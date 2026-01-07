La parte trasera del iPhone, que hace no tanto se entendía como un espacio casi sagrado del diseño minimalista de Apple, se ha convertido ahora en un auténtico lienzo para pegar todo tipo de stickers. El protagonismo se lo lleva, sobre todo, el llamativo módulo de cámaras de los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, que ha pasado de generar polémica por su aspecto a ser la base de una nueva moda que se ha hecho viral en redes sociales.

En cuestión de semanas, X, Instagram o TikTok se han llenado de fotos y vídeos en los que usuarios de medio mundo muestran cómo han decorado la parte trasera del iPhone con pegatinas. Hay diseños minimalistas, otros recargados hasta el extremo y propuestas de todo tipo que convierten el teléfono en un objeto mucho más personal. Y lo curioso es que esta tendencia, lejos de ser algo meramente espontáneo, ha acabado recibiendo un empujón nada discreto por parte de la propia Apple.

Del módulo de cámaras polémico a icono personalizable

Desde que se filtró el diseño de los iPhone 17 Pro, el nuevo módulo de cámaras dio mucho que hablar. Su tamaño y su abultado relieve hicieron que muchos usuarios se preguntasen por qué Apple apostaba por una pieza tan grande en la parte trasera. Más tarde se supo que allí se integra el nuevo sistema de cámara de vapor, pensado para mejorar el rendimiento y la refrigeración.

Ese módulo, que en un principio algunos vieron casi como un problema estético, se ha convertido ahora en una oportunidad para la personalización. La superficie disponible alrededor de las lentes y en el resto de la trasera da juego para colocar stickers de distintas formas y tamaños, desde pequeños detalles discretos hasta composiciones que cubren casi todo el espacio disponible.

Durante los primeros meses de vida de estos modelos, lo que más se comentaba eran las posibles marcas, rayones o cambios de color en la zona de las cámaras. Ahora, el foco ha cambiado por completo: lo que se mira es qué tipo de pegatinas lleva cada uno y cómo consigue diferenciar su iPhone del resto.

En redes circulan desde fotos con un solo sticker estratégicamente colocado hasta auténticos collages. Muchos usuarios juegan con el propio diseño de las cámaras, integrando las lentes en la ilustración de la pegatina o creando composiciones que parecen casi una funda ilustrada hecha a medida.

Este giro de percepción ilustra cómo, en muy poco tiempo, un elemento controvertido del diseño industrial puede transformarse en un punto fuerte para que cada persona exprese su estilo. Lo que antes se veía como “bulto” ahora es un espacio creativo más.

Una forma de personalizar el iPhone barata, sencilla y muy viral

Uno de los motivos de que esta moda haya explotado tan rápido es que se trata de una personalización extremadamente barata. Cualquier persona puede comprar pegatinas por muy poco dinero en plataformas como AliExpress y otras tiendas online, donde abundan packs con decenas de diseños por unos pocos euros.

Además, no solo se venden los clásicos stickers sueltos. Cada vez hay más fundas para iPhone que ya incluyen pegatinas integradas o diseños impresos que imitan este efecto, pensadas específicamente para encajar con el módulo de cámaras de los modelos Pro. Para quien no quiera complicarse demasiado, es una forma rápida de subirse a la tendencia.

El auge de esta moda también se entiende en un contexto donde la personalización de los dispositivos ya era una costumbre asentada. Desde hace años, muchos usuarios modifican fondos de pantalla, iconos de apps y tipos de fundas para dar un toque diferente a su iPhone. Las pegatinas en la parte trasera llegan como un paso más dentro de esta misma lógica.

Otro factor clave es que, en un mercado en el que casi todos los smartphones se parecen, cualquier detalle visual que sirva para distinguir uno de otro gana relevancia. Las pegatinas permiten que dos teléfonos idénticos en especificaciones se perciban como productos completamente distintos en el día a día.

Todo esto ha hecho que la tendencia se vuelva particularmente atractiva entre los usuarios más jóvenes, muy presentes en redes, donde la estética y la capacidad de enseñar algo “diferente” juegan un papel fundamental. En este sentido, el iPhone pasa a ser casi un accesorio de moda más, al nivel de unas zapatillas o una mochila.

Apple entra en escena y amplifica la tendencia

Lo que empezó como una ocurrencia de algunos usuarios pronto llamó la atención de Apple. La compañía ha llegado a mostrar iPhone con stickers en un anuncio emitido en Corea del Sur, dando así una especie de respaldo indirecto a esta forma de personalización. No es algo habitual que el fabricante enseñe su móvil cubierto de pegatinas en campañas oficiales, pero en esta ocasión lo ha hecho.

Que Apple dé este tipo de visibilidad a la tendencia no es, en realidad, tan extraño si se tiene en cuenta el historial de la marca. Desde hace años promueve la idea de que sus productos pueden adaptarse a la personalidad de cada usuario, ya sea mediante grabados en los dispositivos o con series especiales de accesorios.

Ejemplos claros son los AirPods y los AirTag, que se pueden encargar con grabados personalizados desde la propia web de Apple, ya sea con emojis, iniciales o pequeños textos. También se han visto ediciones especiales de estuches, correas y otros complementos que refuerzan esta filosofía.

El hecho de que los stickers aparezcan ahora en material promocional y que se hable de ellos en anuncios oficiales abre la puerta a que la moda traspase fronteras y termine consolidándose en mercados como Europa o España. Aunque por ahora el foco se haya puesto en Corea del Sur, es probable que el eco en redes sociales haga el resto.

Queda la incógnita de si Apple llegará a ofrecer, en algún momento, pegatinas o carcasas propias directamente pensadas para el módulo de cámaras o si mantendrá esta tendencia como algo más espontáneo y nacido de la comunidad. Por el momento, la compañía se ha limitado a amplificar la idea sin entrar a comercializar sus propios stickers específicos.

¿Moda pasajera o una nueva forma de entender el iPhone?

Como ocurre con casi todas las tendencias que nacen en redes sociales, no está claro si poner pegatinas en la parte trasera del iPhone será algo duradero o acabará olvidándose dentro de unos meses. Hay quien lo ve como una simple moda estética y quien considera que forma parte de una evolución natural en la forma de relacionarnos con los dispositivos.

En países como Corea del Sur ya se empieza a notar una adopción masiva, con muchos usuarios de iPhone 17 Pro y 17 Pro Max mostrando orgullosos sus diseños llenos de stickers. Si se mantiene el empuje de las redes y siguen apareciendo nuevos accesorios, es probable que la práctica se extienda también entre usuarios europeos.

En España, donde las fundas personalizadas, los protectores con dibujos y los cambios de iconos en iOS han tenido bastante éxito, no sería raro que el módulo de cámaras se convierta en la próxima zona de experimentación. Además, el coste reducido de esta personalización hace que cualquiera pueda probar, equivocarse y cambiar de estilo sin un gran desembolso.

Más allá de cuánto dure esta fiebre, lo cierto es que refuerza una idea que Apple lleva tiempo alimentando: el iPhone no es solo una herramienta tecnológica. También es un objeto que acompaña al usuario a diario y que, como tal, muchos quieren que refleje algo de su identidad, gustos o intereses.

Al final, el valor práctico de pegar stickers en la trasera es nulo, pero el valor expresivo puede ser grande. Para muchos, que el móvil tenga un toque único es tan importante como que haga buenas fotos o tenga buena batería, así que esta corriente encaja con una visión más emocional del dispositivo.

Ventajas y riesgos de llenar la trasera del iPhone de pegatinas

Entre los puntos positivos, lo primero que destaca es la relación entre bajo coste y alto impacto visual. Con muy poco dinero se puede transformar por completo el aspecto del iPhone, algo difícil de conseguir solo con una funda genérica.

También suma el hecho de que la oferta de pegatinas es casi inagotable: desde diseños minimalistas y elegantes hasta ilustraciones llamativas, referencias a series, memes o artistas. Cada usuario puede encontrar fácilmente un estilo que encaje con su forma de ser, sin necesidad de recurrir a productos oficiales más caros.

Sin embargo, no todo son ventajas. Uno de los principales inconvenientes tiene que ver con la retirada de las pegatinas una vez nos cansamos de ellas. Quitar un sticker bien pegado en la parte trasera del iPhone no siempre es sencillo, y hacerlo con prisas puede incrementar el riesgo de arañar el material.

Para minimizar problemas, conviene usar las uñas o herramientas que no sean metálicas ni demasiado punzantes, e ir levantando la pegatina con cuidado. Aquí influye también la calidad del adhesivo: las pegatinas muy baratas pueden dejar más residuos de pegamento que aquellas algo mejor fabricadas.

El otro gran punto a tener en cuenta es precisamente ese rastro de adhesivo. Aunque no siempre se ve a simple vista, puede dejar una especie de velo que enturbia el acabado de la trasera. En estos casos se recomienda limpiar con un papel suave ligeramente humedecido en agua caliente, sin usar productos agresivos que puedan dañar el material.

Además, hay que recordar que parte de las críticas iniciales al módulo de cámaras de los iPhone 17 Pro tenían que ver con su sensibilidad a rayones y posibles cambios de tono. Cubrir esa zona con pegatinas no la protege necesariamente; de hecho, al ponerlas y quitarlas, se puede forzar más la superficie si no se hace con cuidado.

Un gesto estético que refuerza el vínculo con el dispositivo

Más allá de lo vistoso que resulte ver un iPhone lleno de dibujos o frases, esta tendencia pone sobre la mesa algo que va más allá de la pura decoración. Para muchos usuarios, personalizar la parte trasera del móvil es una forma de apropiarse del dispositivo, de hacerlo suyo frente a millones de unidades idénticas que circulan por el mundo.

Este tipo de gestos encajan con una corriente general en la tecnología: la de pasar de aparatos fríos y neutros a objetos que, sin dejar de ser herramientas, tienen también un componente emocional y expresivo. El iPhone se usa para trabajar, comunicarse, jugar o crear contenido, pero a la vez es un elemento visible en el día a día, casi un complemento más.

Que Apple no haya frenado esta moda, sino que incluso la haya impulsado en algunas campañas, indica que la compañía entiende el valor que tiene para sus clientes. Desde los grabados de AirPods y AirTag hasta las distintas combinaciones de correas en el Apple Watch, la marca lleva tiempo enviando el mensaje de que está bien adaptar sus productos a cada persona.

En este sentido, las pegatinas en la parte trasera del iPhone son solo una vuelta de tuerca más. Quien quiera seguir con un diseño limpio y sin añadidos puede hacerlo; quien prefiera llenar el módulo de cámaras de stickers también tiene vía libre. La clave está en que el usuario sienta que el dispositivo le representa.

Visto todo lo anterior, parece claro que esta fiebre por pegar stickers en el módulo de cámaras de los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max no es un simple capricho puntual: combina un coste muy bajo, mucha libertad creativa, el altavoz de las redes sociales y cierta bendición por parte de Apple. Si a eso se suma el interés constante por diferenciarse en un mercado saturado, no sorprende que, cada vez más, veamos iPhone cuya parte trasera cuenta una historia propia a base de pegatinas.