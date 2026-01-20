En pleno 2026, cuando en Europa y España lo habitual es acercar el móvil o el reloj al datáfono y salir de la tienda en cuestión de segundos, Walmart sigue nadando a contracorriente en Estados Unidos. El mayor minorista del país mantiene un bloqueo total a Apple Pay en sus más de 4.500 supermercados y grandes superficies estadounidenses, algo que sorprende a muchos viajeros europeos acostumbrados a pagar con el móvil en cualquier pequeño comercio.

Lo llamativo es que los pagos sin contacto ya forman parte del día a día en la mayoría de grandes cadenas, tanto en EE. UU. como en buena parte de Europa. Sin embargo, quien entra en un Walmart norteamericano se topa con una realidad bastante más limitada: ni monederos móviles, ni tarjetas contactless, ni nada que use NFC. Solo tarjetas insertadas, deslizarlas por la banda o las soluciones propias de la empresa.

Walmart en 2026: nada de NFC ni Apple Pay en Estados Unidos

El funcionamiento es sencillo de describir, aunque resulte chocante para cualquiera que venga de España o de la eurozona: los terminales de pago modernos ven la función NFC desactivada a propósito. Muchos de esos datáfonos son perfectamente modernos y, en teoría, compatibles con pagos sin contacto; pero la cadena opta por inutilizar esa opción en el mercado estadounidense.

Este bloqueo afecta por igual a sistemas como Google Pay, Samsung Pay y a las tarjetas físicas con chip sin contacto. Es decir, aunque tengas una tarjeta Visa o Mastercard contactless emitida por un banco europeo, no podrás pagar con un simple gesto en Walmart EE. UU.; tendrás que introducirla o deslizarla, como hace una década.

Lo más paradójico es que la política cambia radicalmente cuando se cruza la frontera con Canadá. Allí, la misma compañía sí permite el uso de Apple Pay desde hace años, alineándose con lo que ya es un estándar en países como España, Francia, Alemania o los países nórdicos, donde pagar con el móvil es casi tan habitual como usar efectivo hace unos años.

Mientras tanto, otras cadenas estadounidenses que en su día se resistieron a los pagos móviles han ido cediendo. Nombres como Home Depot, Lowe’s, Kroger o la texana H‑E‑B finalmente han activado la compatibilidad con Apple Pay, dejando a Walmart prácticamente sola entre los grandes actores que se niegan a abrazar los pagos sin contacto.

Según datos de la propia Apple, más del 90 % de los comercios de Estados Unidos ya aceptaban pagos móviles en 2022. Esa cifra ilustra hasta qué punto la posición de Walmart es una rareza en un ecosistema donde la mayoría de competidores sí han abrazado la tendencia.

Walmart Pay: el sistema propio basado en códigos QR

La negativa de Walmart no viene acompañada de un vacío tecnológico, sino de una apuesta por su propia solución. Desde 2016, la compañía impulsa un sistema integrado en su aplicación oficial que se presenta como alternativa “sin contacto” para todo tipo de teléfonos, pero que funciona de forma muy distinta a Apple Pay.

En lugar de apoyar el móvil en el datáfono, el cliente debe registrar en la app una tarjeta de débito o crédito y escanear un código QR en la caja. El código aparece en la pantalla del terminal de pago, y al leerlo con el móvil se autoriza la operación utilizando la tarjeta guardada en la cuenta del usuario.

Desde el punto de vista práctico, el proceso resulta más lento y menos intuitivo que el gesto de acercar el móvil al datáfono. Hay que desbloquear el teléfono, abrir la aplicación de Walmart, seleccionar la opción de pago, encuadrar el código QR y esperar a que todo se procese. Para quienes están acostumbrados a pasar por caja con Face ID o Touch ID en cuestión de segundos, la sensación es claramente de paso atrás.

Aun así, la compañía presenta Walmart Pay como una opción “fácil y sin contacto”, destacando que la solución funciona en cualquier smartphone y no se limita al ecosistema de Apple. En su discurso público, Walmart insiste en que el objetivo es ofrecer una experiencia homogénea para todos los clientes, utilicen el móvil que utilicen, en lugar de depender de soluciones de terceros.

En términos de adopción, la cadena asegura que su sistema propio está ampliamente extendido entre sus compradores más habituales, aunque las quejas en redes sociales y foros señalan que muchos usuarios preferirían asociar sus tarjetas al monedero del móvil, como hacen en Europa en supermercados, gasolineras y pequeños comercios.

Scan & Go y Walmart+: compras rápidas, pero sin rastro de Apple Pay

Walmart ha construido además un segundo pilar sobre esta estrategia: Scan & Go, una función disponible para los suscriptores de Walmart+ y también presente en Sam’s Club. Su propósito es agilizar todavía más el proceso de compra, reduciendo el tiempo en la línea de cajas.

Con Scan & Go, el cliente va escaneando con el móvil los códigos de barras de los productos mientras recorre los pasillos. Al llegar al área de autopago, el carrito ya está registrado en la app y solo queda confirmar el pago, mostrar un código si algún empleado lo solicita para verificación y abandonar la tienda con el recibo digital en el teléfono.

Pese a que este enfoque está pensado para ganar tiempo y reducir el contacto físico, queda excluido el uso de monederos móviles en el proceso. El paso final se canaliza siempre a través de los sistemas propios de la compañía, ya sea Walmart Pay o el método de pago vinculado a la cuenta del usuario dentro de la aplicación.

En su comunicación corporativa, Walmart suele citar Scan & Go como ejemplo de “experiencia de compra verdaderamente sin contacto”. Para la cadena, la combinación de Walmart Pay y Scan & Go representa una solución suficiente para cubrir la demanda de pagos digitales, sin necesidad de habilitar NFC ni de integrar Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay.

Desde la óptica de un consumidor europeo, acostumbrado a que bancos y comercios prioricen el pago contactless estándar, la propuesta de Walmart resulta peculiar. Es como si una gran superficie española decidiera bloquear todos los pagos con tarjeta sin contacto y obligar a usar únicamente su app con códigos QR, pese a disponer de datáfonos modernos.

El papel de los datos: la verdadera razón del veto a Apple Pay

Más allá de la comodidad o de los gustos tecnológicos, casi todos los análisis coinciden en el mismo punto: la clave está en los datos que se generan con cada compra. Walmart ha construido buena parte de su estrategia en Estados Unidos en torno a la capacidad de entender con precisión el comportamiento de sus clientes.

Cuando un usuario pasa por caja con Walmart Pay o Scan & Go, toda la información de esa transacción se vincula directamente con su perfil en la aplicación. La empresa puede saber qué productos compra, con qué frecuencia, en qué tiendas, a qué horas, qué ofertas funcionan mejor y cómo responden distintos segmentos de clientes a cambios de precio o surtido.

Ese volumen de datos alimenta tanto sus campañas de marketing segmentado como las decisiones sobre inventario, promociones y disposición de productos. Cuanto más detallado es el historial de compras asociado a cada cuenta, más fácil resulta ajustar la oferta o lanzar mensajes publicitarios muy dirigidos.

Si el pago se realizara con Apple Pay u otro monedero similar, esa trazabilidad quedaría mucho más limitada. Por diseño, Apple Pay no comparte con el comercio el número real de la tarjeta ni más datos personales de los estrictamente necesarios para autorizar la operación. Esto deja al minorista con menos información para vincular una compra concreta a un cliente determinado.

De ahí que muchos observadores consideren que la negativa de Walmart persigue conservar el control sobre la relación con el cliente. Al mantener a los usuarios dentro de sus propias plataformas, la cadena se asegura de que cada paso del proceso —desde que se entra en la app hasta que se valida el ticket— quede registrado en sus sistemas.

Comisiones y costes: por qué el dinero no es el problema principal

Una explicación muy repetida es que Walmart rechaza ciertos métodos para evitar pagar comisiones adicionales. Sin embargo, esta teoría no encaja con el funcionamiento real de las redes de pago y de los monederos móviles en comercios de EE. UU. o la eurozona.

En la práctica, las tiendas asumen las mismas comisiones por operación con tarjeta. No existe una “tasa Apple Pay” que el comercio tenga que abonar por encima de las tarifas estándar que cobran los bancos y los procesadores de pago. Las condiciones específicas se negocian entre Apple y las entidades financieras emisoras, pero eso no supone un sobrecoste directo para el minorista.

De hecho, el propio despliegue tecnológico de Walmart desmiente la idea de un rechazo por costes de infraestructura. la cadena ha ido instalando en muchas de sus tiendas terminales compatibles con pagos contactless, tal y como ocurre en supermercados españoles o franceses. La diferencia es que, en lugar de aprovechar todas sus capacidades, desactiva la parte NFC de manera deliberada.

Todo ello refuerza la idea de que la motivación principal es estratégica y gira en torno al control del ecosistema de pago. Si los clientes pudieran usar libremente Apple Pay o Google Pay, la app de Walmart perdería parte de su papel central en el proceso de compra, lo que restaría capacidad a la empresa para recopilar datos y dirigir la experiencia.

Desde una perspectiva europea, donde bancos y comercios ven el pago contactless como un estándar neutro, la postura de Walmart resulta especialmente singular. Es como si una gran cadena de supermercados bloquease Bizum, Apple Pay y Google Pay no por un problema técnico, sino por querer que todo pase sí o sí por su propia aplicación.

La postura oficial de Walmart y el creciente enfado de los clientes

En declaraciones recientes a medios tecnológicos, la compañía ha vuelto a dejar claro que no contempla habilitar pagos NFC en sus tiendas de Estados Unidos a corto plazo. En su argumentario, sostiene que Walmart Pay ofrece “pagos fáciles y sin contacto en cualquier smartphone” y que soluciones como Scan & Go permiten “evitar por completo el proceso de caja tradicional”.

Sin embargo, el discurso corporativo choca con la percepción de muchos consumidores. Un rápido vistazo a redes sociales permite encontrar quejas constantes de clientes que reclaman la compatibilidad con Apple Pay y que aseguran haber cambiado parte de su cesta de la compra hacia otras cadenas donde sí pueden pagar acercando el iPhone o el Apple Watch al datáfono.

Algunos medios especializados en tecnología han llegado a describir la postura de Walmart como abiertamente hostil con el consumidor, al considerar que prioriza la captura y explotación de datos por encima de la comodidad o la libertad de elección del usuario. En un contexto en el que privacidad y seguridad son temas muy sensibles, este tipo de críticas va calando entre el público más digitalizado.

Al mismo tiempo, la lista de grandes minoristas que han rectificado no deja de crecer. El contraste con Home Depot, Lowe’s, Kroger o H‑E‑B —que ya han dado el paso— hace que la inmovilidad de Walmart destaque aún más, sobre todo al comprobar que en Canadá sí sigue el patrón predominante en el sector.

Para muchos usuarios de Europa y España que viajan a Estados Unidos, ir a un Walmart se ha convertido en una pequeña vuelta al pasado: hay que sacar la tarjeta física, introducir el PIN o firmar el recibo, y olvidarse de los gestos rápidos con el móvil que se han normalizado en la mayoría de comercios europeos.

Con este escenario, Walmart afronta la segunda mitad de la década siendo uno de los pocos grandes minoristas estadounidenses que continúa dando la espalda tanto a Apple Pay como a los pagos NFC en general. Su apuesta es clara: mantener al cliente dentro de un ecosistema propio basado en la app, los códigos QR y la recopilación intensiva de datos, aun a riesgo de ofrecer una experiencia de pago menos fluida que la que ya se considera estándar en buena parte de Europa.