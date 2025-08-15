Precios de los nuevos iPhone 17: más caros pero con mayor almacenamiento

Apple está lista para renovar su línea de smartphones con la llegada de los iPhone 17, que introduce el nuevo iPhone 17 Air en sustitución del anterior modelo Plus. Para España, los precios estimados reflejan la tendencia habitual de la marca, con importes que suelen ser superiores a la conversión directa dólar-euro, ya que incluyen el IVA y tasas locales. El iPhone 17 estándar partiría de unos 1,059 euros (899 dólares) en su versión de 128GB, con las capacidades de 256GB y 512GB subiendo hasta los 1,189 euros (1,000 dólares) y 1,439 euros (1,210 dólares), respectivamente. Este modelo mantiene una propuesta potente y versátil, dirigida al público general.

El nuevo iPhone 17 Air será la alternativa para quienes buscan un terminal grande y ligero, con una pantalla más amplia y diseño ultradelgado. Los precios estimados para el Air situarán el modelo de 128GB en torno a 1,209 euros (1,025 dólares), mientras que las versiones de 256GB y 512GB ascenderán a 1,339 euros (1,135 dólares) y 1,589 euros (1,345 dólares) respectivamente. Esta nueva opción pretende aunar el atractivo de los modelos Plus con características estéticas renovadas y autonomía mejorada, siguiendo la línea que Apple ya ha marcado con los dispositivos “Air” de otras categorías.

En la gama alta, el iPhone 17 Pro partirá de 1,269 euros (1,049 dólares) con 256GB de almacenamiento, desapareciendo la versión de 128GB. La versión de 512GB alcanzará los 1,519 euros (1,255 dólares) y la de 1TB llegará a 1,769 euros (1,460 dólares). El iPhone 17 Pro Max, siempre en la opción de 256GB como base, costará aproximadamente 1,519 euros (1,199 dólares); el modelo de 512GB subirá hasta 1,769 euros (1,399 dólares) y el tope de gama de 1TB se situará cerca de los 2,019 euros (1,599 dólares). Ambas versiones Pro incorporan las últimas prestaciones en cámaras, pantalla y procesador, manteniendo al iPhone como referencia en la gama premium.