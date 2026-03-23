Apple anuncia la WWDC 2026 para la semana del 8 de junio

Apple ha confirmado oficialmente que su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC26) se celebrará del 8 al 12 de junio de 2026. El evento mantendrá su estructura híbrida, con una conferencia inaugural retransmitida globalmente y una experiencia presencial limitada en el Apple Park. Esta edición será clave para conocer el despliegue de iOS 27, iPadOS 27, macOS 17 y la evolución de la inteligencia artificial generativa integrada en el núcleo de sus dispositivos.

iOS 27 y la consolidación de la IA generativa

Tras la transición en la numeración del sistema operativo el año pasado, iOS 27 se posiciona como la actualización más esperada para los usuarios del iPhone 17 Pro y los futuros lanzamientos de otoño. Los rumores indican que el sistema profundizará en el lenguaje de diseño Liquid Glass, optimizando la fluidez en pantallas con tecnología ProMotion y mejorando la eficiencia del motor neuronal de los chips A19 Pro.

En el ámbito de los servicios, se espera que Apple Intelligence reciba una actualización mayor. La integración de modelos de lenguaje más avanzados permitiría a Siri una comprensión del contexto en pantalla sin precedentes, facilitando tareas complejas entre aplicaciones de forma nativa. Este avance no solo afectará al iPhone, sino que se trasladará a iPadOS 27, buscando dotar al iPad de una capacidad multitarea que aproveche al máximo el rendimiento del chip M5.

Novedades para el Mac y Vision Pro

El ecosistema Mac recibirá macOS 27, una versión que, según las filtraciones, estará centrada en la optimización para la arquitectura M5 Pro y M5 Max. Se prevé que Apple presente nuevas herramientas de virtualización y mejoras en la gestión térmica por software, lo que beneficiaría especialmente a la línea MacBook Air en flujos de trabajo profesionales prolongados.

Por su parte, visionOS 3 será otro de los grandes protagonistas. Tras dos años en el mercado, el sistema operativo de computación espacial de Apple necesita una expansión de su catálogo de aplicaciones nativas y una mejora en la colaboración remota. Se espera que la WWDC26 sirva para presentar nuevas API de seguimiento ocular y gestual, permitiendo a los desarrolladores crear experiencias más inmersivas en las Apple Vision Pro.

Calendario y acceso para desarrolladores

Como es tradición, la conferencia comenzará el 8 de junio con la Keynote principal, seguida del Platforms State of the Union. Apple distribuirá las primeras betas de iOS 27 y el resto de sistemas a los desarrolladores ese mismo día, mientras que la beta pública llegará previsiblemente en el mes de julio. Este ciclo de pruebas es vital para asegurar la estabilidad antes del lanzamiento final en septiembre.

El evento también servirá para anunciar los ganadores del Swift Student Challenge el 26 de marzo, cuyos 50 ganadores distinguidos asistirán presencialmente a Cupertino. Esta apuesta por el talento joven asegura que el ecosistema de la App Store siga creciendo con software optimizado para las últimas innovaciones de hardware presentadas por la compañía.