Si utilizas ChatGPT u otras aplicaciones oficiales de OpenAI en tu Mac, toca revisar si las tienes al día. La compañía ha lanzado un aviso dirigido a los usuarios de macOS para que actualicen cuanto antes sus apps, no por un fallo confirmado, sino como medida de precaución ante un posible riesgo de seguridad.

El movimiento se enmarca en una estrategia de prevención frente a amenazas que pueden aprovechar software de terceros. Aunque OpenAI insiste en que no hay pruebas de accesos no autorizados ni de cambios en sus programas, ha decidido reforzar la forma en la que se certifica que las aplicaciones que instalas en macOS son realmente las suyas.

Qué ha pasado con ChatGPT y las apps de OpenAI en Mac

Todo este aviso parte de un incidente más amplio en la industria tecnológica relacionado con Axios, una herramienta de desarrollo externa que OpenAI empleaba dentro de sus procesos. No se trata de un componente visible para el usuario, sino de una pieza interna que forma parte de la cadena de desarrollo del software.

Tras detectarse ese problema en Axios, OpenAI ha revisado su propia exposición y ha concluido que, por prudencia, debía revisar y reforzar su sistema de certificación de apps para macOS. Es decir, el mecanismo que le dice al sistema operativo de Apple que una aplicación es legítima y que procede realmente de OpenAI.

En su comunicación, la compañía explica que ha identificado el riesgo en relación con esa herramienta de terceros, pero subraya que no ha visto indicios de que se haya accedido a datos de usuarios, de que sus sistemas internos hayan sido vulnerados o de que se hayan modificado versiones de sus aplicaciones.

Pese a esa ausencia de evidencias de ataque directo, OpenAI prefiere no esperar y opta por adelantarse a escenarios en los que alguien pudiera intentar distribuir aplicaciones falsas para Mac haciéndose pasar por versiones oficiales de ChatGPT, Codex, Atlas o Codex CLI.

Qué aplicaciones para Mac están afectadas

El aviso no se limita a ChatGPT. OpenAI pide a los usuarios de macOS que actualicen todas sus aplicaciones oficiales de escritorio publicadas para el sistema de Apple que forman parte de este entorno:

ChatGPT para macOS , la app de escritorio más popular para acceder al asistente de IA.

, la app de escritorio más popular para acceder al asistente de IA. Codex , enfocada a tareas de programación asistida.

, enfocada a tareas de programación asistida. Atlas , herramienta de trabajo y productividad integrada con modelos de OpenAI.

, herramienta de trabajo y productividad integrada con modelos de OpenAI. Codex CLI, orientada a desarrolladores y uso desde la línea de comandos.

En todos los casos, el mensaje es el mismo: actualizar a la versión más reciente disponible para que macOS valide correctamente los nuevos certificados de seguridad que la empresa está aplicando a sus aplicaciones.

El cambio impacta sobre todo en quienes utilizan estas herramientas en entornos profesionales o educativos en Europa y España, donde ChatGPT y Codex se han incorporado con rapidez a flujos de trabajo, desarrollo de software y gestión de contenidos.

Por qué OpenAI insiste en que actualices en macOS

La clave del aviso está en la manera en la que macOS se encarga de verificar la autenticidad del software que se instala en el sistema. Apple utiliza certificados digitales y firmas criptográficas para comprobar que una aplicación procede del desarrollador que dice ser y que no ha sido alterada.

Si esos certificados cambian, se revocan o dejan de considerarse válidos, las versiones antiguas de una app pueden quedarse sin esa capa de confianza. Y en ese momento se abre la puerta a posibles intentos de suplantación: una aplicación maliciosa puede intentar hacerse pasar por la original si el usuario no presta atención a la procedencia real del archivo o del instalador.

Para evitar que un problema con Axios o con cualquier otro componente externo termine derivando en un agujero en la distribución del software, OpenAI ha decidido renovar los certificados de sus apps de escritorio. Ese proceso obliga a que los usuarios descarguen e instalen versiones firmadas con los nuevos certificados.

Este tipo de maniobra no implica que haya habido un ataque confirmado, pero sí refleja un enfoque cada vez más extendido en el sector tecnológico: actuar rápido ante cualquier duda razonable y bloquear de raíz posibles vectores de ataque relacionados con la cadena de suministro del software.

Especialmente en aplicaciones de inteligencia artificial que gestionan información sensible o integran funciones de autenticación, una simple sospecha sobre la validez de la firma ya es motivo suficiente para forzar una actualización general.

Qué pasa si no actualizas ChatGPT y el resto de apps

OpenAI ha fijado un calendario bastante claro. La empresa ha comunicado que, a partir del 8 de mayo, las versiones antiguas de ChatGPT, Codex, Atlas y Codex CLI para Mac podrían dejar de funcionar con normalidad si no se han actualizado a tiempo.

En la práctica, esto significa que quienes mantengan instaladas ediciones desactualizadas pueden encontrarse con que la app deja de abrir, muestra errores de validación o simplemente se bloquea el acceso por no cumplir con los requisitos de certificación actuales.

Para muchos usuarios domésticos, la actualización será automática si tienen activadas las opciones correspondientes en la Mac App Store o en el propio sistema. Aun así, el consejo de la compañía es comprobar manualmente que se está usando la última versión, sobre todo en equipos de trabajo donde la interrupción del servicio puede resultar un problema.

En contextos profesionales en España y Europa, donde ChatGPT y Codex se han convertido en parte del día a día de desarrolladores, periodistas, departamentos de marketing o estudios de diseño, no actualizar podría suponer quedarse de repente sin una herramienta clave en mitad de la jornada.

A nivel técnico, el cambio también sirve para cortar de raíz la posibilidad de que ciertas compilaciones antiguas sigan circulando fuera de los canales oficiales, algo que en ocasiones se ve en entornos corporativos con imágenes de sistemas que se clonan sin revisar el estado de todas las aplicaciones.

Cómo comprobar y actualizar ChatGPT en tu Mac

El proceso para asegurarte de que tienes la versión correcta de ChatGPT y del resto de aplicaciones de OpenAI en Mac es relativamente sencillo, aunque conviene hacerlo con un mínimo de orden para evitar confusiones con instaladores antiguos o archivos descargados de sitios no oficiales.

En primer lugar, es importante revisar desde dónde instalaste en su día la app de ChatGPT: si fue desde la Mac App Store, desde la web de OpenAI o a través de un instalador externo. Lo recomendable, tanto ahora como en el futuro, es apoyarse en los canales oficiales.

A partir de ahí, los pasos generales para usuarios en España y el resto de Europa pasan por:

Abrir la Mac App Store y comprobar en la pestaña de Actualizaciones si aparece ChatGPT o cualquiera de las apps de OpenAI pendientes de actualizar.

y comprobar en la pestaña de Actualizaciones si aparece ChatGPT o cualquiera de las apps de OpenAI pendientes de actualizar. En caso de haber instalado la app desde la web de OpenAI, acceder a la página oficial , descargar el instalador más reciente para macOS y sustituir la versión antigua.

, descargar el instalador más reciente para macOS y sustituir la versión antigua. Evitar descargar supuestas versiones de ChatGPT para Mac desde páginas de terceros, foros o enlaces sospechosos , aunque prometan funciones adicionales.

, aunque prometan funciones adicionales. Reiniciar la aplicación y, si es necesario, reiniciar también el sistema para asegurarse de que la nueva certificación se aplica correctamente.

Una vez completado el proceso, conviene verificar en el menú de la propia app (en el apartado «Acerca de») que la versión instalada corresponde a la última publicada por OpenAI. Esto ayuda a descartar que todavía estés utilizando una compilación antigua con certificados previos.

Si se utiliza ChatGPT en varios equipos dentro de una misma oficina o centro educativo, puede ser buena idea coordinar con el responsable de IT para programar la actualización en todos los Mac a la vez y evitar que queden máquinas rezagadas con versiones obsoletas.

Un caso más de seguridad preventiva en el software de IA

El aviso de OpenAI llega en un contexto en el que las grandes tecnológicas, tanto en Europa como a nivel global, están bajo una presión creciente en materia de seguridad y protección de datos. Las aplicaciones de inteligencia artificial se han convertido en piezas centrales en empresas, administraciones y usuarios particulares, lo que multiplica el impacto de cualquier incidente.

En este escenario, se ha impuesto un modelo de actuación que prioriza la reacción temprana incluso cuando no hay pruebas de un ataque consumado. Es decir, se prefiere obligar a todos los usuarios a actualizar y renovar certificados antes de que alguien pueda intentar explotar una debilidad potencial.

El caso de Axios, la herramienta de terceros implicada en el incidente más amplio, ilustra cómo la cadena de suministro del software se ha vuelto especialmente compleja: muchas aplicaciones modernas dependen de librerías y servicios externos que, si fallan o se ven comprometidos, pueden tener un efecto dominó sobre el resto del ecosistema.

Para compañías como OpenAI, que manejan modelos avanzados y servicios que se integran en navegadores, sistemas operativos y herramientas de trabajo, esto supone tener que vigilar no solo su propio código, sino también el de todos esos componentes auxiliares. De ahí que, ante cualquier sospecha relacionada con un proveedor externo, se decida blindar certificados y revisar el proceso de distribución en plataformas como macOS.

En paralelo, los usuarios finales, ya estén en España o en cualquier otro país europeo, se ven cada vez más obligados a mantener hábitos digitales básicos de seguridad, entre los que destaca mantener actualizado todo el software sensible, especialmente el que se conecta a servicios en la nube o maneja contenido privado.

En conjunto, la decisión de OpenAI de forzar la actualización de ChatGPT y el resto de sus aplicaciones para Mac confirma hasta qué punto la seguridad se ha convertido en una parte inseparable de la experiencia de uso. Aunque no haya filtraciones confirmadas ni intrusiones visibles, la compañía opta por reforzar certificados, exigir versiones recientes y apoyarse en los mecanismos de validación de macOS para minimizar riesgos y asegurarse de que lo que llega al escritorio del usuario es exactamente el software que dice ser.