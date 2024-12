Apple lanza la primera Beta de iOS 18.3 y macOS 15.3

Tras el lanzamiento de la versión oficial de iOS 18.2, Apple acaba de estrenar las Betas de iOS 18.3 con la primera versión, así como las del resto de plataformas, incluida la primera Beta de macOS 15.3 para sus ordenadores Mac.

Dábamos por hecho que llegarían la semana pasada tras el lanzamiento oficial de iOS 18.2 con las nuevas características de Apple Intelligence ya habilitadas, aunque aún no disponible en Europa. Se ha hecho esperar un poco más pero la primera Beta de iOS 18.3 ya está disponible para desarrolladores, y podemos instalarla en nuestros iPhone y iPad (iPadOS 18.3 Beta 1) si los tenemos incluidos en el programa de desarrolladores de Apple. Aún no está disponible para el programa de Betas Públicas, de modo que si ese es tu caso, tendrás que esperar unos días hasta que Apple la lance en esa plataforma. Recordad que estas primeras Betas pueden contener fallos, de modo que no es recomendable instalarlas en vuestros dispositivos de trabajo o de uso diario.

Aún no tenemos el listado de novedades de Apple incluidas en esta nueva actualización, pero se espera que se incluyan nuevas características de Apple Intelligence, en ese despliegue progresivo de la Inteligencia Artificial que Apple está realizando para sus dispositivos. No sabemos aún si esta nueva actualización incluirá más idiomas o regiones donde Apple Intelligence esté disponible, así que toca a esperar a que la descarguemos para poder comprobarlo. Además de iOS 18.3 y iPadOS 18.3 Beta 1, Apple ha lanzado las primeras Betas del resto de plataformas: macOS 15.3, tvOS 18.3, watchOS 11.3, y visionOS 2.3. Estaremos atentos a los cambios que se incluyen y os informaremos puntualmente de todo lo que vayamos conociendo.