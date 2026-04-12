El futuro iPhone Ultra plegable apunta a convertirse en el móvil más caro que haya vendido Apple hasta la fecha. Las filtraciones llevan tiempo señalando una cifra que supera con holgura los 2.000 dólares en Estados Unidos y, si se aplica la política de precios habitual de la compañía, en España y el resto de Europa hablamos de bastante más de 2.000 euros.

Este nuevo modelo, conocido hasta ahora como iPhone Fold y que casi todos los rumores ya llaman iPhone Ultra, se situaría en la parte más alta de la gama, por encima incluso de los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max. El apellido Ultra dentro del ecosistema de Apple siempre ha sido sinónimo de producto tope de gama y, cómo no, también de precio muy por encima de la media.

Qué dice Mark Gurman sobre el precio del iPhone Ultra

La referencia más repetida en las últimas horas llega de Mark Gurman, periodista de Bloomberg especializado en Apple. En uno de sus informes asegura que el iPhone plegable «cruzará el umbral de los 2.000 dólares» en Estados Unidos, dejando claro que no será precisamente un modelo pensado para todos los bolsillos.

Gurman no aclara si esa cantidad corresponde a la configuración base o a una versión con más almacenamiento, pero el contexto ayuda a hacerse una idea. El iPhone 17 Pro Max con 2 TB cuesta actualmente 1.999 dólares en EE. UU.; si el plegable se va por encima de esa cifra, estamos ante un escalón de precio nunca visto en la gama iPhone.

Algunos analistas interpretan que esa frase implica que el precio de salida podría estar ligeramente por encima de los 2.000 dólares para el modelo estándar (probablemente con 256 GB). Otros sostienen que esa barrera podría corresponder solo a las configuraciones más altas. En cualquier caso, el consenso es claro: el iPhone Ultra no va a ser barato.

Si se traslada esa lógica a toda la familia, se habla de que la versión más equipada del iPhone Ultra plegable podría rondar los 2.799 dólares en Estados Unidos, lo que en Europa podría traducirse en cifras que superen cómodamente los 3.000 euros para el modelo tope de gama.

De los dólares a los euros: qué puede pasar en España y Europa

Hablar de 2.000 dólares no significa que el iPhone Ultra vaya a costar 2.000 euros al cambio directo. Apple publica sus precios en EE. UU. sin impuestos, mientras que en Europa el precio oficial ya incluye el IVA y otros ajustes por tipo de cambio y márgenes regionales.

Un ejemplo claro está en el actual iPhone 17 Pro Max: parte de 1.199 dólares en Estados Unidos, pero en España el mismo modelo arranca en 1.469 euros. Y el 17 Pro Max con 2 TB, que cuesta 1.999 dólares, se dispara hasta los 2.469 euros en nuestro país. Esa diferencia refleja que la conversión nunca es 1:1.

Si se sigue esa misma lógica, muchos analistas sitúan el suelo del iPhone Ultra plegable en torno a los 2.000 euros, pero con muchas papeletas de subir. Teniendo en cuenta cómo ajusta Apple sus tarifas en Europa, es razonable pensar en un precio oficial en España alrededor de los 2.199 o 2.259 euros para la configuración más básica. El análisis del precio ayuda a entender esas previsiones.

A partir de ahí, las versiones con más almacenamiento podrían escalar con rapidez. No sería extraño que las configuraciones de 512 GB o 1 TB superasen con facilidad los 3.000 euros en Europa, colocándolo al nivel de un portátil de gama alta de la propia Apple, como un MacBook Pro con chip M5.

Conviene recordar, además, que en otros mercados europeos y en países como Reino Unido o Australia las cifras también tienden a ser superiores a la conversión estricta de la etiqueta en dólares, por lo que el iPhone Ultra podría situarse por encima del 17 Pro Max de 2 TB (que ya roza las 2.000 libras en Reino Unido) desde su modelo base.

La etiqueta Ultra y el efecto en el precio

Dentro de Apple, la palabra Ultra se asocia a la opción más completa y también más cara de cada familia de productos. Ha ocurrido con el Apple Watch Ultra, con algunos chips de la gama Mac y con servicios como CarPlay Ultra, siempre con un posicionamiento claramente premium.

El contraste se ve muy bien si se compara el Apple Watch Series 11, que cuesta 449 euros en España, con el Apple Watch Ultra 3, cuyo precio asciende a 899 euros. Es prácticamente el doble, y todo apunta a que Apple aplicará una filosofía parecida al pasar del iPhone convencional al iPhone Ultra plegable.

Si se toma como referencia el iPhone 17, que arranca en 959 euros, y se replica ese salto, el resultado se acerca a los 1.900 euros para un hipotético iPhone Ultra de entrada. Es una cifra curiosamente cercana a las estimaciones de Gurman y otros analistas, que sitúan el rango razonable entre 1.699 y 1.799 euros para el modelo básico si Apple decidiera contener un poco el precio.

Sin embargo, la sensación general es que la compañía no va a renunciar a su estrategia de posicionar el iPhone Ultra como un producto aspiracional. No tendrá como objetivo reemplazar a los modelos más asequibles, sino convertirse en una opción adicional para quienes buscan lo último y no ponen tantos límites al presupuesto. Ese debate sobre adopción y mercado queda reflejado en el dilema del iPhone plegable.

Esto implica que el iPhone plegable podría terminar duplicando el coste de entrada de un iPhone estándar, algo inédito incluso para los estándares de Apple. Pasar de un dispositivo que ya parte de un precio elevado a otro que prácticamente lo dobla abre un escenario de precios que la marca todavía no había explorado en su línea de teléfonos.

Cómo queda frente a otros plegables del mercado

En el segmento de los plegables ya hay referencias claras, especialmente desde el lado de Samsung. El Galaxy Z Fold más reciente salió al mercado en torno a los 2.109 euros en su lanzamiento y actualmente se puede encontrar en el entorno de los 1.850 euros, dependiendo de ofertas y promociones.

Si el iPhone Ultra se coloca alrededor de los 2.200 euros o más en Europa, Apple volvería a situarse por encima de su rival directo en precio, algo que ya ha hecho en otras categorías de producto. La compañía suele justificar esa diferencia apoyándose en su ecosistema, la integración con otros dispositivos y el soporte a largo plazo.

En Estados Unidos, el posible precio de partida superior a 2.000 dólares lo acercaría o incluso superaría al plegable de Samsung, que ronda los 1.999,99 dólares. Esto confirmaría que el iPhone Ultra quiere jugar en la franja más alta del mercado, donde el precio no es el principal freno para el público objetivo.

En España, la comparación será inevitable: con un suelo estimado de 2.199 euros frente a los alrededor de 1.850 euros de algunos plegables de la competencia, la apuesta de Apple será claramente la más cara de la categoría. La cuestión será saber cuántos usuarios estarán dispuestos a pagar ese extra por la experiencia de iOS en un formato plegable.

En otras regiones clave, como Reino Unido o Australia, la situación sería similar: precios del iPhone Ultra por encima de los plegables Android de referencia, manteniendo la tendencia de Apple de no competir en la parte baja ni media del rango de precios cuando introduce un producto nuevo dentro de su catálogo.

Calendario previsto: presentación y lanzamiento

En cuanto a los plazos, las distintas filtraciones apuntan a que el iPhone Ultra plegable se presentará en septiembre, en la keynote en la que Apple suele desvelar cada año su nueva generación de iPhone. En ese mismo evento verían la luz los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max.

Durante meses se habló de la posibilidad de un retraso, pero las informaciones más recientes señalan que ese aplazamiento no se materializaría y que el plegable compartiría escaparate con el resto de la gama en la presentación de otoño. Otra cosa distinta será cuándo pueda comprarse realmente.

Las fuentes consultadas apuntan a que, por dificultades de fabricación y necesidades de aprovisionamiento, la disponibilidad real podría irse a finales de año, con un lanzamiento comercial cercano a diciembre. No sería la primera vez que Apple hace algo así: el iPhone X se anunció en septiembre y llegó a las tiendas unas semanas más tarde. Los informes sobre la producción y el aprovisionamiento, como el uso masivo de paneles OLED, explican parte de ese calendario (informes de suministro).

Ese margen adicional permite a la compañía ajustar mejor la producción y pulir detalles de software y hardware antes de que el dispositivo llegue masivamente a manos de los usuarios. También encaja con la estrategia de colocar un producto tan caro en plena campaña navideña, cuando el consumo suele ser más alto.

Mientras tanto, la hoja de ruta de Apple seguiría su curso habitual: los iPhone 18 y una nueva generación de iPhone Air se reservarían para 2027, junto con un posible iPhone 18e, completando así la reorganización de la gama a medio plazo.

Impacto del precio en el mercado y en los usuarios

Colocar un teléfono por encima de los 2.000 euros en España tiene implicaciones claras. El salario mínimo interprofesional se sitúa en torno a los 1.221 euros brutos mensuales, de modo que el iPhone Ultra plegable podría equivaler casi a dos nóminas completas para muchos trabajadores.

Aun así, Apple no espera que este modelo sea el más vendido, sino más bien un producto de nicho orientado a quienes buscan lo último pase lo que pase con el precio. La marca mantendría en catálogo opciones más económicas, de forma que el plegable se añada a la oferta actual sin desplazar a los modelos más asequibles.

Entre la comunidad de usuarios, las reacciones son muy variadas. En foros y redes se pueden leer comentarios del tipo «se venderá igual aunque cueste lo que cueste» o «no puedo esperar para tenerlo», mezclados con otros bastante más escépticos: «esto va a ser un fracaso», «con ese precio no me interesa» o «será menos popular que otros modelos de Apple».

Esas opiniones reflejan que el iPhone Ultra no aspira a convencer a todo el mundo, sino a un segmento concreto de compradores dispuestos a pagar un sobreprecio por un diseño plegable, el sello de Apple y unas especificaciones que, sobre el papel, prometen situarlo al nivel más alto del mercado.

Con todo, el movimiento marca un cambio importante en la percepción del coste de un smartphone. Duplicar el precio de entrada de un iPhone convencional para ofrecer un formato plegable supone llevar la categoría del móvil de lujo un paso más allá, incluso en un ecosistema acostumbrado a precios elevados.

Qué se sabe del diseño y las especificaciones del iPhone Ultra plegable

Más allá del precio, diferentes filtraciones apuntan a que el iPhone Ultra apostará por un diseño tipo libro, similar al de los Galaxy Z Fold. Esto significa una pantalla interior grande que se despliega al abrir el dispositivo y un panel exterior más compacto para usar el teléfono cerrado. Los renders y conceptos ayudan a visualizar ese formato (renders del diseño).

Las cifras que más se repiten hablan de una pantalla exterior de alrededor de 5,3 pulgadas y un panel interior flexible de unas 7,7 pulgadas, dimensiones pensadas para consumir contenido, jugar o trabajar con varias apps a la vez sin renunciar a la portabilidad de un móvil. Las medidas filtradas amplían esos detalles (medidas filtradas).

En el apartado fotográfico, los rumores apuntan a dos cámaras traseras de 48 megapíxeles (gran angular y ultra gran angular), acompañadas de al menos una cámara frontal en la pantalla externa y otra en el panel plegable, ya sea en un agujero en el propio panel o integrada bajo la pantalla. Hay filtraciones que describen ese apartado fotográfico con más detalle (filtraciones de diseño y medidas).

Uno de los aspectos más delicados en un plegable es el pliegue de la pantalla. Según algunas fuentes, la profundidad de la arruga rondaría los 0,15 mm, lo que no la haría completamente invisible pero sí menos marcada que en muchos plegables actuales. Apple intentaría así minimizar la sensación de «línea» en el centro sin lograr eliminarla del todo.

En cuanto al sistema de autenticación biométrica, todo indica que el botón de encendido integrará Touch ID en lugar del habitual Face ID. El principal motivo sería el grosor: se habla de unos 9,5 mm cuando el teléfono está plegado y apenas 4,5 mm al desplegarlo, incluso por debajo del iPhone Air de 5,6 mm, lo que complicaría alojar todo el sistema necesario para el reconocimiento facial. Las pistas sobre Touch ID venían ya en otras filtraciones (recuperación de Touch ID).

Rendimiento, batería y conectividad: por qué podría costar tanto

El precio del iPhone Ultra también se explicaría, en parte, por el hardware interno. Las filtraciones más repetidas apuntan a un chip A20 Pro acompañado de 12 GB de memoria RAM, valores que lo situarían en lo más alto de la gama en rendimiento.

En batería, se habla de una capacidad en torno a los 5.800 mAh, por encima de rivales como el Galaxy Z Fold 7 (4.400 mAh) o el Pixel 10 Pro Fold (en torno a 5.015 mAh). Sobre el papel, esto debería traducirse en una autonomía competitiva pese al mayor consumo de las dos pantallas. De hecho, algunas filtraciones apuntan a una batería notablemente superior en el primer plegable de Apple (filtración sobre la batería).

También se menciona un módem propio Apple C2, con soporte para 5G y posibles funciones de conectividad vía satélite. Este tipo de características encajaría con el posicionamiento Ultra, ofreciendo opciones avanzadas de comunicación en entornos sin cobertura móvil convencional.

Otra pieza clave es el sistema de bisagra y el propio panel flexible. La apuesta de Apple pasaría por una bisagra que reduzca al máximo el espacio entre las dos mitades cuando el teléfono está cerrado, al tiempo que protege la pantalla interior de golpes y suciedad. Se trataría de uno de los componentes más costosos del dispositivo.

En conjunto, la combinación de estas especificaciones —pantallas, bisagra, batería, conectividad y potencia— ayuda a entender por qué el iPhone Ultra se situará en una franja de precio tan alta. Apple querría justificar el desembolso con un paquete técnico a la altura de lo que promete su nombre.

Con todo este panorama sobre la mesa, el iPhone Ultra plegable se perfila como el dispositivo más exclusivo y caro del catálogo de Apple, un modelo que llegará a Europa con un precio que previsiblemente partirá de más de 2.000 euros y que, en sus versiones superiores, podría superar los 3.000 euros, situándolo en un territorio donde el smartphone compite de tú a tú con los portátiles de gama alta en coste y en expectativas.