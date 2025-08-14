Probamos la nueva colección Retractable de UGREEN

UGREEN ha lanzado una nueva colección de accesorios de carga con una novedosa característica: incluir un cable retráctil que te permite olvidarte de llevar más cables contigo. Con la seguridad, potencia y versatilidad de siempre, esta nueva colección nos ofrece ahora además una solución fantástica para nuestros viajes, trabajo en movilidad o cualquier otro uso que podamos necesitar.

Powerbank Nexode 20.000 165W

La Power Bank Retractable de 20.000 mAh destaca por su gran capacidad y potencia total de 165W, suficiente para alimentar portátiles, tablets y móviles a la vez. Cuenta con un puerto USB-C (100W max.) y uno USB-A (33W max.) y un cable USB-C retráctil que soporta hasta 100W de carga máxima, con una longitud de hasta 65 cm. ese cable se puede usar tanto para cargar otros dispositivos como para recargar la propia batería de la powerbanck, que se logra en aproximadamente 1,9 horas, y su pantalla inteligente muestra en tiempo real datos sobre la carga y la potencia, con un botón lateral para cambiar la información en pantalla.

Con estas características, la powerbank de UGREEN es perfectamente capaz de recargar tu MacBook Air por completo, dos veces tu iPad Pro y cuatro veces tu iPhone sin el más mínimo problema. Permite la recarga de hasta 3 dispositivos a la vez, repartiéndose la potencia total de 165W entre los tres dispositivos, según el puerto y las características del dispositivo. No tengas miedo en recargar tus AirPods en el puerto de 100W porque UGREEN lo tiene controlado y sólo recibirá la potencia que necesita.

Cargador Retractable 65W

El Cargador Retractable de 65W combina tecnología GaN II para mejorar la eficiencia y reducir el tamaño con un diseño que incluye un puerto USB-C (65W max.) y uno USB-A (22,5W max.). Ademas cuenta con u cable retráctil de 70cm USB-C (60W max.) que es ajustable y bloquea en distintas posiciones, adaptándose a cada necesidad. Distribuye potencia inteligentemente en función del dispositivo que conectes y el puerto que utilices y soporta diversos protocolos de carga rápida. Con más de 10.000 ciclos de doblado, mantiene su funcionalidad intacta, a la vez que protege los dispositivos contra sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuitos.

Su tamaño compacto y su variedad de conexiones lo hacen perfecto para ser el único cargador que te lleves de viaje, con la ventaja de incluir un cable USB-C listo para usar en cualquier momento. La potencia es suficiente para recargar un MacBook Air, incluso Pro aunque dependiendo del modelo y la carga de trabajo puede que los 65W en este último caso se queden cortos. Por supuesto para iPad, iPhone o cualquier otro dispositivo cuenta con una potencia más que sobrada.

Cable Retractable 100W

Por su parte, el Cable Retráctil USB-C de 100W ofrece una excelente combinación de versatilidad y resistencia. Permite ajustar la longitud en cuatro posiciones —36, 60, 82 y 100 cm— para un uso ordenado en cualquier entorno. Con soporte para carga rápida de hasta 100W, es compatible con portátiles, móviles y consolas, y su durabilidad está respaldada por pruebas de más de 30.000 flexiones y resistencia a tirones de hasta 28 kg. Además, el chip E-Marker integrado optimiza la energía y protege los dispositivos conectados.

Opinión del editor

Una de las mayores incomodidades de llevar cargadores es tener que incluir los cables, y UGREEN ha solucionado este problema con su nueva colección Retractable. Tres productos diferentes para todo tipo de necesidades, que pueden ser también complementarios, y que cuentan con potencia más que suficiente para recargar cualquier dispositivo, una salida de construcción superior y la enorme comodidad de un cable retráctil que queda incluido dentro del producto cuando no se necesita. Ya tienes disponibles cualquiera de los tres accesorios en la tienda de UGREEN:

