para sustituir la experiencia de un sistema de infoentretenimiento premium de fábrica, sí logra acercarse bastante a ese nivel de versatilidad con una inversión mucho menor.

El Lamtto RC23 es una apuesta ambiciosa que, para muchos usuarios, representa una excelente mejora sin necesidad de cambiar el sistema completo del coche. Ofrece muchas funciones que antes estaban reservadas a unidades de infoentretenimiento más caras, y lo hace a un precio razonable. Sus imperfecciones están ahí, pero no empañan la experiencia general.

Si tuviera que resumirlo en pocas palabras, diría que el RC23 es una pieza de tecnología práctica y entretenida, ideal para quienes buscan más libertad y opciones en el coche sin complicaciones de instalación. No es perfecto, pero consigue lo que promete: transformar cualquier trayecto en una experiencia más versátil y moderna.