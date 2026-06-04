Desde que el pasado mes de abril los usuarios de consolas empezaran a disfrutar de los duelos estratégicos, la comunidad esperaba con ganas noticias sobre la versión portátil. Tras unas semanas de incertidumbre, se ha confirmado que Pokémon Champions aterrizará en la App Store el 17 de junio, permitiendo que el ecosistema competitivo de la franquicia se expanda definitivamente a los smartphones.

Esta nueva entrega busca unificar a los jugadores bajo un mismo techo competitivo, sin importar la plataforma que utilicen habitualmente en su día a día. La posibilidad de realizar el registro previo ya está habilitada para iPhone y iPad, lo que garantiza que los más entusiastas tengan el juego instalado de forma automática en cuanto los servidores abran sus puertas de manera global.

Sincronización total y juego cruzado entre plataformas

Uno de los puntos que más preocupaba a los veteranos era si tendrían que empezar de cero en sus teléfonos al cambiar de dispositivo. Por suerte, los desarrolladores han implementado un sistema robusto en el que vincular la cuenta Nintendo permitirá transferir el progreso entre la Nintendo Switch, la futura Switch 2 y los dispositivos iOS o Android, manteniendo intactos todos los logros y criaturas obtenidas.

Además de la progresión compartida, el título apuesta fuerte por el juego cruzado, lo que significa que un usuario de móvil podrá verse las caras con alguien que juegue desde el sofá de su casa con la consola. Este enfoque es vital para la comunidad, ya que Pokémon Champions se posiciona como la base para los torneos VGC oficiales, sustituyendo en estas funciones a las entregas principales de la saga que conocíamos hasta ahora.

Un evento de bienvenida con el carismático Raichu

Para que nadie se quede con las ganas de probar novedades nada más instalar la app, el lanzamiento viene acompañado de una promoción que durará hasta el 2 de septiembre. Todos aquellos que inicien sesión durante este periodo recibirán un Raichu especial y dos Megapiedras inéditas directamente en su bandeja de entrada, objetos que hasta el momento no se habían visto en este juego y que prometen sacudir el metajuego actual.

Estas piedras permiten que el icónico ratón eléctrico alcance nuevas formas muy poderosas durante los enfrentamientos. Mientras que Mega-Raichu X destaca por su habilidad Electrogénesis, capaz de potenciar los movimientos eléctricos al instante, la versión Mega-Raichu Y opta por la habilidad Indefenso para asegurar que ataques tan potentes como Trueno no fallen nunca, algo que vendrá de perlas en los combates más ajustados.

Detalles técnicos y opciones de suscripción

En cuanto a lo que necesitaremos para mover el juego con soltura, la descarga requiere al menos 2,2 GB de espacio libre y un sistema operativo iOS 16.0 o superior para funcionar correctamente en el ecosistema Apple. Es una aplicación gratuita de base, aunque incluye las ya habituales microtransacciones para aquellos que quieran acelerar procesos o conseguir elementos estéticos exclusivos sin tener que dedicarle demasiadas horas al farmeo de materiales.

El modelo de monetización se estructura mediante un Pase de Combate prémium de 9,99 euros, aunque también existe la opción de una membresía mensual por poco menos de cinco euros para los jugadores más recurrentes. Es una forma de mantener el servicio vivo con actualizaciones constantes, aunque el juego base se puede disfrutar perfectamente sin tener que pasar por caja si solo buscamos echar unas partidas rápidas.

La integración con Pokémon HOME también estará presente desde el primer día, facilitando que podamos traer a nuestros compañeros de ediciones anteriores. Con esta llegada a móviles, Pokémon Champions cierra el círculo de su lanzamiento multiplataforma, ofreciendo combates clasificados, amistosos y una infraestructura técnica renovada que aspira a corregir los pequeños fallos de sincronización detectados durante sus primeros meses de vida en las consolas de sobremesa.