El iPhone 17 Pro Max se ha colado en un ranking poco habitual para Apple: el de los teléfonos más intercambiados y revendidos del momento. Hablamos de un modelo recién llegado al mercado, con un precio elevado y que, en teoría, la mayoría de usuarios debería conservar durante años, pero las cifras apuntan a un comportamiento muy distinto.

Lejos de ser una señal de rechazo masivo, los datos de las principales plataformas de recompra apuntan a un fenómeno más complejo. El último tope de gama de la marca mantiene tan bien su valor que se ha convertido casi en una especie de “activo tecnológico” que se compra, se disfruta unos meses y se canjea antes de que se deprecie demasiado, algo que encaja con la realidad económica de muchos usuarios en España y Europa.

El iPhone 17 Pro Max, líder entre los móviles más intercambiados

Los informes de servicios de recompra y comparadores de precios señalan que el iPhone 17 Pro Max se ha convertido en el smartphone más intercambiado en los programas de trade-in. Dentro del listado de los 20 móviles que más se entregan para vender o cambiar, este modelo concentra alrededor del 11,5 % de todos los intercambios, una cuota muy llamativa teniendo en cuenta que lleva poco tiempo en el mercado.

Conviene matizar que ese top-20 solo reúne en torno al 47 % del volumen total de intercambios, de modo que el peso real del 17 Pro Max sobre todo el mercado es menor. Aun así, sigue siendo el teléfono concreto que más aparece en estas operaciones, por delante de modelos como iPhone 15 Pro Max o iPhone 14 Pro Max, que hasta ahora solían dominar estas estadísticas.

Lo que rompe todos los esquemas es que la mayoría de dispositivos intercambiados son prácticamente nuevos. Algunas plataformas hablan de que cerca del 86 % de las unidades de iPhone 17 Pro Max se catalogan como “mint” o “muy buen estado”. Es decir, no se trata de teléfonos exprimidos durante años, sino de terminales con pocos meses de uso y un desgaste mínimo.

Tradicionalmente, los rankings de móviles más presentes en el mercado de segunda mano estaban copados por terminales de dos o tres años —series iPhone 13, iPhone 14 o iPhone 15, junto con algunos Android veteranos— que los usuarios entregaban al renovar. En esta ocasión, que un modelo tan reciente lidere la lista indica que algo está cambiando en la forma de consumir gama alta.

Un tope de gama que pierde menos valor que sus predecesores

La explicación más repetida por los analistas es sencilla: el iPhone 17 Pro Max se deprecia menos y más despacio que las generaciones anteriores. Datos de firmas especializadas en reventa como SellCell apuntan a que este modelo ha perdido en torno a un 25,4 % de su valor en los primeros 145 días desde su salida a la venta.

En el mismo intervalo de tiempo, el iPhone 16 Pro Max llegó a depreciarse alrededor de un 32,5 %. Esa diferencia se traduce en que, al cabo de unos meses, quien decide vender un 17 Pro Max puede obtener decenas de euros (o cerca de 90-100 dólares) más que con la generación anterior en condiciones similares de uso y estado. Para muchos bolsillos europeos, ese margen es clave.

Este comportamiento no es totalmente nuevo en el ecosistema de Apple, pero el rendimiento del 17 Pro Max destaca incluso dentro de la propia gama. El dispositivo mantiene mejor su cotización que otros modelos Pro Max previos, lo que refuerza la sensación de que “sale bueno” también desde el punto de vista financiero, no solo en el plano técnico.

Además, la presencia del terminal en el mercado no deja de crecer: su cuota dentro de los programas de intercambio habría pasado de alrededor del 5,1 % a finales de noviembre a cifras cercanas al 7,7 % a principios de año y hasta rozar el 9,5-11,5 % en los últimos recuentos. Es decir, cada vez hay más unidades circulando en el canal de segunda mano, sin que eso implique un desplome del interés por el modelo nuevo.

Todo esto convive con otro dato revelador: el iPhone 17 Pro Max sigue situado entre los teléfonos más vendidos del mundo. Se vende mucho como nuevo, se intercambia mucho casi nuevo y, aun así, el mercado es capaz de absorberlo en sus distintas fases, tanto en España y Europa como a nivel internacional. Las cifras globales de ventas apoyan esa demanda.

Motivos económicos, estrategia personal y expectativas del usuario

Ver que tantos usuarios se desprenden de un móvil caro y reciente podría hacer pensar en un problema de calidad o en una decepción generalizada. Sin embargo, los propios datos y las opiniones recogidas por medios especializados apuntan en sentido contrario: el iPhone 17 Pro Max se vende porque funciona bien y mantiene su valor, no porque dé fallos graves.

En un contexto como el europeo, donde la inflación y el aumento del coste de la vida siguen pesando sobre los presupuestos domésticos, muchas personas utilizan este tipo de terminales como una forma de “guardar” parte de su dinero. Lo compran, lo usan unos meses y, si la economía se complica o cambian las prioridades, lo canjean por una cantidad todavía alta que ayuda a equilibrar cuentas.

Entre las razones que señalan los analistas y las propias plataformas de intercambio destacan varios perfiles:

Usuarios que buscan recuperar liquidez aprovechando el buen valor residual del 17 Pro Max, ya sea para rebajar deudas, reducir cuotas de financiación o simplemente disponer de más margen de gasto.

aprovechando el buen valor residual del 17 Pro Max, ya sea para rebajar deudas, reducir cuotas de financiación o simplemente disponer de más margen de gasto. Compras impulsivas del modelo más caro que, pasado el primer entusiasmo, no se ven del todo justificadas frente a un iPhone 17 Pro, un 17 estándar o incluso un 16 Pro Max, que siguen siendo muy capaces.

que, pasado el primer entusiasmo, no se ven del todo justificadas frente a un iPhone 17 Pro, un 17 estándar o incluso un 16 Pro Max, que siguen siendo muy capaces. Amantes de la tecnología, creadores de contenido e influencers que renuevan móvil con frecuencia y dependen de una alta cotización de segunda mano para que el cambio les salga a cuenta.

que renuevan móvil con frecuencia y dependen de una alta cotización de segunda mano para que el cambio les salga a cuenta. Consumidores que no perciben un salto tan grande respecto a su iPhone anterior y prefieren vender pronto para minimizar la pérdida, en lugar de esperar uno o dos años más.

A todo ello se suma cierto desajuste de expectativas en el apartado de software. La revisión estética de iOS (incluido el polémico Liquid Glass de la interfaz) y las promesas de nuevas funciones de Apple Intelligence han generado opiniones encontradas. Hay quienes consideran que los cambios son demasiado agresivos, otros los ven insuficientes y, en muchos casos, algunas funciones de IA ni siquiera han llegado todavía a todos los mercados europeos.

Este panorama no parece haber provocado un rechazo masivo, pero sí ha podido influir en quienes esperaban una revolución más marcada en el uso diario. Cuando la experiencia no encaja al cien por cien con lo que uno imaginaba al pagar el precio de lanzamiento, la opción de vender el móvil mientras sigue bien valorado resulta, para muchos, bastante lógica.

¿Cansancio con el formato Max y cambios de modelo?

Al margen de las cifras, en comunidades de usuarios y foros especializados circula otra hipótesis: parte del público estaría replanteándose su relación con los modelos “Max”. Año tras año, estas versiones se han mantenido como las más grandes, pesadas y caras de la familia iPhone.

Hay usuarios que, tras convivir unos meses con el 17 Pro Max, reconocen que el tamaño y el peso terminan pasando factura en el día a día. La pantalla grande es un lujo para ver series, jugar o trabajar, pero puede resultar menos práctica para quienes usan el móvil de forma intensiva fuera de casa o simplemente prefieren algo más manejable en el bolsillo.

En este contexto, muchas de las operaciones de trade-in se traducen en un cambio dentro del propio catálogo de Apple. No son pocos los que venden su 17 Pro Max para pasar a un iPhone 17 Pro o a un iPhone 17 “a secas”, buscando un equilibrio mejor entre prestaciones, precio y comodidad física.

También se da el caso contrario: quienes aprovechan el buen precio de reventa para bajar a un modelo anterior, como un 16 Pro Max o un 15 Pro, reduciendo bastante el coste total de la operación. Para usuarios que no notan una diferencia abismal en cámara, rendimiento o autonomía, este movimiento tiene bastante sentido.

En menor medida, los informes reflejan cambios de ecosistema hacia Android de gama alta, con terminales como los Galaxy S de última generación asomando en las listas de intercambios. Aun así, el grueso de los móviles que se entregan y se vuelven a comprar sigue siendo iPhone, y quienes salen del ecosistema son todavía minoría frente a los que se quedan dentro.

El papel del mercado de segunda mano y la visión de Apple

Desde fuera, puede dar la sensación de que liderar la estadística de móviles más intercambiados es una mala noticia para Apple. Sin embargo, si se mira desde el punto de vista del negocio, la lectura es bastante diferente.

Para la compañía, lo primero es que el producto se venda: el iPhone 17 Pro Max se coloca bien en el canal oficial y, después, vuelve a cambiar de manos con bastante facilidad. Eso implica que hay demanda tanto en el segmento de estreno como en el de reacondicionados, lo que mantiene al dispositivo muy vivo dentro del ecosistema.

Además, el hecho de que el iPhone conserve mejor su valor que buena parte de la competencia Android supone una ventaja competitiva clara en mercados como el europeo. Quien se plantea gastar una cantidad importante en un smartphone sabe que, en caso de apuro o de cambio de idea, podrá recuperar una parte razonable del dinero. Esa percepción de “seguridad” anima a seguir apostando por la marca.

Donde sí se abre un debate es en el ciclo de renovación y en la estrategia de producto a medio plazo. Si los usuarios perciben que las mejoras anuales son más bien incrementales, la tentación de comprar el último modelo, probarlo unos meses y revenderlo aprovechando el alto valor de recompra puede consolidarse como hábito.

Analistas del sector señalan que futuras generaciones como los hipotéticos iPhone 18 Pro y 18 Pro Max tendrán el reto de ofrecer cambios más tangibles en aspectos como la cámara, la autonomía, la integración de la inteligencia artificial o incluso el diseño, sin elevar aún más los precios. De lo contrario, el patrón de uso intensivo a corto plazo y venta temprana podría repetirse, sobre todo en un entorno de saturación del mercado.

Mientras tanto, Apple sigue cumpliendo su objetivo principal: mantener muchos iPhone en circulación, ya sea nuevos o reacondicionados, y atar a esos usuarios a su ecosistema de servicios y accesorios. Desde esa óptica, que el 17 Pro Max sea el móvil más intercambiado no tiene por qué ser un problema inmediato, aunque obligue a la marca a observar con lupa la fidelidad a largo plazo.

En conjunto, el caso del iPhone 17 Pro Max como móvil más intercambiado del momento dibuja un nuevo tipo de relación entre los usuarios y la gama alta: ya no se trata solo de comprar el modelo más avanzado y aguantar con él hasta que “muera”, sino de gestionar cuánto vale, cuánto tiempo compensa usarlo y cuándo es mejor transformarlo de nuevo en dinero. En este juego, Apple sigue bien posicionada en Europa y España, pero con un público cada vez más atento a la combinación de precio, prestaciones y valor de reventa que ofrece cada nueva generación.