Muchos propietarios de iPhone en España y en el resto de Europa se han encontrado con la misma situación tras instalar una nueva versión de iOS: la batería vuela mucho más rápido que antes. El móvil que antes aguantaba sin problemas todo el día empieza a pedir el cargador a media tarde, y las quejas se multiplican en redes sociales, foros y grupos de mensajería.

Esa sensación lleva a algunos usuarios a pensar que la actualización «rompe» el dispositivo, o incluso a sospechar que se trata de una estrategia para que los modelos antiguos se queden cortos de autonomía y toque renovar o plantearse cambiar la batería. Sin embargo, la propia Apple insiste en que, en la mayoría de casos, no estamos ante un fallo permanente, sino ante una fase de adaptación normal del sistema que tiene fecha de caducidad.

Por qué el iPhone consume más batería nada más actualizar iOS

Según la explicación oficial de Apple, tras instalar una gran actualización el iPhone entra en una especie de «modo trabajo intensivo» durante los primeros días. El sistema inicia una serie de tareas en segundo plano que el usuario no ve, pero que exigen bastante al procesador y, por tanto, a la batería.

La tarea más importante es la reindexación de datos. iOS tiene que volver a organizar y catalogar todos los archivos del teléfono: aplicaciones, documentos, contactos, correos, mensajes, fotos y vídeos. Este proceso es clave para que funciones como la búsqueda de Spotlight sigan siendo rápidas y encuentren todo al instante.

En la práctica, el sistema recorre todo el contenido del iPhone como si ordenase de nuevo una biblioteca entera desde cero. Cada elemento se analiza y se vuelve a etiquetar para que sea localizable después en milésimas de segundo. Mientras dura este escaneo, el procesador trabaja a más ritmo incluso cuando parece que el móvil está en reposo, lo que se traduce en un gasto energético bastante más alto de lo habitual.

A eso se suma el comportamiento de apps integradas como Fotos. Tras la actualización, la aplicación realiza su propio análisis de la galería para reconocer caras, objetos, mascotas o lugares, generar recuerdos automáticos y mejorar la búsqueda de imágenes. Si el usuario acumula miles de fotos y vídeos, este trabajo puede alargarse horas o incluso días, manteniendo la actividad del procesador y aumentando el consumo.

Además, servicios del sistema como iCloud vuelven a sincronizar y optimizar parte de la información, y las bases de datos internas de apps como Mail, Notas o Mensajes se reordenan para adaptarse a las novedades de iOS. El conjunto de todas estas tareas forma esa fase de «asentamiento» del sistema en la que la batería suele sufrir.

Un comportamiento temporal: qué dice Apple sobre la duración de esta fase

Apple reconoce en su documentación de soporte que, tras una actualización importante, es normal que el consumo de batería aumente durante un periodo de entre 48 y 72 horas. La compañía recalca que ese comportamiento no debe tomarse como el nuevo estándar de autonomía del dispositivo.

Durante esa ventana de tiempo, iOS está terminando de crear nuevos índices, ajustando cachés y completando análisis internos. Una vez finalizados, el procesador deja de estar tan ocupado y la batería tiende a volver a valores similares a los de antes de actualizar, e incluso en algunos casos puede mejorar gracias a optimización energética incluida en la nueva versión.

Mientras dura ese proceso, también es habitual notar un ligero aumento de temperatura en el iPhone, sobre todo cuando está conectado a la corriente o descargando datos por Wi‑Fi. Ese calentamiento moderado se considera normal mientras el sistema termina de «ponerse al día» tras el cambio de versión.

Si pasado ese plazo de dos o tres días el consumo sigue siendo claramente más alto que antes, entonces sí merece la pena investigar, porque puede haber otros factores implicados: batería degradada, apps mal optimizadas o incluso algún bug puntual de la actualización que Apple tenga que corregir.

El papel de las nuevas funciones de inteligencia artificial

Las últimas versiones de iOS han ido incorporando cada vez más herramientas basadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Bajo nombres como Apple Intelligence o funciones inteligentes de Siri, el sistema añade capacidades avanzadas que, en muchos casos, se ejecutan directamente en el dispositivo para proteger la privacidad del usuario.

Frente a otras soluciones que dependen de servidores en la nube, Apple apuesta por que gran parte del procesamiento se haga en el propio iPhone. Eso significa que tareas como generar emojis personalizados (Genmoji), interpretar el contexto de lo que hay en pantalla, sugerir acciones, resumir texto o transcribir audio en tiempo real se calculan localmente, tirando del procesador y del Neural Engine.

Tras una actualización que activa o amplía este tipo de funciones, el sistema necesita un periodo inicial de preparación en el que realiza una especie de «entrenamiento» con los datos del usuario. Durante ese tiempo, la IA analiza patrones de uso, organiza la información que necesitará y se ajusta para ofrecer respuestas más rápidas.

Esa fase de aprendizaje intensivo puede suponer un pico adicional de consumo sobre el ya provocado por la reindexación de archivos. Con el paso de los días, a medida que los modelos se estabilizan y el sistema deja de recalcularlo todo constantemente, el impacto de estas funciones sobre la batería tiende a moderarse.

Por qué los iPhone más antiguos notan más el bajón de batería

Aunque este aumento de gasto energético afecta a todos los modelos, quienes suelen quejarse más tras cada actualización grande son los propietarios de dispositivos con unos cuantos años a sus espaldas, como las gamas equivalentes a iPhone 12 o iPhone 13. El motivo no es solo el software, sino la combinación con un hardware que ya no está en su mejor momento.

Por un lado, la batería de iones de litio va perdiendo capacidad con el tiempo. Después de cientos de ciclos de carga, es normal que la «Capacidad máxima» baje al 85 % o incluso menos. Para consejos sobre cómo alargar esa vida útil conviene aplicar buenas prácticas de carga y uso. Eso implica que, ante la misma carga de trabajo, la autonomía real será menor que la de un iPhone recién estrenado.

Por otro lado, los procesadores de generaciones anteriores suelen ser menos eficientes que los más recientes a la hora de ejecutar las exigencias de las últimas versiones de iOS. Para completar las mismas tareas de reindexación, sincronización y funciones inteligentes, los chips más antiguos tienen que trabajar más tiempo y a más intensidad, lo que dispara el consumo.

La suma de una batería ya desgastada y un procesador menos eficiente para las nuevas cargas de trabajo crea el escenario perfecto para que, tras actualizar, el usuario perciba que la autonomía se desploma. Aunque el fenómeno temporal de fondo es el mismo para todos los modelos, en estos dispositivos veteranos el efecto se hace más evidente.

La influencia de las aplicaciones de terceros en el consumo de batería

No todo lo que pasa con la batería tras actualizar iOS es culpa directa del sistema. Las aplicaciones de terceros tienen un peso importante en cómo se comporta la autonomía, sobre todo en los días posteriores a una gran actualización.

Cada vez que Apple cambia de versión mayor, introduce nuevas API, modifica reglas de gestión de energía y ajusta la forma en que las apps pueden trabajar en segundo plano. Si un desarrollador no adapta su aplicación a tiempo, puede que esta siga funcionando, pero de forma poco eficiente: consumiendo más CPU, despertando el procesador con demasiada frecuencia o manteniendo procesos activos cuando no hace falta.

Basta con que una sola app mal optimizada se quede «enganchada» en segundo plano para que la batería empiece a caer en picado sin que el usuario la esté usando de forma activa, y, aunque pueda parecer lógico, cerrar apps no suele ser la solución.

Por eso, uno de los primeros pasos recomendables tras instalar una nueva versión de iOS es abrir App Store y actualizar todas las aplicaciones que tengan versiones pendientes. De esa forma se reduce el riesgo de incompatibilidades y se aprovechan las mejoras de eficiencia que los propios desarrolladores van incorporando.

Qué recomienda Apple para minimizar el consumo tras actualizar

Ante la avalancha de dudas que surgen con cada nueva versión de iOS, el mensaje de Apple es bastante constante: paciencia. La compañía pide que se deje pasar un mínimo de 48 horas antes de sacar conclusiones firmes sobre si la batería «está peor que antes».

Como medida práctica, Apple sugiere que, sobre todo la primera noche después de la actualización, el iPhone se deje conectado al cargador y a una red Wi‑Fi estable. En esas condiciones, el sistema puede ejecutar las tareas más pesadas de reindexación, análisis de fotos y sincronización de forma continua, sin ir drenando la batería durante el día y acelerando así el final de la fase de calibración.

Otra recomendación útil es revisar la sección Batería en Ajustes. Allí se puede ver qué aplicaciones o procesos están gastando más energía en las últimas 24 horas o en los últimos días. Si se detecta alguna app con un consumo desproporcionado, puede valer la pena restringir su actividad en segundo plano, forzar su cierre o incluso desinstalarla temporalmente hasta que reciba una actualización.

Mientras dura esta etapa de adaptación, activarse el modo de Bajo consumo puede ayudar a estirar unas horas la autonomía en jornadas intensas. No soluciona el origen del problema, pero sí limita actividades menos críticas del sistema hasta que todo se normalice.

Cómo comprobar si el problema es ya la batería y no la actualización

Si han pasado varios días desde que se instaló la nueva versión de iOS y el iPhone sigue descargándose mucho más rápido que antes, conviene plantearse si no hay un problema añadido de batería degradada. iOS ofrece una herramienta sencilla para comprobarlo.

El camino es ir a Ajustes, entrar en el apartado Batería y después tocar en «Estado de la batería y carga» (el nombre puede variar ligeramente según la versión). En esa pantalla aparece el dato de «Capacidad máxima», que indica qué porcentaje de carga puede almacenar hoy la batería en comparación con cuando el dispositivo era nuevo.

Si ese valor está por encima, por ejemplo, del 85 %, es razonable pensar que la batería sigue en una condición aceptable y que las oscilaciones tienen más que ver con el software y con las tareas de fondo. Pero cuando la cifra cae por debajo del 80 %, Apple considera que la batería está claramente desgastada y puede ser buen momento para .

En España y en el resto de Europa, el cambio de batería se puede gestionar a través del soporte oficial de Apple, de proveedores autorizados o de servicios técnicos independientes, siempre valorando la garantía, el coste y la calidad de los componentes. Una batería nueva suele devolver a los iPhone de unos años una autonomía mucho más cercana a la original, lo que se nota especialmente tras actualizaciones exigentes.

Qué puede aportar Apple en futuras actualizaciones de iOS

El historial de Apple muestra un patrón que se repite: pocas semanas después de publicar una versión grande de iOS, la compañía lanza actualizaciones menores (las típicas X.0.1, X.1 y sucesivas) destinadas a pulir la experiencia.

Esas actualizaciones de mantenimiento suelen incluir correcciones de errores descubiertos cuando la nueva versión llega a millones de dispositivos, mejoras de estabilidad y ajustes en la gestión de la energía. Aunque no siempre se anuncian a bombo y platillo, muchas de ellas tienen efecto directo en cómo se comporta la batería en el día a día.

Por eso, si tras el periodo de adaptación la autonomía sigue sin convencer, es buena idea mantenerse atento a nuevas versiones de iOS. Instalar estos parches incrementales en cuanto están disponibles ayuda a solucionar posibles problemas de juventud del sistema y, en ocasiones, supone un salto apreciable en la duración de la batería.

A medida que Apple extiende funciones avanzadas de inteligencia artificial y añade más servicios que trabajan en segundo plano, es previsible que las primeras horas y días tras cada gran actualización sigan siendo exigentes para la batería. La clave estará en cómo vaya afinando el equilibrio entre nuevas capacidades y eficiencia energética, especialmente en mercados como el europeo, donde los usuarios suelen alargar más la vida útil de sus dispositivos.

La caída de autonomía que muchos notan tras instalar una nueva versión de iOS suele ser, en la gran mayoría de casos, la consecuencia de un intenso trabajo interno del sistema más que la señal de un móvil estropeado. Reindexación de datos, análisis de fotos, adaptación de apps y puesta en marcha de funciones de inteligencia artificial se combinan para disparar el consumo durante unos días, con especial impacto en los modelos más antiguos y con baterías ya gastadas. Dar margen al iPhone para completar esa fase, mantener las aplicaciones actualizadas, vigilar qué procesos se llevan la mayor parte de la energía y comprobar la salud de la batería son pasos sencillos que permiten distinguir entre un comportamiento temporal y un problema real de hardware, y ayudan a recuperar una autonomía más estable una vez que el sistema termina de asentarse.