Apple ha ajustado el funcionamiento de la sincronización de redes Wi‑Fi entre iPhone y Apple Watch en la Unión Europea con las nuevas betas de iOS 26.2 y watchOS 26.2. El cambio hace que el reloj dejará de recibir automáticamente, en el primer emparejamiento, el historial de redes guardadas en el iPhone. El cambio, que afecta a usuarios de España y resto de la UE, responde a los requisitos de interoperabilidad de la Ley de Mercados Digitales (DMA). La novedad introduce un modelo más limitado: las redes solo se compartirán cuando el iPhone y el Apple Watch estén juntos y el iPhone se conecte primero.

Qué cambia con iOS 26.2 en la UE

Hasta ahora, al configurar un Apple Watch nuevo, el reloj recibía de forma privada todo el historial de redes Wi‑Fi del iPhone, lo que evitaba teclear contraseñas en la muñeca. Ese intercambio seguía un diseño de extremo a extremo entre dispositivos del usuario, sin que Apple viera ni almacenara los datos.

Con iOS 26.2 en la Unión Europea, esa copia inicial del historial deja de ocurrir. En su lugar, la información de Wi‑Fi se compartirá caso por caso, siempre que iPhone y Apple Watch estén juntos y el iPhone establezca la conexión a esa red.

Por tanto, y con este nuevo cambio, funcionará de la siguiente manera en función de las redes nuevas o antiguas que tengamos en nuestro iPhone:

Red conocida: si llevas iPhone y Apple Watch, al conectarse el iPhone la red se compartirá al reloj. Si solo llevas el Apple Watch, tendrás que introducir la contraseña en el reloj.

si llevas iPhone y Apple Watch, al conectarse el iPhone la red se compartirá al reloj. Si solo llevas el Apple Watch, tendrás que introducir la contraseña en el reloj. Nueva red : conecta primero el iPhone; estando ambos juntos, el Apple Watch recibirá el nombre y la clave en ese momento.

: conecta primero el iPhone; estando ambos juntos, el Apple Watch recibirá el nombre y la clave en ese momento. Wi‑Fi de casa : cuando el iPhone se conecte por primera vez tras emparejar el reloj, compartirá la red con el Apple Watch.

: cuando el iPhone se conecte por primera vez tras emparejar el reloj, compartirá la red con el Apple Watch. Estancia temporal (hotel o alquiler vacacional): conecta el iPhone y, con ambos dispositivos a mano, esa red se sincronizará al reloj.

La esencia es que ya no hay acceso al historial completo en el emparejamiento inicial en la UE; la sincronización sucede de forma puntual y en proximidad.

Motivo del cambio: LMD e interoperabilidad

La Ley de Mercados Digitales de la Unión Euoropea exige que las funciones de interoperabilidad estén disponibles para terceros en condiciones equivalentes a las de los productos del propio fabricante. Si Apple mantuviera la copia masiva del historial, se vería presionada a ofrecer ese mismo acceso a accesorios de terceros.

Apple argumenta que no puede garantizar cómo tratarían esos datos otros fabricantes: una lista de redes Wi‑Fi puede revelar hábitos, lugares visitados o intereses. Como Apple no recibe ni almacena esas claves (el intercambio es privado, de dispositivo a dispositivo), abrir esa puerta a terceros podría derivar en usos distintos a los previstos por el usuario.

Con iOS 26.2 en la UE, cuando emparejes un accesorio como unas gafas inteligentes de terceros, tu historial de Wi‑Fi no se compartirá. Solo se transmitirá información de redes nuevas a las que te conectes con el iPhone, y únicamente si el accesorio está contigo en ese momento. Como hemos dicho, esta limitación busca evitar que fabricantes externos reciban un volcado completo de redes previamente usadas, reduciendo el riesgo de perfiles de comportamiento a partir de ubicaciones o rutinas.