Todo indica que el martes 9 de septiembre será el día elegido por Apple para presentar su próxima generación de productos, en un evento que podría convertirse en uno de los más importantes de la última década. Como cada año, la atención estará centrada en la nueva familia de iPhone, que promete venir acompañada de otros lanzamientos significativos.

El iPhone 17 será el foco de la presentación

La estrella del evento será, sin duda, el iPhone 17, cuyo diseño, enfoque y alineación de modelos marcarán un verdadero giro respecto a generaciones anteriores. Se espera una renovación visual y un fuerte protagonismo (por fin) de la inteligencia artificial en la experiencia de usuario.

Además del modelo estándar, Apple presentará el nuevo iPhone 17 Air, un dispositivo que atraerá miradas por su estética completamente rediseñada. También veremos al iPhone 17 Pro y al Pro Max, pensados para usuarios exigentes.

Más allá del iPhone: otros lanzamientos en camino

El Apple Watch Serie 11 será otra de las grandes novedades, incluyendo también las versiones Ultra 3 y SE 3. Apple aprovechará la ocasión para reforzar sus propuestas en salud, conectividad y autonomía. Los AirPods Pro 3 también harán su aparición, incorporando novedades interesantes para los amantes del audio y el bienestar. Se habla de mejoras notables tanto en rendimiento como en capacidades inteligentes. Aún está en duda si veremos nuevos MacBook Pro, ya que algunos rumores apuntan a una presentación posterior durante octubre. Aun así, podrían aparecer menciones durante la keynote.

Expectativa por un nuevo enfoque

Este evento marcará más que una simple renovación anual. Apple debe demostrar que quiere volver a ser la referencia innovación móvil, tanto en diseño como en inteligencia artificial y ecosistema de dispositivos conectados. Todas las miradas estarán puestas en la visión de futuro que Apple planteará, sobre todo en los planes que Apple nos presenta respecto a su inteligencia artificial, Apple Intelligence, de momento estancada en un auténtico mar de dudas sobre qué camino tomar, mientras que la compañía ve cómo todos los responsables de su desarrollo se van marchando a la competencia.